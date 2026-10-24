Động lực nào giúp Viglacera lãi tăng 400%?

Động lực từ mảng hạ tầng khu công nghiệp cùng sự hồi phục của vật liệu xây dựng giúp lợi nhuận sau thuế Viglacera đạt hơn 616 tỷ đồng trong quý III, gấp 5 lần cùng kỳ

Tổng Công ty Viglacera – CTCP (Mã: VGC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 với doanh thu thuần 3.794 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ.

Sau khi trừ đi các chi phí, lợi nhuận sau thuế Viglacera đạt hơn 616 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ. Sự tăng trưởng này đến từ “hoạt động cho thuê hạ tầng khu công nghiệp và hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng tại các công ty con tăng so với quý III/2025”, doanh nghiệp giải trình.

Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, Viglacera ghi nhận doanh thu thuần 11.531 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. Trong đó, mảng hạ tầng khu công nghiệp mang về 3.270 tỷ đồng, chiếm 28% doanh thu. Tiếp đến là doanh thu bán các sản phẩm gạch ốp lát với 3.075 tỷ đồng, chiếm 26%.

Doanh thu bán các sản phẩm kính, gương đóng góp 2.109 tỷ đồng, chiếm 17%. Các sản phẩm sứ, sen vòi và phụ kiện mang về 983 tỷ đồng, chiếm 8% tổng doanh thu.

Gộp chung ba quý đầu năm, Viglacera báo lãi sau thuế 1.769 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản công ty đạt 26.610 tỷ đồng, tăng 174 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Hàng tồn kho vẫn là khoản mục có tỷ trọng lớn nhất, chiếm 38% tài sản với 10.245 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở các dự án dở dang (7.291 tỷ đồng).

Các dự án dở dang của Viglacera. Nguồn: Thuyết minh BCTC.

Theo thuyết minh BCTC, dự án Khu công nghiệp Thuận Thành giai đoạn I chiếm tới 1.713 tỷ đồng, tiếp đến là dự án Khu công nghiệp Sông Công II giai đoạn 2 (1.136 tỷ đồng), dự án Khu công nghiệp Dốc đá trắng (712 tỷ đồng).

Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả giảm so với đầu năm về mốc 14.499 tỷ đồng. Dư nợ vay tài chính đạt hơn 5.250 tỷ đồng.