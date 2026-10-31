Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản TKV bị khởi tố vì tội nhận hối lộ

Ông Trịnh Văn Tuệ - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản TKV- bắt đầu làm việc tại công ty từ năm 1992.

Ngày 30/10, Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP (Vimico - Mã: KSV) công bố thông tin bất thường về việc nhận được quyết định khởi tố bị can đối với ông Trịnh Văn Tuệ, Tổng giám đốc tổng công ty.

Theo nội dung công bố, ông Tuệ bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Về công tác nhân sự, HĐQT Vimico đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Trịnh Văn Tuệ kể từ ngày 29/10/2026.

Đồng thời, ông Lý Xuân Tuyên, Phó Tổng giám đốc, được giao đảm nhiệm quyền Tổng giám đốc và làm người đại diện theo pháp luật của tổng công ty.

Ông Trịnh Văn Tuệ - Tổng Giám đốc KSV. Ảnh: KSV.

Theo thông tin từ báo cáo thường niên năm 2025, ông Trịnh Văn Tuệ sinh năm 1972, có trình độ Kỹ sư điện khí hóa – Cung cấp điện. Ông bắt đầu công tác tại Tổng công ty Khoáng sản từ năm 1992.

Ông Trần Văn Tuệ bắt đầu làm việc tại KSV từ năm 1992; từng giữ các chức vụ Đốc công, Phó Quản đốc/Quản đốc Công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai; Phó Giám đốc/Giám đốc Công ty Luyện đồng Lào Cai. Đây đều là 2 đơn vị trực thuộc KSV.

Đến tháng 8/2015, ông Tuệ được giữ chức Phó Tổng Giám đốc KSV, rồi lên Thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020 từ tháng 9/2016.

Ngày 16/3/2018, ông Tuệ được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc KSV.

Ngày 25/3/2020, ông Tuệ tiếp tục được bầu giữ chức vụ Thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 rồi tiếp tục trúng cử cho nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bên cạnh việc thông báo về nhân sự, HĐQT Vimico cùng ngày cũng đã ban hành nghị quyết thông qua việc triệu tập và tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội là 20/11, thời gian tổ chức dự kiến ngày 15/12.

Đại hội dự kiến diễn ra tại trụ sở tổng công ty, số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, Hà Nội. Theo nghị quyết, cuộc họp sẽ xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo Luật Doanh nghiệp và điều lệ tổng công ty. Vimico chưa nêu cụ thể các vấn đề sẽ trình cổ đông tại cuộc họp.

Vimico là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin - TKV), hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản với các sản phẩm chính gồm đồng tấm, vàng, bạc, kẽm thỏi, thiếc thỏi, quặng, gang đúc, phôi thép,...

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu KSV kết thúc phiên giao dịch ngày 30/10 tại mức 109.500 đồng/cp, vốn hóa thị trường của Vimico đạt khoảng 32.850 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính quý III/2026 vừa công bố, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 9.453 tỷ đồng, tăng 144% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế đạt gần 2.566 tỷ đồng, tăng 332%. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ (lợi nhuận ròng) đạt gần 2.409 tỷ đồng.

Giải trình về kết quả kinh doanh, Vimico cho biết lợi nhuận tăng chủ yếu nhờ giá bán bình quân các sản phẩm chính trong 9 tháng đầu năm cao hơn cùng kỳ như đồng tấm, vàng, bạc đều tăng hai chữ số.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Vimico đạt hơn 14.686 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 3.462 tỷ đồng, tăng 153%.