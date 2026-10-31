Giá vàng hôm nay 31/10: Vàng thế giới lao dốc, SJC xuống dưới 140 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC xuống dưới 140 triệu đồng/lượng



Sáng 31/10, giá vàng miếng SJC tại SJC và DOJI cùng được niêm yết ở mức 136-139 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 133,8-139 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng miếng tại SJC và DOJI cùng ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu ở mức 5,2 triệu đồng/lượng.

So với sáng 30/10, giá vàng miếng tại SJC và DOJI cùng giảm 2,4 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua vào giảm 2,6 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giảm 2,4 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 131,8-135,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 133,8-137,8 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu ở mức 133,8-137,8 triệu đồng/lượng.

So với sáng 30/10, giá vàng nhẫn tại SJC giảm 2,5 triệu đồng/lượng, DOJI giảm 2,2 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu giảm 2,6 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng ở mức 4 triệu đồng/lượng. DOJI và Bảo Tín Minh Châu có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, cùng ở mức 137,8 triệu đồng/lượng, cao hơn SJC 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới lao dốc mạnh

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 31/10 giao dịch ở mức 3.875 USD/ounce, giảm khoảng 134 USD/ounce so với mức 4.009 USD/ounce của sáng 30/10. Như vậy, kim loại quý giảm mạnh, lần lượt đánh mất hai ngưỡng quan trọng là 4.000 USD/ounce và 3.900 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá 25.990 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 121,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 4,4 triệu đồng/lượng so với mức 125,8 triệu đồng/lượng của sáng 30/10.

Giá vàng thế giới sáng 31/10 giảm xuống 3.875 USD/ounce, thấp hơn khoảng 134 USD/ounce so với sáng 30/10. Ảnh: Getty.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức khoảng 3.995 USD/ounce vào sáng 24/10, kim loại quý hiện thấp hơn khoảng 120 USD/ounce, tương đương 3%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm 153 USD/ounce, tương đương 3,7%.

Đà giảm mạnh của giá vàng diễn ra trong bối cảnh thị trường tài chính quốc tế chịu áp lực bán tháo, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu công nghệ Mỹ. Theo Reuters, lo ngại về hiệu quả đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) đã thúc đẩy nhà đầu tư bán tài sản để bổ sung tiền mặt và đáp ứng yêu cầu ký quỹ.

Cùng với triển vọng lãi suất Mỹ duy trì ở mức cao, áp lực thanh khoản khiến vàng không phát huy được vai trò trú ẩn an toàn trong phiên giảm mạnh này. Việc liên tiếp đánh mất các ngưỡng giá quan trọng cũng làm gia tăng rủi ro biến động trong ngắn hạn.