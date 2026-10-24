Giá vàng hôm nay 24/10: Thế giới mất mốc 4.000 USD/ounce, vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC giảm 300.000 đồng/lượng

Sáng 24/10, giá vàng miếng SJC tại SJC được niêm yết ở mức 138,7-141,7 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI niêm yết ở mức 139-142 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu ở mức 137,1-141,7 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng miếng tại SJC và DOJI cùng ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu ở mức 4,6 triệu đồng/lượng.

So với sáng 23/10, giá vàng miếng tại SJC giảm 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều, trong khi DOJI giữ nguyên. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua vào giảm 700.000 đồng/lượng và giá bán ra giảm 300.000 đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 135-139 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 137,2-141,2 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu ở mức 137,1-141,1 triệu đồng/lượng.

So với sáng 23/10, giá vàng nhẫn tại SJC giữ nguyên ở cả 2 chiều. DOJI giảm 800.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn giảm 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng ở mức 4 triệu đồng/lượng. DOJI có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 141,2 triệu đồng/lượng, cao hơn Bảo Tín Minh Châu 100.000 đồng/lượng và cao hơn SJC 2,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm xuống dưới 4.000 USD/ounce

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 24/10 giao dịch ở mức 3.995 USD/ounce, giảm khoảng 30 USD/ounce so với mức 4.025 USD/ounce của sáng 23/10. Kim loại quý tiếp tục giảm mạnh sau khi mất gần 100 USD/ounce trong sáng 23/10, chính thức xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá 26.020 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 125,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 1 triệu đồng/lượng so với mức 126,4 triệu đồng/lượng của sáng 23/10.

Giá vàng thế giới sáng 24/10 giảm xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce, thấp nhất trong vòng 3 tháng qua. Ảnh: Bloomberg.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức khoảng 4.165 USD/ounce, kim loại quý hiện thấp hơn khoảng 170 USD/ounce, tương đương 4,1%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm 218 USD/ounce, tương đương 5,1%.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên giá vàng thế giới giảm xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce kể từ tháng 7/2026.

Theo Reuters, đà giảm của vàng chịu sức ép từ giá dầu tăng, làm gia tăng lo ngại lạm phát và kỳ vọng lãi suất Mỹ duy trì ở mức cao. Bên cạnh đó, hoạt động bán vàng để bù đắp thua lỗ trên thị trường chứng khoán cũng góp phần gây áp lực. Việc đánh mất mốc 4.000 USD/ounce cho thấy xu hướng ngắn hạn tiếp tục suy yếu.