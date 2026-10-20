Công ty sữa gần 70 tuổi do bà Mai Kiều Liên làm chủ tịch sạch bóng nợ vay

Tính đến cuối quý III/2026, Mộc Châu Milk – doanh nghiệp do bà Mai Kiều Liên làm chủ tịch HĐQT sạch bóng nợ vay tài chính.

CTCP Giống bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk – Mã: MCM) do bà Mai Kiều Liên làm Chủ tịch HĐQT vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2026.

Cụ thể, doanh thu thuần Mộc Châu Milk đạt hơn 692 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ. Song, công ty tiết giảm đáng kể được giá vốn bán hàng giúp lãi gộp đạt 197 tỷ đồng, xấp xỉ so với quý III/2025.

Hơn nữa, trong kỳ, Mộc Châu Milk giảm mạnh được chi phí tài chính và chi phí bán hàng. Điều này, giúp lợi nhuận sau thuế của công ty tăng 35% lên mốc hơn 46 tỷ đồng.

Trong văn bản giải trình gửi cơ quan quản lý, doanh nghiệp sữa này cho biết động lực giúp lợi nhuận tăng trưởng đến từ việc thay đổi cơ cấu doanh thu và tối ưu chi phí hoạt động.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/6, tổng tài sản của Mộc Châu Milk đạt hơn 2.724 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thời điểm đầu năm. Chiếm 52% tài sản là khoản tiền, tiền gửi với 1.425 tỷ đồng.

Với lượng tiền gửi lớn, trong 9 tháng đầu năm nay, doanh nghiệp nhận về hơn 77 tỷ đồng lãi tiền gửi.

Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả giảm 8% về 368 tỷ đồng. Đáng chú ý, Mộc Châu Milk sạch bóng nợ vay, trong khi đầu năm vẫn ghi nhận khoản nợ 67 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý I/2026, Mộc Châu Milk đã không còn ghi nhận khoản nợ vay tài chính này. Như vậy, công ty đã không vay nợ kể từ đó đến ngày 30/9.

Cuộc lột xác của Mộc Châu Milk

Mộc Châu Milk được thành lập vào năm 1958, có lịch sử 68 năm sản xuất và kinh doanh các sản phẩm sữa.

Mộc Châu Milk hiện sở hữu và vận hành 2 nhà máy chế biến sữa, 3 trung tâm chăn nuôi bò và 1 nhà máy thức ăn chăn nuôi. Tổng đàn bò sữa của doanh nghiệp dao động quanh 26.500 con, chiếm 8% đàn bò cả nước, trong đó, công ty tự chủ 2.000 con và liên kết với hệ thống nông hộ địa phương, quy mô khoảng 24.500 con.

Năm 2020, thông qua công ty con Vilico, Vinamilk hoàn thành thương vụ thâu tóm Mộc Châu Milk. Sau thương vụ, ban lãnh đạo Vinamilk tham gia các vị trí chủ chốt trong HĐQT, giúp cải thiện quản trị và định hướng kinh doanh dài hạn.

Đáng chú ý, bà Mai Kiều Liên - Tổng giám đốc Vinamilk giữ vai trò Chủ tịch Mộc Châu Milk. Điều này khiến các hoạt động kinh doanh và định hướng phát triển của doanh nghiệp bị chi phối bởi Vinamilk.

Dữ liệu KBSV cho thấy cơ cấu doanh thu của Mộc Châu Milk bao gồm 3 mảng chính. Sữa thương hiệu Mộc Châu Milk, đây là mảng kinh doanh cốt lõi, chiếm khoảng 60%-80% doanh thu trong 2020-2025. Hai sản phẩm chính là sữa tươi đóng hộp và sữa chua ăn.

Sữa nguyên liệu, công ty cung cấp cho công ty mẹ Vinamilk, phần này chiếm 20%-25% doanh thu; Thức ăn chăn nuôi và khác là cung cấp thức ăn chăn nuôi và dịch vụ thú y cho nông hộ, chiếm 5-10% doanh thu.

Cơ cấu doanh thu 2025 của Mộc Châu Milk. Nguồn: KBSV.

Xét về thị phần, Mộc Châu Milk chỉ chiếm con số rất nhỏ, khoảng khoảng 2% toàn thị trường. Tuy nhiên, công ty chiếm tới 18%-20% thị phần tại miền Bắc và lên tới 40% tại một số khu vực miền núi phía Bắc, nhờ chiến lược giá thấp. Ở thị trường miền Nam, doanh nghiệp có sự hiện diện hạn chế, chỉ chiếm khoảng 1-3% thị phần sữa tại đây.

Điều này phần nào cho thấy sự hạn chế về đầu tư về quy mô sản lượng, thương hiệu và quảng cáo của Mộc Châu Milk so với các đối thủ cạnh tranh. Số lượng điểm bán của doanh nghiệp trên toàn quốc đạt khoảng 60.000 điểm, chỉ bằng 1/3 so với công ty mẹ Vinamilk và kém xa so với các đối thủ lớn.

Bước ngoặt lớn đưa Mộc Châu Milk ra khỏi vùng an toàn là năm 2025 khi doanh nghiệp công bố thương hiệu chiến lược “Mộc Châu Creamery” với định vị là ở phân khúc sữa cao cấp nhất, được xây dựng với hình ảnh sản phẩm sữa đơn nguồn, di sản với gần 70 năm phát triển tại Mộc Châu.

Theo KBSV, chiến lược tái định vị xây dựng hình ảnh thương hiệu sản phẩm cao cấp và giảm cạnh tranh trực tiếp với công ty mẹ. Khác với cách làm cũ, thương hiệu Mộc Châu Milk được đầu tư tốt hơn về nhận diện thương hiệu và giá trị cao cấp, so với thương hiệu sữa bình dân trước đây.

Mộc Châu Milk thay đổi nhận diện.

Hiện tại, sản phẩm cải tiến để phù hợp với các hệ thống bán lẻ lớn, gia tăng sức hút với tệp khách hàng từ trung lưu đến cao cấp. Điểm sáng là Mộc Châu Milk đã đưa được sản phẩm vào hai chuỗi siêu thị lớn là Lotte và Coop Mart, bên cạnh chuỗi cửa hàng Vinamilk, cho thấy chiến lược thương hiệu đang được thực thi vẫn đang đi đúng hướng.

Mộc Châu Milk đặt mục tiêu tăng 5.000 điểm bán trong 2026 và tiếp tục mở rộng trong các năm sau.