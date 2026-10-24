OCBS kinh doanh ra sao khi bị xử phạt liên quan trái phiếu?

Các vi phạm trong hoạt động tư vấn phát hành trái phiếu và lưu trữ dữ liệu giao dịch khiến CTCP Chứng khoán OCBS bị xử phạt 342,5 triệu đồng.

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Chứng khoán OCBS về 2 hành vi.

Cụ thể, OCBS bị phạt 250 triệu đồng do tư vấn hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ cho khách hàng vào tháng 8/2025 nhưng không bảo đảm đầy đủ các nội dung theo quy định. Quyết định của cơ quan quản lý không đề cập tên khách hàng này.

Ngoài ra, công ty bị phạt 92,5 triệu đồng do không lưu trữ bản ghi âm cuộc gọi đặt lệnh đối với 21 giao dịch chứng khoán qua điện thoại trong năm 2025 của một số tài khoản.

Với hai vi phạm trên, tổng số tiền phạt đối với OCBS là 342,5 triệu đồng.

Ai đứng sau cổ đông nắm gần 97% vốn OCBS?

Tiền thân của CTCP Chứng khoán OCBS là CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS). Công ty đổi tên trong năm 2025 và sau đó ký thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện với Ngân hàng TMCP Phương Đông (mã chứng khoán: OCB), hướng tới mô hình kết hợp ngân hàng và chứng khoán.

Tính đến ngày 30/9/2026, CTCP Hướng Việt Holdings sở hữu 96,62% vốn OCBS. Đáng chú ý, ông Karl Duy Trương (Phó Tổng Giám đốc Hướng Việt Holdings) là con rể Chủ tịch HĐQT OCB Trịnh Văn Tuấn.

Tại ĐHĐCĐ thường niên tháng 4/2026, ông Trịnh Văn Tuấn cho biết OCB dự kiến mua OCBS, hướng tới khả năng đưa công ty chứng khoán này trở thành công ty con. Và nếu OCB sở hữu OCBS, ngân hàng sẽ có lộ trình IPO công ty chứng khoán này.

Chi phí lãi vay tăng mạnh, lợi nhuận chịu áp lực

Theo báo cáo tài chính, OCBS ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 259 tỷ đồng trong quý III/2026, tăng 91% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế chỉ tăng 13%, đạt 105 tỷ đồng.

Một trong những yếu tố đáng chú ý làm thu hẹp đà tăng lợi nhuận là chi phí tài chính quý III tăng từ khoảng 5,5 tỷ đồng lên 69,4 tỷ đồng, cao gấp 12,6 lần cùng kỳ năm trước.

Nguồn: BCTC quý III/2026 riêng lẻ của OCBS

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu hoạt động của OCBS đạt khoảng 516 tỷ đồng, gấp 2,9 lần cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế hơn 203 tỷ đồng, gấp 2,01 lần cùng kỳ.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ hoạt động cho vay và đầu tư tài chính.

Trong đó, lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 187 tỷ đồng, gấp 5,4 lần cùng kỳ. Doanh thu tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 165 tỷ đồng, gấp 2,1 lần; lãi từ tài sản tài chính nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) đạt 64 tỷ đồng, gấp 8,5 lần so với khoảng 8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Ở chiều chi phí, chi phí hoạt động trong 9 tháng là khoảng 144 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, chi phí tài chính hầu hết là lãi vay gấp gần 19 lần cùng kỳ, lên hơn 130 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 43%, lên 43 tỷ đồng.

Diễn biến này cho thấy việc mở rộng hoạt động cho vay và đầu tư tài chính đang đi cùng nhu cầu vốn lớn hơn, làm gia tăng áp lực chi phí vốn đối với kết quả kinh doanh.

Năm 2026, OCBS đặt mục tiêu doanh thu 913 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 396 tỷ đồng, lần lượt gấp 3,3 lần và 2,9 lần cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, sau 9 tháng, công ty mới thực hiện được khoảng 57% kế hoạch doanh thu và 51% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

Dư nợ margin vượt 3.000 tỷ đồng

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản OCBS đạt khoảng 6.900 tỷ đồng, gấp 2,9 lần đầu năm. Gần một nửa tài sản là các khoản cho vay đạt 3.297 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay ký quỹ (margin) khoảng 3.033 tỷ đồng, gấp 2,8 lần đầu năm.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu đạt 3.108 tỷ đồng, gấp 2,2 lần đầu năm chủ yếu do vốn điều lệ tăng từ 1.200 tỷ đồng lên 2.713 tỷ đồng.

Trong khi đó, nợ phải trả gấp 3,9 lần đầu năm, lên 3.793 tỷ đồng chủ yếu do dư nợ vay ngân hàng ngắn hạn, hơn 3.500 tỷ đồng, gấp 3,9 lần đầu năm.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng âm gần 3.920 tỷ đồng, trong khi dòng tiền từ hoạt động tài chính dương khoảng 4.161 tỷ đồng. Tiền và tương đương tiền cuối kỳ đạt 297 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh nhưng chi phí lãi vay cao gấp gần 19 lần, dòng tiền kinh doanh âm và quy mô vay ngân hàng mở rộng nhanh là những yếu tố đáng chú ý trong phần còn lại của năm, nhất là khi OCBS vẫn còn khoảng cách đáng kể so với mục tiêu lợi nhuận đã đề ra.