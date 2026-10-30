Giá vàng hôm nay 30/10: Vàng SJC giảm 1,3 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước giảm

Sáng 30/10, giá vàng miếng SJC tại SJC và DOJI cùng được niêm yết ở mức 138,4-141,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 136,4-141,4 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng miếng tại SJC và DOJI cùng ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu ở mức 5 triệu đồng/lượng.

So với sáng 29/10, giá vàng miếng tại SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 134,3-138,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 136-140 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu ở mức 136,4-140,4 triệu đồng/lượng.

So với sáng 29/10, giá vàng nhẫn tại SJC giảm 1,2 triệu đồng/lượng, DOJI giảm 1,5 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng ở mức 4 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 140,4 triệu đồng/lượng, cao hơn DOJI 400.000 đồng/lượng và cao hơn SJC 2,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm mạnh

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 30/10 giao dịch ở mức 4.009 USD/ounce, giảm khoảng 43 USD/ounce so với mức 4.052 USD/ounce ghi nhận sáng 29/10.

Quy đổi theo tỷ giá 26.020 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 125,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 1,3 triệu đồng/lượng so với mức 127,1 triệu đồng/lượng của sáng 29/10.

Giá vàng thế giới sáng 30/10 giảm xuống 4.009 USD/ounce, thấp hơn khoảng 43 USD/ounce so với sáng 29/10. Ảnh: Bloomberg.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức khoảng 3.995 USD/ounce, kim loại quý hiện cao hơn khoảng 14 USD/ounce, tương đương 0,4%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm 116 USD/ounce, tương đương 2,8%.

Diễn biến này cho thấy đà phục hồi của giá vàng thế giới tiếp tục gặp trở ngại. Sau khi tăng trở lại trên mốc 4.050 USD/ounce, kim loại quý nhanh chóng quay đầu giảm và hiện chỉ còn cách ngưỡng 4.000 USD/ounce khoảng 9 USD. Giá biến động mạnh trong những phiên gần đây, cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn chưa ổn định và nguy cơ giảm trở lại dưới mốc 4.000 USD/ounce vẫn hiện hữu.