FPT thắng 16 gói thầu quốc tế tổng trị giá hơn 160 triệu USD, lợi nhuận 9 tháng vượt 8.700 tỷ

Trong 9 tháng đầu năm, Tập đoàn FPT đã thắng thầu 16 dự án có quy mô trên 10 triệu USD/dự án.

Công ty cổ phần FPT (mã chứng khoán: FPT) vừa cho biết 9 tháng đầu năm, doanh thu công ty đạt 40.023 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 8.770 tỷ đồng, lần lượt tăng hơn 12% và 17% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp tục duy trì mức tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số.

Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 7.778 tỷ đồng, tăng 13%, trong khi EPS đạt 4.142 đồng/cổ phiếu, tăng 13% so với cùng kỳ.

Tính riêng quý III, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ (lợi nhuận ròng) FPT đạt 2.273 tỷ đồng, tiếp tục thiết lập mức kỷ lục mới.

Trong cơ cấu, khối công nghệ đóng góp 89% doanh thu và 58% lợi nhuận trước thuế của FPT. Doanh thu của mảng này theo đó đạt 35.515 tỷ đồng, tăng gần 15%, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 5.052 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 17%.

Tại thị trường nước ngoài, doanh thu dịch vụ công nghệ thông tin đạt 28.538 tỷ đồng, tăng 11,6%. Nhật Bản tiếp tục là động lực tăng trưởng với doanh thu tăng 17%, tương đương 25% nếu tính theo đồng yên Nhật.

Đáng chú ý, doanh thu ký mới của mảng dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài đạt 36.137 tỷ đồng, tăng 23%. Trong giai đoạn này, FPT đã thắng thầu 16 dự án có quy mô trên 10 triệu USD mỗi dự án.

Doanh thu chuyển đổi số từ thị trường nước ngoài đạt 14.411 tỷ đồng, tăng 16%. Riêng dịch vụ AI/Data Analytics đạt 2.915 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ.

Tại thị trường trong nước, doanh thu dịch vụ công nghệ thông tin đạt 6.977 tỷ đồng, tăng 30%, còn lợi nhuận trước thuế tăng 108% lên 542 tỷ đồng. Kết quả này đến từ việc đẩy mạnh các dự án chuyển đổi số quy mô lớn cho khối Chính phủ và doanh nghiệp, đồng thời tối ưu hiệu quả vận hành và cơ cấu dự án.

Hệ sinh thái sản phẩm Made-by-FPT cũng ghi nhận doanh thu 2.284 tỷ đồng, tăng 20%.

Trong khi đó, khối Giáo dục, Đầu tư và Khác đạt doanh thu 4.508 tỷ đồng, giảm 3,1%, nhưng lợi nhuận trước thuế vẫn tăng 18%, lên 3.719 tỷ đồng, chủ yếu nhờ kết quả từ các công ty liên doanh, liên kết.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu FPT dừng ở 57.400 đồng/cp chốt phiên 20/10.

Nếu so với giá 98.000 đồng/cổ phiếu hồi đầu năm, mã FPT đã giảm gần một nửa, khiến nhiều nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu này bị lỗ nặng. Đáng nói, việc cổ phiếu liên tục lao dốc diễn ra trong bối cảnh kinh doanh của tập đoàn vẫn tốt. Nhiều nhà đầu tư băn khoăn không hiểu chuyện gì xảy ra với cổ phiếu FPT.

Theo giới phân tích, một trong những sức ép lớn có thể đo lường tại cổ phiếu FPT đến từ lực bán mạnh mẽ của khối ngoại - những nhà đầu tư từng xem mã cổ phiếu này là “con cưng”.

Tính từ đầu năm nay, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng xấp xỉ 180 triệu cổ phiếu FPT, tương đương hơn 14.700 tỷ đồng. “Room ngoại” (tỷ lệ sở hữu nước ngoài còn lại) của FPT đang nới rộng lên khoảng 20,56%.