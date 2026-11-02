TP.HCM phê duyệt giá trị 5 lô đất tái định cư Thủ Thiêm hơn 18.250 tỷ đồng

Ngày 2/11, UBND TP.HCM thông báo vừa ban hành Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể, giá trị công trình xây dựng trên đất và giá trị phân bổ hạ tầng để xác định giá khởi điểm đấu giá 5 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo thông báo của UBND TP.HCM, 5 lô đất gồm 1.K7.9.HH (trước đây là R1), 1.K7.5.HH (R2), 1.K7.6.HH (R3), 1.K7.8.HH (R4) và 1.K7.7.HH (R5).

Tổng giá trị quyền sử dụng đất, công trình xây dựng trên đất và hạ tầng kỹ thuật được phê duyệt tại thời điểm tháng 10/2026 là hơn 18.253 tỷ đồng.

Trong đó, giá trị quyền sử dụng đất chiếm hơn 11.316 tỷ đồng, áp dụng đối với diện tích hơn 78.822 m2 đất chung cư hỗn hợp cao tầng.

Giá trị công trình xây dựng trên đất được xác định hơn 6.360 tỷ đồng, tương ứng 3.790 căn hộ chung cư. Ngoài ra, giá trị phân bổ hạ tầng kỹ thuật hơn 576 tỷ đồng.

UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng trình tự, quy định pháp luật.

Đáng chú ý, 5 lô đất này thuộc Khu tái định cư Bình Khánh, với tổng cộng 3.790 căn hộ chung cư được đầu tư bằng ngân sách nhà nước. Các căn hộ được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu tái định cư của người dân bị giải tỏa triển khai Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Các khối chung cư R1–R5 được hoàn thành từ năm 2015. Tuy nhiên, quỹ căn hộ tái định cư này đã bỏ trống trong thời gian dài, chưa được khai thác hiệu quả.

Việc xác định giá đất cụ thể, giá trị công trình và hạ tầng để đấu giá là bước tiếp theo trong quá trình xử lý, khai thác quỹ nhà tái định cư đang bỏ trống tại Thủ Thiêm.