Vì sao lợi nhuận trước thuế BAOVIET Bank giảm 41%?

Trong quý III/2026, chi phí lãi của BAOVIET Bank tăng 86% so với cùng kỳ năm trước, kéo thu nhập lãi thuần giảm hơn 32% và lợi nhuận trước thuế giảm hơn 41% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) ghi nhận thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự gần 5.325 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chi phí lãi tăng tới 61%, lên 4.397 tỷ đồng.

Chênh lệch về tốc độ tăng trưởng khiến thu nhập lãi thuần của ngân hàng chỉ đạt 928 tỷ đồng, tăng 4,1%. Đây là nguồn thu cốt lõi của ngân hàng, nhưng mức tăng khiêm tốn cho thấy áp lực chi phí vốn đang hạn chế khả năng chuyển hóa tăng trưởng thu nhập lãi thành lợi nhuận.

Nguồn: BCTC quý III 2026 của BAOVIET Bank

Áp lực thể hiện rõ hơn trong quý III. Thu nhập lãi đạt 2.060 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ, trong khi chi phí lãi tăng tới 86%, lên 1.744 tỷ đồng. Kết quả, thu nhập lãi thuần giảm 33%, còn 316 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2026, dư nợ cho vay khách hàng của BAOVIET Bank đạt 62.923 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cuối năm 2025. Tiền gửi khách hàng đạt 78.946 tỷ đồng, tăng 7,2%.

Cơ cấu huy động tiền gửi cũng có sự dịch chuyển. Tiền gửi có kỳ hạn cuối tháng 9 đạt 76.994 tỷ đồng, tăng 10,6% so với đầu năm; trong khi tiền gửi không kỳ hạn và vàng giảm 52,4%, còn 1.881 tỷ đồng. Diễn biến này cho thấy tiền gửi có kỳ hạn chiếm tỷ trọng lớn hơn trong cơ cấu tiền gửi khách hàng, nhưng chưa đủ để kết luận đây là nguyên nhân duy nhất khiến chi phí lãi tăng mạnh.

Trong thông tin công bố ngày 20/10, BAOVIET Bank cũng thừa nhận thị trường có nhiều thách thức và chi phí vốn tăng mạnh, đồng thời cho biết ngân hàng đang đa dạng hóa nguồn thu nhằm giảm mức độ phụ thuộc vào hoạt động tín dụng truyền thống.

Lợi nhuận chịu sức ép từ chi phí vốn và dự phòng

Trong 9 tháng, tổng thu nhập hoạt động của BAOVIET Bank đạt 1.442 tỷ đồng, tăng 6,6%. Lợi nhuận thuần trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 10,1%, lên 771 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 12,4%, lên 721 tỷ đồng, tương đương khoảng 94% lợi nhuận thuần trước dự phòng. Lợi nhuận trước thuế vì thế giảm 14,2%, còn khoảng 50 tỷ đồng.

Một điểm cần theo dõi thêm là dư nợ cần chú ý (nhóm 2) cao hơn gấp đôi mức đầu năm, lên 2.463 tỷ đồng. Diễn biến này có thể làm gia tăng áp lực quản trị rủi ro tín dụng, trong bối cảnh chi phí dự phòng đã ở mức cao so với lợi nhuận tạo ra trước dự phòng.