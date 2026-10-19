Giá vàng hôm nay tiếp tục tăng

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 19/10 giao dịch ở mức 4.186,5 USD/ounce, tăng khoảng 21 USD/ounce so với mức 4.165,58 USD/ounce của sáng 17/10.

Quy đổi theo tỷ giá 26.080 đồng/USD của Vietcombank sáng nay, giá vàng thế giới tương đương khoảng 131,6 triệu đồng/lượng, cao hơn khoảng 600.000 đồng/lượng so với mức 131 triệu đồng/lượng của sáng 17/10.

Giá vàng thế giới sáng 19/10 tăng lên 4.186 USD/ounce, cao hơn khoảng 21 USD/ounce so với sáng 17/10. Ảnh: Bloomberg.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức khoảng 4.168 USD/ounce vào sáng 13/10, kim loại quý hiện cao hơn khoảng 18 USD/ounce, tương đương 0,4%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm 185 USD/ounce, tương đương 4,3%.

Diễn biến này cho thấy giá vàng thế giới tiếp tục phục hồi sau đợt giảm mạnh giữa tuần trước. Từ mức gần 4.100 USD/ounce, kim loại quý đã tăng trở lại trên 4.180 USD/ounce và tiến gần mốc 4.200 USD/ounce.

Tuy nhiên, giá vẫn chưa vượt vùng đỉnh gần nhất, cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn chưa thực sự ổn định.

Giá vàng trong nước sáng 19/10

Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng 19/10, giá vàng miếng SJC tại SJC và DOJI đang được niêm yết ở mức 140,6-143,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 138,6-143,6 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng miếng tại SJC và DOJI cùng ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 140,1-143,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 139,1-143,1 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu ở mức 138,6-142,6 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng ở mức 4 triệu đồng/lượng. SJC và DOJI có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, cùng ở mức 143,1 triệu đồng/lượng, cao hơn Bảo Tín Minh Châu 500.000 đồng/lượng.