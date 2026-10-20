5 nữ doanh nhân giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam

Doanh nhân Phạm Thu Hương

Bà Phạm Thu Hương – Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup là nữ doanh nhân giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam với khối tài sản ước tính hơn 76.300 tỷ đồng (tính theo giá cổ phiếu chốt phiên 19/10).

Bà Hương đang nắm hơn 340 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 4,4% vốn điều lệ Vingroup. Ngoài ra, nữ doanh nhân còn hữu hơn 148 triệu cổ phiếu LPB, tương ứng 4,9% vốn điều lệ LPBank.

Theo cập nhật Forbes, Phó Chủ tịch Vingroup Phạm Thu Hương có khối tài sản 3,7 tỷ USD, xếp thứ 1.147 trong danh sách tỷ phú thế giới tính đến ngày 20/10.

Để có được ngày hôm nay, bà Phạm Thu Hương đã cùng chồng thành lập Technocom, doanh nghiệp sản xuất thực phẩm chế biến với thương hiệu Mivina nổi tiếng tại Ukraine. Sau đó, cả hai trở về Việt Nam, bắt đầu hành trình xây dựng Vingroup với tinh thần “mãi mãi khởi nghiệp

Đến nay, Vingroup đã trở thành tập đoàn tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam, hoạt động ở 6 lĩnh vực trọng tâm gồm công nghệ - công nghiệp, thương mại dịch vụ, hạ tầng, năng lượng xanh, văn hóa và thiện nguyện xã hội. Các trụ cột này song hành cùng các đơn vị trong hệ sinh thái như Vinhomes, Vinschool, VinFast, Vinmec, Vinpearl, Vincom Retail, Green SM, VinMetal, VinSmart Future, VinRobotics, VinSpeed, VinEnergo, VinUniversity...

Mới đây, bà Hương còn lọt top những người phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất châu Á - Thái Bình Dương do Tạp chí Fortune (Mỹ) bình chọn cùng với Tổng giám đốc Vinamilk, Tổng giám đốc Viettel Global...

Bà Phạm Thu Hương hiện là nữ doanh nhân giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Ảnh: VIC.

Doanh nhân Phạm Thuý Hằn g

Bóng hồng quyền lực tiếp theo trên sàn chứng khoán Việt Nam là Phó Chủ tịch Vingroup Phạm Thuý Hằng - em gái bà Phạm Thu Hương - với khối tài sản vượt 47.200 tỷ đồng (tính theo giá cổ phiếu chốt phiên 19/10).

Hiện tại, bà sở hữu khối tài sản được Forbes ước tính khoảng 2,6 tỷ USD, xếp thứ 1.593 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Bà Hằng là một trong những cộng sự gắn bó với vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng từ những ngày đầu kinh doanh tại Đông Âu, trước khi trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp.

Năm 2005, bà Hằng được bầu vào HĐQT Vingroup và đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch HĐQT từ năm 2010 đến nay. Bà cũng là cổ đông sáng lập CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed.

Bà Phạm Thúy Hằng. Ảnh: VIC.

Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo

Góp mặt trong Top 5 nữ doanh nhân giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam còn có bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Vietjet - với khối tài hơn 38.382 tỷ đồng (tính theo giá cổ phiếu chốt phiên 19/10).

Theo xếp hạng của Forbes, Chủ tịch Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo có khối tài sản lên tới 4,1 tỷ USD, xếp thứ 1.033 trong danh sách tỷ phú thế giới tính đến ngày 20/10.

Bà Thảo nắm hơn 61 triệu cổ phiếu VJC, chiếm 8,02% vốn. Đồng thời, nữ doanh nhân sở hữu 169 triệu cổ phiếu HDB, tương đương 3,3% vốn tại HDBank tại ngày 30/6/2026.

Với triết lý “mang lại cơ hội đi máy bay cho tất cả mọi người”, bà Thảo đã góp phần thay đổi diện mạo ngành hàng không Việt Nam, đưa giấc mơ bay đến gần hơn với hàng triệu người dân. Dưới sự lãnh đạo của bà, Vietjet vươn lên trở thành một trong những hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam, góp phần thúc đẩy du lịch, giao thương và kết nối Việt Nam với thế giới.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Vietjet. Ảnh: VJC.

Bên cạnh đó, bà Thảo cùng chồng còn xây dựng nên Sovico Group, một tập đoàn đa ngành, hoạt động trải dài ở nhiều lĩnh vực như hàng không, tài chính, bất động sản và năng lượng.

Với những đóng góp to lớn, bà Thảo nhiều lần được nhận các danh hiệu cao quý như top 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới, top các nhà lãnh đạo nữ quyền lực nhất châu Á, giải thưởng Nữ doanh nhân xuất sắc nhất tại khu vực ASEAN… Bên cạnh đó, bà còn được đưa vào đề tài nghiên cứu, giảng dạy của Đại học Harvard (Mỹ).

Hai nữ doanh nhân kín tiếng trên sàn chứng khoán

Nữ doanh nhân giàu có tiếp theo là bà Nguyễn Thị Thanh Thủy với khối tài sản hơn 12.000 tỷ đồng (tính theo giá cổ phiếu chốt phiên 19/10). Bà Thủy là vợ ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank - Mã: TCB).

Bà Thủy và ông Hùng Anh bắt đầu kinh doanh từ lĩnh vực thủy sản, sau đó họ liên tục thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Hiện cả hai đều góp mặt trong Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam, trong đó ông Hùng Anh đứng thứ 7, còn bà Thủy xếp thứ 9.

Khác với các nữ doanh nhân, bà Thuỷ là người khá kín tiếng khi chưa từng xuất hiện trước truyền thông.

Cũng kín tiếng không kém là vợ của Chủ tịch Hoà Phát Trần Đình Long – bà Vũ Thị Hiền - với khối tài sản vượt 11.900 tỷ đồng (tính theo giá cổ phiếu chốt phiên 19/10). Bà hiện sở hữu 528 triệu cổ phiếu HPG, tương đương 6,8% vốn.

Dù là cổ đông lớn, bà Hiền không tham gia điều hành tại Hòa Phát. Tuy nhiên, phía sau hành trình gây dựng đế chế thép của ông Trần Đình Long là dấu ấn của người bạn đời đã cùng ông trải qua những ngày đầu khởi nghiệp đầy gian nan, khi đó ông Long còn là một doanh nhân trẻ trên hành trình tìm kiếm chỗ đứng giữa thị trường cạnh tranh khốc liệt.

Từ hoạt động sản xuất, kinh doanh những sản phẩm thép nhỏ, vợ chồng bà Hiền từng bước gây dựng nền móng cho Hòa Phát, đặt tiền đề cho sự phát triển của một trong những tập đoàn công nghiệp hàng đầu Việt Nam sau này.