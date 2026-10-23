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Giá vàng thế giới lao dốc, giảm gần 100 USD/ounce

Minh Quân
Minh Quân

Giá vàng thế giới sáng 23/10 giảm khoảng 99 USD/ounce so với sáng 22/10, xuống 4.025 USD/ounce. Giá vàng miếng SJC trong nước cũng giảm 300.000 đồng/lượng.

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Sáng 23/10, giá vàng miếng SJC tại SJC và DOJI cùng được niêm yết ở mức 139-142 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 137,8-142 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán vàng miếng tại SJC và DOJI cùng ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu ở mức 4,2 triệu đồng/lượng. So với sáng 22/10, giá vàng miếng tại SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng giảm 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 136-140 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 138-142 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu ở mức 137,8-141,8 triệu đồng/lượng.

So với sáng 22/10, giá vàng nhẫn tại SJC giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 900.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. DOJI giảm 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng ở mức 4 triệu đồng/lượng. DOJI có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 142 triệu đồng/lượng, cao hơn Bảo Tín Minh Châu 200.000 đồng/lượng và cao hơn SJC 2 triệu đồng/lượng.

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Giá vàng thế giới giảm mạnh

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 23/10 giao dịch ở mức 4.025 USD/ounce, giảm 99 USD/ounce so với mức 4.124 USD/ounce của sáng 22/10. Kim loại quý quay đầu giảm mạnh sau phiên phục hồi nhẹ trước đó, xuống mức thấp nhất trong những ngày gần đây.

Quy đổi theo tỷ giá 26.040 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 126,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 3,2 triệu đồng/lượng so với mức 129,6 triệu đồng/lượng của sáng 22/10.

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Giá vàng thế giới sáng 23/10 giảm xuống 4.025 USD/ounce, thấp hơn khoảng 99 USD/ounce so với sáng 22/10. Ảnh: Reuters.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức khoảng 4.157 USD/ounce vào sáng 16/10, kim loại quý hiện thấp hơn khoảng 132 USD/ounce, tương đương 3,2%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm 149 USD/ounce, tương đương 3,5%.

Diễn biến này cho thấy áp lực điều chỉnh trên thị trường vàng thế giới tiếp tục gia tăng. Sau khi phục hồi lên gần 4.190 USD/ounce đầu tuần, kim loại quý liên tiếp suy yếu và hiện lùi về sát mốc 4.000 USD/ounce. Giá giảm mạnh trong phiên gần nhất cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn thiếu ổn định, trong khi đà phục hồi trước đó chưa được duy trì.

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