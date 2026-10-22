Giá vàng thế giới bật tăng, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu giảm 500.000 đồng/lượng

Sáng 22/10, giá vàng miếng SJC tại SJC và DOJI cùng được niêm yết ở mức 139,3-142,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 138,1-142,3 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán vàng miếng tại SJC và DOJI cùng ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu ở mức 4,2 triệu đồng/lượng.

So với sáng 21/10, giá vàng miếng tại SJC và DOJI cùng giữ nguyên ở cả 2 chiều. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua vào giảm 500.000 đồng/lượng, trong khi giá bán ra giảm 300.000 đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 137,4-140,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 138,2-142,2 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu ở mức 138,1-142,1 triệu đồng/lượng. So với sáng 21/10, giá vàng nhẫn tại SJC giữ nguyên ở cả 2 chiều. DOJI giảm 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC ở mức 3,5 triệu đồng/lượng, còn DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng ở mức 4 triệu đồng/lượng. DOJI có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 142,2 triệu đồng/lượng, cao hơn Bảo Tín Minh Châu 100.000 đồng/lượng và cao hơn SJC 1,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ trở lại

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 22/10 giao dịch ở mức 4.124,58 USD/ounce, tăng khoảng 7 USD/ounce so với mức 4.117,58 USD/ounce của sáng 21/10. Kim loại quý phục hồi nhẹ sau 2 phiên sáng giảm liên tiếp, trong đó phiên 20/10 ghi nhận mức giảm 52 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá 26.050 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 129,6 triệu đồng/lượng, cao hơn khoảng 200.000 đồng/lượng so với mức 129,4 triệu đồng/lượng của sáng 21/10.

Giá vàng thế giới sáng 22/10 tăng lên 4.124 USD/ounce, cao hơn khoảng 7 USD/ounce so với sáng 21/10. Ảnh: Getty.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức khoảng 4.108 USD/ounce vào sáng 15/10, kim loại quý hiện cao hơn khoảng 16 USD/ounce, tương đương 0,4%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm 215 USD/ounce, tương đương 4,9%.

Diễn biến này cho thấy giá vàng thế giới đã phục hồi nhẹ sau hai phiên giảm liên tiếp. Tuy nhiên, kim loại quý vẫn giao dịch dưới mốc 4.150 USD/ounce và thấp hơn đáng kể so với mức gần 4.190 USD/ounce ghi nhận đầu tuần. Giá biến động theo cả hai chiều trong những phiên gần đây, cho thấy xu hướng ngắn hạn chưa ổn định.

Giá vàng trong nước sáng 22/10

Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng 22/10, giá vàng miếng SJC tại SJC và DOJI đang được niêm yết ở mức 139,3-142,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 138,1-142,3 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng miếng tại SJC và DOJI cùng ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu ở mức 4,2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 137,4-140,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 138-142 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu ở mức 138,1-142,1 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC ở mức 3,5 triệu đồng/lượng, còn DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng ở mức 4 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 142,1 triệu đồng/lượng, cao hơn DOJI 100.000 đồng/lượng và cao hơn SJC 1,2 triệu đồng/lượng.