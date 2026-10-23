Xin từ chức chủ tịch, ông Lê Văn Tần làm tổng giám đốc SeABank

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HoSE: SSB) vừa ghi nhận biến động nhân sự cấp cao khi ông Lê Văn Tần xin từ nhiệm chức chủ tịch HĐQT để chuyển sang vị trí tổng giám đốc.

HĐQT SeABank đã chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Lê Văn Tần, đồng thời chuẩn bị hồ sơ trình Ngân hàng Nhà nước phê chuẩn việc bổ nhiệm ông làm tổng giám đốc.

Nếu được chấp thuận, ông Lê Văn Tần sẽ thay thế ông Lê Quốc Long, người dự kiến kết thúc nhiệm kỳ tổng giám đốc kéo dài 3 năm vào tháng 11/2026.

Song song với đó, HĐQT SeABank đã bầu bà Trần Thị Thanh Thủy làm chủ tịch HĐQT từ ngày 22/10/2026.

Bà Trần Thị Thanh Thủy sinh năm 1965, có bằng thạc sĩ kinh tế tại Học viện Ngân hàng và gần 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Trước khi gia nhập SeABank, bà có hơn 26 năm làm việc tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), đảm nhiệm các vị trí chuyên môn và quản lý trong lĩnh vực kinh doanh ngoại hối, ngân hàng đại lý và dịch vụ khách hàng ưu tiên.

Bà Trần Thị Thanh Thủy gia nhập SeABank từ năm 2015, từng giữ chức phó tổng giám đốc. Ngày 17/4/2024, bà được bầu làm thành viên HĐQT ngân hàng nhiệm kỳ 2023-2028.

Bà Trần Thị Thanh Thủy. Ảnh: SeABank.

Hiện HĐQT SeABank có 8 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập và 3 thành viên là người nước ngoài.

Cuộc chuyển giao nhân sự diễn ra trong bối cảnh SeABank quyết định hạ 15% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2026, xuống còn 6.008 tỷ đồng.

Ngân hàng cho biết, việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2026 là nhằm thực hiện các chỉ đạo, định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, hạ lãi suất và thúc đẩy các động lực tăng trưởng kinh tế.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, SeABank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 2.625 tỷ đồng, giảm 54% so với cùng kỳ năm trước. Đối chiếu với kế hoạch lợi nhuận sau điều chỉnh, ngân hàng đã hoàn thành 43,7%.

Kết quả kinh doanh 6 tháng của SeABank cho thấy sự suy giảm của thu nhập lãi thuần (giảm 5%, đạt 4.663 tỷ đồng) và sự tăng trưởng của các khoản thu nhập ngoài lãi: lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 15% (đạt 399 tỷ đồng), lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 4,1 lần (đạt 497 tỷ đồng), lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh tăng 2 lần (đạt 225 tỷ đồng) và lãi từ hoạt động khác tăng 4,2 lần (đạt 195 tỷ đồng).

Tại ngày 30/6/2026, giá trị cho vay khách hàng của SeABank đạt 250.063 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu kỳ. Chi phí dự phòng rủi ro cho vay khách hàng tăng 16%, đạt 3.797 tỷ đồng.