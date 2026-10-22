Lãi 9 tháng của Masan gấp 1,5 lần năm 2025

Sau 9 tháng đầu năm 2026, Tập đoàn Masan ghi nhận lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 10.325 tỷ đồng, gấp 1,5 lần cùng kỳ năm trước và vượt kế hoạch cơ sở cả năm.

Theo công bố kết quả kinh doanh chưa kiểm toán ngày 22/10, CTCP Tập đoàn Masan (Mã chứng khoán: MSN) ghi nhận doanh thu thuần 89.118 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 52,7% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số (NPAT Pre-MI) đạt 10.325 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ, cao gấp khoảng 1,5 lần lợi nhuận cả năm 2025 và vượt mức kế hoạch cơ sở năm 2026 sau điều chỉnh là 10.000 tỷ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số (NPAT Post-MI) đạt 8.042 tỷ đồng, gấp 3,1 lần.

Riêng quý III/2026, Masan ghi nhận doanh thu thuần 36.981 tỷ đồng, tăng 74,7% so với cùng kỳ. NPAT Pre-MI đạt 4.552 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ năm trước, còn NPAT Post-MI đạt 3.671 tỷ đồng, cao gấp 3 lần.

Không chỉ tăng trưởng lợi nhuận, các chỉ số tài chính cũng cho thấy sự cải thiện về dòng tiền và đòn bẩy. EBITDA lũy kế 9 tháng đạt khoảng 19.500 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ vay ròng/EBITDA giảm từ 2,4 lần trong quý II xuống 2 lần trong quý III.

Mảng tiêu dùng – bán lẻ duy trì tăng trưởng hai chữ số

Hệ điều hành Tiêu dùng (cOS) của Masan ghi nhận doanh thu quý III đạt 22.656 tỷ đồng, tăng 18,7% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 3.640 tỷ đồng, tăng 18,1%. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu trong 12 tháng gần nhất đạt khoảng 21%.

Trong hệ sinh thái này, Masan Consumer (HOSE: MCH) ghi nhận doanh thu quý III đạt 8.743 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng trưởng nhanh nhất trong ba năm qua. Lũy kế 9 tháng, doanh thu tăng 14,6%. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số trong quý tăng 14,1% so với cùng kỳ.

Ở mảng bán lẻ, WinCommerce tiếp tục cải thiện hiệu quả kinh doanh. Doanh thu quý III đạt 12.775 tỷ đồng, tăng 21,2%, trong khi lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số tăng 86%, lên 325 tỷ đồng. Biên lợi nhuận ròng đạt 2,5%, cải thiện đáng kể so với mức 1,2% trong quý II.

Đến cuối tháng 9, WinCommerce có 5.486 cửa hàng trên toàn quốc, sau khi mở mới 894 điểm bán trong 9 tháng. Doanh thu trên cùng cửa hàng tăng 11,4% trong kỳ, trong đó mô hình siêu thị ghi nhận mức tăng 12,6%. Theo Masan, tăng trưởng doanh thu tại các cửa hàng hiện hữu, việc mở rộng mạng lưới có lợi nhuận và hiệu quả vận hành là những yếu tố hỗ trợ kết quả của chuỗi bán lẻ.

Với mảng bán lẻ F&B, Phúc Long Heritage ghi nhận doanh thu quý III đạt 589 tỷ đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ. Tăng trưởng đến từ kênh giao hàng, hiệu suất cửa hàng được cải thiện và chiến lược mở rộng mạng lưới có chọn lọc.

Doanh thu bình quân theo ngày trên cùng cửa hàng của mô hình Phúc Long tiêu chuẩn đạt 24,8 triệu đồng, tăng 2,1% so với cùng kỳ. Trong quý III, chuỗi mở mới 26 cửa hàng tiêu chuẩn, nâng tổng số cửa hàng độc lập trên toàn quốc lên 239, chưa bao gồm các kiosk đặt tại hệ thống WinCommerce. Tính chung 9 tháng, Phúc Long đã mở thêm 44 cửa hàng, nằm trong phạm vi mục tiêu mở mới 40–50 cửa hàng của cả năm 2026.

Ở lĩnh vực thịt có thương hiệu, Masan MEATLife (Mã chứng khoán: MML) đạt doanh thu quý III là 2.646 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số lũy kế 9 tháng đạt 436 tỷ đồng, vượt mức cao nhất trong kế hoạch lợi nhuận cả năm 2026 là 300 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh thu thịt chế biến tăng khoảng 34% trong quý III và đóng góp khoảng 40% tổng doanh thu, với biên lợi nhuận gộp cao gấp khoảng 2 lần mảng thịt tươi.

Masan High-Tech Materials đóng góp hơn 2.100 tỷ đồng lợi nhuận trong quý III

Bên cạnh hệ sinh thái tiêu dùng – bán lẻ, Masan High-Tech Materials (Mã chứng khoán: MSR) là động lực đáng kể trong kết quả kinh doanh quý III của Masan.

Doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 14.557 tỷ đồng, cao gấp 7,1 lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 2.148 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 5 tỷ đồng trong quý III/2025, đồng thời tăng 29% so với quý trước.

Kết quả này được hỗ trợ bởi mặt bằng giá vonfram thuận lợi, sản lượng tăng và việc tối ưu hoạt động vận hành. Giá APT bình quân trong quý III đạt 3.129 USD/mtu, giảm khoảng 4% so với quý II nhưng vẫn cao gấp gần 6 lần cùng kỳ năm trước. Sản lượng vonfram chứa trong các sản phẩm đầu ra đạt 1.786 tấn, tăng 55%; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 35% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, Techcombank (Mã chứng khoán: TCB), công ty liên kết của Masan, đóng góp 1.410 tỷ đồng lợi nhuận trong quý III, tăng 13,5% so với cùng kỳ. Đây tiếp tục là nguồn đóng góp lợi nhuận quan trọng bên cạnh hoạt động tiêu dùng – bán lẻ và vật liệu công nghệ cao.

Về định hướng vốn, Masan cho biết đang chuyển trọng tâm sang thu hút cổ đông và đối tác chiến lược dài hạn tại MCH và MSR, đơn giản hóa cơ cấu sở hữu, giảm nợ vay tại công ty mẹ và hướng tới hoàn trả vốn cho cổ đông MSN trong trung hạn.

Trong tháng 10/2026, Masan dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu tại MCH từ khoảng 69,4% lên 74,9%, đồng thời MCH hướng tới nâng tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free float) lên khoảng 25%. Theo doanh nghiệp, nguồn tài trợ cho giao dịch đến từ tiền sẵn có của Masan, cổ tức từ MCH và MSR cùng với nguồn thu từ chương trình cổ đông chiến lược của MSR.

TVới lợi nhuận trước lợi ích cổ đông thiểu số đã vượt kế hoạch cơ sở năm 2026 chỉ sau 9 tháng, kết quả kinh doanh của Masan đang cho thấy sự cải thiện rõ nét. Tuy nhiên, mức tăng trưởng lợi nhuận hợp nhất cũng phản ánh đóng góp nổi bật của MSR trong bối cảnh giá vonfram tăng mạnh; diễn biến giá khoáng sản và khả năng duy trì đà tăng trưởng của các mảng tiêu dùng – bán lẻ sẽ là những yếu tố cần theo dõi trong các quý tiếp theo.