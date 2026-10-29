close Đăng nhập

Giá vàng hôm nay 29/10: SJC giảm, cao hơn thế giới 15,5 triệu đồng/lượng

Minh Quân
Minh Quân

Giá vàng thế giới sáng 29/10 giảm còn 4.052 USD/ounce, quy đổi khoảng 127,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá bán vàng miếng SJC 15,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC giảm 300.000 đồng/lượng

Sáng 29/10, giá vàng miếng SJC tại SJC và DOJI cùng được niêm yết ở mức 139,7-142,7 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 137,4-142,7 triệu đồng/lượng.

1793241320271-2365178750226055573-2365178750226055573-92df2fa026c11f03e56da8ed0110de18.jpg

Chênh lệch mua - bán vàng miếng tại SJC và DOJI cùng ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu ở mức 5,3 triệu đồng/lượng.

So với sáng 28/10, giá vàng miếng tại SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng giảm 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 135,5-139,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 137,5-141,5 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu ở mức 137,4-141,4 triệu đồng/lượng.

So với sáng 28/10, giá vàng nhẫn tại SJC giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. DOJI và Bảo Tín Minh Châu giảm lần lượt 700.000 đồng/lượng và 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng ở mức 4 triệu đồng/lượng. DOJI có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 141,5 triệu đồng/lượng, cao hơn Bảo Tín Minh Châu 100.000 đồng/lượng và cao hơn SJC 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới quay đầu giảm nhẹ

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 29/10 giao dịch ở mức 4.052 USD/ounce, giảm 5 USD/ounce so với mức 4.058 USD/ounce của sáng 28/10.

Quy đổi theo tỷ giá 26.020 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương 127,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn 200.000 đồng/lượng so với mức 127,4 triệu đồng/lượng của sáng 28/10.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức khoảng 4.124 USD/ounce, kim loại quý hiện thấp hơn khoảng 72 USD/ounce, tương đương 1,7%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm 87 USD/ounce, tương đương 2,1%.

Diễn biến này cho thấy đà phục hồi của giá vàng thế giới đang chững lại sau hai phiên tăng liên tiếp. Từ mức dưới 4.000 USD/ounce vào cuối tuần trước, kim loại quý đã tăng trở lại trên 4.050 USD/ounce, nhưng chưa thể duy trì đà tăng.

Tin liên quan

Từ khóa:

#VietTimes #giá vàng #giá vàng sjc #giá vàng hôm nay #SJC #Bảo Tín Minh Châu

Đừng bỏ lỡ

Kinh tế số

TPBank lãi trước thuế gần 7.500 tỷ đồng sau 9 tháng

TPBank lãi trước thuế gần 7.500 tỷ đồng sau 9 tháng

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô còn nhiều biến động, TPBank tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với quy mô tài sản, tín dụng và huy động tiến sát hoặc vượt kế hoạch cả năm, cùng lợi nhuận trước thuế 9 tháng tăng hơn 23% so với cùng kỳ.

VietinBank triển khai chương trình “Khơi nguồn tăng trưởng”, lãi suất ưu đãi chỉ từ 6%/năm

VietinBank triển khai chương trình “Khơi nguồn tăng trưởng”, lãi suất ưu đãi chỉ từ 6%/năm

Từ 23/10 đến hết tháng 12/2026, VietinBank triển khai chương trình tín dụng “Khơi nguồn tăng trưởng” với lãi suất ưu đãi chỉ từ 6%/năm, dành cho doanh nghiệp vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh với thời gian vay lên đến 6 tháng. Chương trình góp phần giảm chi phí vốn, hỗ trợ doanh nghiệp chủ động nguồn lực tài chính và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Masan MEATLife vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2026, thịt chế biến tăng trưởng 34%

Masan MEATLife vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2026, thịt chế biến tăng trưởng 34%

Không chỉ vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm sau 9 tháng, Masan MEATLife (UPCOM: MML) còn ghi nhận sự tăng trưởng nổi bật của mảng thịt chế biến trong quý III/2026. Với doanh thu tăng 34% và biên lợi nhuận gộp cao gấp khoảng hai lần thịt tươi, ngành hàng này đang trở thành một trong những động lực quan trọng cho triển vọng tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp.

Nợ xấu OCB tăng

Nợ xấu OCB tăng

Tỷ lệ nợ xấu tính trên tổng dư nợ của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) tăng từ khoảng 3,19% dịp cuối năm 2025 lên 3,99%.

Vingroup hút về thành công 230 tỷ won trái phiếu Hàn Quốc

Vingroup hút về thành công 230 tỷ won trái phiếu Hàn Quốc

Vingroup đã phát hành thành công 230 tỷ won trái phiếu quốc tế, tương đương khoảng 4.500 tỷ đồng, với kỳ hạn 3 năm và lãi suất cố định 8%/năm. Lô trái phiếu có tài sản bảo đảm là cổ phiếu Vinhomes và/hoặc Vinpearl thuộc sở hữu của Vingroup và/hoặc bên thứ ba.