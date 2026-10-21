Vợ ông Bùi Thành Nhơn muốn bán 6,3 triệu cổ phiếu NVL

Bà Cao Thị Ngọc Sương, vợ ông Bùi Thành Nhơn, đăng ký bán 6,3 triệu cổ phiếu NVL. Trong khi đó, tổ chức thuộc hệ sinh thái gia đình ông Bùi Thành Nhơn lại đăng ký mua vào.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) vừa công bố thông tin về hai giao dịch cổ phiếu liên quan đến các cá nhân, tổ chức thuộc hệ sinh thái gia đình ông Bùi Thành Nhơn.

Theo đó, bà Cao Thị Ngọc Sương - vợ ông Bùi Thành Nhơn (nhà sáng lập Novaland) và là mẹ của ông Bùi Cao Nhật Quân, Chủ tịch HĐQT Novaland, vừa đăng ký bán 6,3 triệu cổ phiếu NVL để phục vụ nhu cầu cá nhân.

Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 26/10 đến ngày 30/10/2026, thông qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Nếu giao dịch hoàn tất, lượng cổ phiếu NVL do bà Sương nắm giữ sẽ giảm từ 51,83 triệu đơn vị, xuống còn 45,53 triệu đơn vị, tức tương ứng tỷ lệ sở hữu có thể giảm từ 2,156% về 1,894% vốn điều lệ.

Ở chiều ngược lại, CTCP Diamond Properties - doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái gia đình ông Bùi Thành Nhơn lại đăng ký mua vào 7 triệu cổ phiếu NVL trong cùng khoảng thời gian với bà Sương, với mục đích cân đối danh mục đầu tư. Doanh nghiệp dự kiến thực hiện giao dịch theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Sau khi hoàn tất giao dịch, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu NVL của Diamond Properties có thể tăng từ 7,423% lên 7,715% vốn, tương đương hơn 185 triệu đơn vị.

Đáng chú ý, động thái đăng ký mua thêm cổ phiếu NVL của Diamond Properties diễn ra khoảng hai tuần sau khi doanh nghiệp bán thỏa thuận 2,58 triệu cổ phiếu vào ngày 6/10, cũng với mục đích cân đối danh mục đầu tư. Như vậy, sau giao dịch bán ra đầu tháng 10, doanh nghiệp này tiếp tục đăng ký mua với khối lượng lớn hơn và chỉ nhỉnh hơn bà Sương vài trăm nghìn cổ phiếu.

Các giao dịch mua/bán cổ phiếu NVL nói trên dự kiến diễn ra trong bối cảnh Novaland đang triển khai kế hoạch chào bán cổ phiếu quy mô lớn nhằm huy động nguồn lực tài chính, phục vụ các nghĩa vụ tài chính và hoạt động của doanh nghiệp.

Theo phương án công bố, Novaland dự kiến chào bán tối đa gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 3:1, giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động gần 8.007 tỷ đồng.

Trong đó, doanh nghiệp dự kiến sử dụng hơn 5.953 tỷ đồng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc của 13 mã trái phiếu do Novaland phát hành. Ngoài ra, hơn 916 tỷ đồng sẽ được góp vào Nova Saigon Royal và hơn 1.137 tỷ đồng đầu tư vào No Va Thảo Điền, phục vụ thanh toán các khoản nợ trái phiếu tại hai doanh nghiệp này.

Các khoản giải ngân dự kiến thực hiện trong giai đoạn quý IV/2026 đến quý 1/2027, tùy thuộc tình hình thực tế và tiến độ thu xếp với các trái chủ.

Novaland cũng đã thông báo kéo dài thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thêm gần một tháng, từ ngày 26/10 ban đầu sang đến ngày 23/11. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu cũng được gia hạn đến ngày 26/11, thay vì ngày 29/10.