Công ty thuộc Vingroup lãi lớn trong quý III, thu 4 tỷ đồng mỗi ngày từ cho vay và đầu tư

CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC), công ty con của Vingroup thu về 388 tỷ đồng trong quý III từ lãi các khoản cho vay và đầu tư, tương đương hơn 4 tỷ đồng mỗi ngày.

CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC - Mã: VEF) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2026 với lợi nhuận tăng vọt nhờ ghi nhận doanh thu chuyển nhượng bất động sản đầu tư, nguồn thu lớn từ hoạt động tài chính, đồng thời chi phí tài chính được cắt giảm kỷ lục.

Cụ thể, doanh thu thuần của VEFAC đạt hơn 76 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ. Trong đó, hoạt động hội chợ, triển lãm mang về 64 tỷ đồng tăng 77% so với cùng kỳ, chiếm 84% doanh thu.

Tuy nhiên, giá vốn dịch vụ cung cấp (103 tỷ đồng) còn cao hơn doanh thu khiến doanh nghiệp lỗ gộp gần 27 tỷ đồng.

Kỳ này, VEFAC có khoản lãi gần 65 tỷ đồng từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản đầu tư, trong khi cùng kỳ không ghi nhận. Công ty cho biết trong quý III có phát sinh việc chuyển nhượng một số trường học trong dự án cho đối tác.

Như thường lệ, hoạt động tài chính vẫn tiếp tục là nguồn thu đóng góp lớn nhất vào lợi nhuận của VEFAC.

Trong quý III, doanh thu tài chính của công ty đạt hơn 388 tỷ đồng, toàn bộ đến từ lãi cho vay và đầu tư. Tính trung bình mỗi ngày, công ty thu về hơn 4 tỷ đồng từ hoạt động trên.

Từ quý III/2021 đến nay (trừ quý I/2025), doanh thu tài chính của doanh nghiệp luôn vượt doanh thu từ hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Tính đến thời điểm cuối tháng 9, doanh nghiệp này ghi nhận 12.894 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn, tăng hơn 8.765 tỷ so với cuối năm ngoái.

Theo thuyết minh BCTC, đây là các khoản cho vay đối tác doanh nghiệp với lãi suất 12%/năm.

Ngoài ra, kỳ này, chi phí tài chính của công ty được tiết giảm kỷ lục, giảm từ 107 tỷ đồng xuống mức 5 triệu đồng.

Sau khi trừ hết chi phí, VEFAC báo lãi sau thuế hơn 323 tỷ đồng, tăng 93% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2026, công ty ghi nhận 586 tỷ đồng doanh thu, cùng kỳ là hơn 44.611 tỷ đồng. Lợi nhuận 864 tỷ đồng, cùng kỳ đạt 15.418 tỷ đồng do năm trước VEFAC có khoản tiền lớn nhờ chuyển nhượng dự án Vinhomes Global Gate (Đông Anh).

VEFAC là công ty con của Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC) với tỷ lệ sở hữu trực tiếp hơn 85% vốn. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng là cổ đông lớn sở hữu 10% vốn của doanh nghiệp.

VEFAC là chủ đầu tư loạt dự án quy mô lớn ở Hà Nội gồm chủ đầu tư khu đô thị tại xã Đông Anh, Hà Nội với tên thương mại Vinhomes Global Gates. Tuy nhiên, công ty đã chuyển nhượng một phần dự án trong quý I năm ngoái.

Ngoài ra, công ty đang triển khai dự án tổ hợp trung tâm thương mại, dịch vụ và hỗn hợp tại 148 Giảng Võ. Đơn vị này cũng là chủ sở hữu trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia (VEC), lớn nhất Đông Nam Á, trên địa bàn Đông Anh.

Trung tâm triển lãm quốc gia VEC. Ảnh: VIC.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 diễn ra vào tháng 5, ban lãnh đạo công ty đã cập nhật tình hình về các dự án.

Đối với dự án ở Giảng Võ đã được phê duyệt quy hoạch 1/500, chấp thuận chủ trương đầu tư (quyết định 6452) và giao đất (quyết định 241 ngày 14/5/2025). Dự án đã đủ điều kiện pháp lý và đang triển khai thi công, dự kiến hoàn tất các thủ tục vào năm 2027.

Dự án Đông Anh (Global Gate), công ty tiếp tục hoàn thiện các thành phần còn lại như khách sạn, nhà triển lãm và các tiện ích bổ sung theo phê duyệt của thành phố.