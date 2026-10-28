Giá vàng hôm nay 28/10: Thế giới tiếp đà phục hồi, SJC tăng 1 triệu đồng/lượng

So với sáng 27/10, giá vàng miếng SJC sáng 28/10 tăng 1 triệu đồng/lượng, lên 143 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng thế giới phục hồi lên 4.058 USD/ounce, thấp hơn giá bán SJC khoảng 15,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tăng 1 triệu đồng/lượng

Sáng 28/10, giá vàng miếng SJC tại SJC và DOJI cùng được niêm yết ở mức 140-143 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 137,6-143 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng miếng tại SJC và DOJI cùng ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu ở mức 5,4 triệu đồng/lượng.

So với sáng 27/10, giá vàng miếng tại SJC và DOJI cùng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua vào tăng 600.000 đồng/lượng, trong khi giá bán ra tăng 1 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 136-140 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 138,2-142,2 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu ở mức 137,6-141,6 triệu đồng/lượng.

So với sáng 27/10, giá vàng nhẫn tại SJC và DOJI cùng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC và DOJI cùng ở mức 4 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu cũng ở mức 4 triệu đồng/lượng. DOJI có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 142,2 triệu đồng/lượng, cao hơn Bảo Tín Minh Châu 600.000 đồng/lượng và cao hơn SJC 2,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới bật tăng

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 28/10 giao dịch ở mức 4.058 USD/ounce, tăng khoảng 47 USD/ounce so với mức 4.011 USD/ounce của sáng 27/10. Kim loại quý tiếp tục phục hồi sau khi trở lại trên ngưỡng 4.000 USD/ounce, ghi nhận mức tăng đáng kể trong những phiên gần đây.

Quy đổi theo tỷ giá 26.020 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 127,3 triệu đồng/lượng, cao hơn khoảng 1,5 triệu đồng/lượng so với mức 125,8 triệu đồng/lượng của sáng 27/10.

Giá vàng thế giới sáng 28/10 tăng lên 4.058 USD/ounce, cao hơn khoảng 47 USD/ounce so với sáng 27/10. Ảnh: Bloomberg.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức khoảng 4.117 USD/ounce, kim loại quý hiện thấp hơn khoảng 59 USD/ounce, tương đương 1,4%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm 111 USD/ounce, tương đương 2,7%.

Diễn biến này cho thấy giá vàng thế giới đang phục hồi sau đợt giảm mạnh cuối tuần trước. Từ mức dưới 4.000 USD/ounce, kim loại quý đã tăng trở lại trên 4.050 USD/ounce. Tuy nhiên, giá vẫn thấp hơn mức trên 4.100 USD/ounce của tuần trước, cho thấy đà phục hồi chưa đủ để xác nhận xu hướng tăng ổn định.