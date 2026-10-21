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Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm

Minh Quân
Minh Quân

Giá vàng thế giới sáng 21/10 tiếp tục giảm khoảng 17 USD/ounce so với sáng 20/10, xuống 4.117 USD/ounce, quy đổi khoảng 129,4 triệu đồng/lượng.

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 21/10 giao dịch ở mức 4.117,58 USD/ounce, giảm khoảng 17 USD/ounce so với mức 4.134,54 USD/ounce của sáng 20/10. Kim loại quý ghi nhận phiên sáng giảm thứ hai liên tiếp, sau khi giảm khoảng 52 USD/ounce trong sáng 20/10.

Quy đổi theo tỷ giá 26.060 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 129,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 700.000 đồng/lượng so với mức 130,1 triệu đồng/lượng của sáng 20/10.

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Giá vàng thế giới sáng 21/10 giảm xuống 4.117 USD/ounce, thấp hơn khoảng 17 USD/ounce so với sáng 20/10. Ảnh: Getty.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức khoảng 4.158 USD/ounce, kim loại quý hiện thấp hơn khoảng 40 USD/ounce, tương đương 1%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm 205 USD/ounce, tương đương 4,7%.

Diễn biến này cho thấy áp lực điều chỉnh trên thị trường vàng thế giới vẫn tiếp diễn. Sau khi phục hồi lên gần 4.190 USD/ounce, kim loại quý liên tiếp giảm và lùi về sát mốc 4.100 USD/ounce. Giá vàng chưa thể duy trì đà tăng trong những phiên gần đây, cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn thiếu ổn định.

Giá vàng trong nước sáng 21/10

Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng 21/10, giá vàng miếng SJC tại SJC đang được niêm yết ở mức 139,6-142,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 138,6-142,6 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, mức niêm yết gần nhất tại DOJI là 139-142 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng miếng tại SJC và DOJI cùng ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 137,7-141,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Mức niêm yết gần nhất tại DOJI đối với nhẫn tròn 9999 là 138,5-142,5 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu ở mức 138,6-142,6 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC ở mức 3,5 triệu đồng/lượng, còn DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 142,6 triệu đồng/lượng, cao hơn DOJI 100.000 đồng/lượng và cao hơn SJC 1,4 triệu đồng/lượng.

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