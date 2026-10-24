Doanh nghiệp bán trà sữa trên máy bay lãi hơn 200 triệu đồng mỗi ngày

CTCP Suất ăn Hàng không Nội Bài (NCS) ghi nhận gần 60 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong 9 tháng đầu năm 2026. Tính trung bình mỗi ngày, doanh nghiệp bán trà sữa trên máy bay lãi hơn 219 triệu đồng.

Theo BCTC hợp nhất quý III/2026 được CTCP Suất ăn Hàng không Nội Bài (Mã: NCS) công bố, doanh thu thuần đạt hơn 263 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế đạt hơn 20 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2026, NCS ghi nhận hơn 758 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 60 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, tính trung bình mỗi ngày, doanh nghiệp bán trà sữa trên máy bay lãi hơn 219 triệu đồng.

Theo doanh nghiệp, tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận được duy trì ổn định trong quý III góp phần giúp kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm tăng trưởng đồng đều.

Dù tình hình chính trị căng thẳng tại Trung Đông đã ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển, làm tăng giá nguyên vật liệu đầu vào và một số chi phí vận hành. Tuy nhiên, ban lãnh đạo công ty đã có những chính sách điều hành linh hoạt bằng cách thắt chặt các chi phí gián tiếp, kiểm soát chi phí hiệu quả.

Sản phẩm trà sữa của NCS. Ảnh: HVN.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của NCS đạt hơn 489 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Công ty có gần 54 tỷ đồng tiền gửi tại các ngân hàng kỳ hạn 6-12 tháng, lãi suất trên 8%/năm.

Bên cạnh đó, công ty còn có gần 24 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn tại các ngân hàng, tăng so với mức 16 tỷ đồng hồi đầu năm.

Đáng chú ý, khoản phải thu khách hàng của NCS tăng 27% lên 107 tỷ đồng. Trong đó, khoản phải thu lớn nhất thuộc về Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) với hơn 50 tỷ đồng.

Ngoài ra, NCS cũng phải thu từ một số hãng bay quốc tế như Emirates hơn 3 tỷ đồng; Cathay Pacific Airways hơn 4 tỷ đồng; Korean Air hơn 3 tỷ đồng…

Nguồn: Thuyết minh BCTC.

Tính đến cuối quý III, tổng nợ vay của NCS ghi nhận hơn 42 tỷ đồng, giảm gần 46% so với đầu năm (gần 78 tỷ đồng).

Toàn bộ dư nợ hiện là nợ ngắn hạn với gần 15 tỷ đồng vay ngắn hạn tại Agribank và gần 28 tỷ đồng khoản vay dài hạn tại VietinBank Đông Anh.