Giá vàng hôm nay 29/10: SJC giảm, cao hơn thế giới 15,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC giảm 300.000 đồng/lượng

Sáng 29/10, giá vàng miếng SJC tại SJC và DOJI cùng được niêm yết ở mức 139,7-142,7 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 137,4-142,7 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng miếng tại SJC và DOJI cùng ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu ở mức 5,3 triệu đồng/lượng.

So với sáng 28/10, giá vàng miếng tại SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng giảm 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 135,5-139,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 137,5-141,5 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu ở mức 137,4-141,4 triệu đồng/lượng.

So với sáng 28/10, giá vàng nhẫn tại SJC giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. DOJI và Bảo Tín Minh Châu giảm lần lượt 700.000 đồng/lượng và 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng ở mức 4 triệu đồng/lượng. DOJI có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 141,5 triệu đồng/lượng, cao hơn Bảo Tín Minh Châu 100.000 đồng/lượng và cao hơn SJC 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới quay đầu giảm nhẹ

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 29/10 giao dịch ở mức 4.052 USD/ounce, giảm 5 USD/ounce so với mức 4.058 USD/ounce của sáng 28/10.

Quy đổi theo tỷ giá 26.020 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương 127,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn 200.000 đồng/lượng so với mức 127,4 triệu đồng/lượng của sáng 28/10.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức khoảng 4.124 USD/ounce, kim loại quý hiện thấp hơn khoảng 72 USD/ounce, tương đương 1,7%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm 87 USD/ounce, tương đương 2,1%.

Diễn biến này cho thấy đà phục hồi của giá vàng thế giới đang chững lại sau hai phiên tăng liên tiếp. Từ mức dưới 4.000 USD/ounce vào cuối tuần trước, kim loại quý đã tăng trở lại trên 4.050 USD/ounce, nhưng chưa thể duy trì đà tăng.