Đồng Nai định hướng quy hoạch khu đô thị hơn 2.250 ha gần sân bay Long Thành

Theo định hướng quy hoạch, Khu đô thị có công năng phục vụ hỗn hợp tại xã An Phước và phường Tam Phước có tổng diện tích nghiên cứu hơn 2.250 ha.

Chiều 2/11, UBND TP.Đồng Nai tổ chức Hội nghị thông báo triển khai định hướng quy hoạch Khu đô thị có công năng phục vụ hỗn hợp tại xã An Phước và phường Tam Phước.

Theo ông Nguyễn Phong An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.Đồng Nai, khu vực nghiên cứu quy hoạch nằm ở phía Tây Nam TP, thuộc xã An Phước và một phần phường Tam Phước. Tổng diện tích nghiên cứu hơn 2.250 ha, trong đó khoảng 259 ha là mặt sông Đồng Nai.

Phía Bắc khu vực tiếp giáp hành lang đường kết nối cầu Long Hưng và cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu; phía Tây giáp sông Đồng Nai và TP.HCM; phía Nam giáp phường Nhơn Trạch.

Khu vực này nằm trong không gian phát triển phía Tây đô thị sân bay Long Thành, có vai trò hỗ trợ các hoạt động kinh tế, dịch vụ và đời sống đô thị.

Theo định hướng, khu đô thị phát triển theo mô hình hiện đại, hạ tầng đồng bộ, kết hợp các chức năng nhà ở, thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, du lịch và nghiên cứu. Các chức năng được bố trí theo lợi thế từng khu vực, bảo đảm liên kết và hỗ trợ lẫn nhau.

Không gian quy hoạch được tổ chức thành 4 khu vực chính. Trong đó, khu vực phía Tây định hướng phát triển đô thị hỗn hợp, trung tâm thương mại, dịch vụ và kinh tế ven sông.

Phối cảnh tổng thể Khu đô thị 2.250 ha.

Đây là khu vực bố trí phần lớn quỹ đất phát triển nhà ở, gắn với các tiện ích và không gian công cộng. Không gian được định hướng theo mô hình đô thị nén, kết hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ và văn phòng.

Khu vực phía Đông ưu tiên các chức năng văn hóa, thể thao, du lịch, vui chơi giải trí, giáo dục và nghiên cứu phát triển.

Phía Nam phát triển đô thị sinh thái, giáo dục và các khu chức năng mật độ thấp. Đây là khu nhiều kênh rạch, mặt nước tự nhiên, quy hoạch chú trọng khả năng thoát nước, trữ nước, kiểm soát ngập và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Khu vực phía Bắc định hướng nghiên cứu hình thành khu đô thị đại học, trung tâm giáo dục, đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Các ngành đào tạo dự kiến gắn với nhu cầu nhân lực của thành phố và vùng, gồm hàng không, logistics, công nghệ cao, tài chính và thương mại quốc tế.

Không gian ven sông dự kiến bố trí công viên, quảng trường, đường đi bộ và các hoạt động văn hóa, du lịch.

Một nội dung trong định hướng quy hoạch là bảo đảm kết nối giữa các khu chức năng. Hệ thống giao thông đối ngoại, giao thông nội bộ, các trục chính và đầu mối giao thông công cộng.

Tại hội nghị, đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất và Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.Đồng Nai đã thông tin về công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; các chính sách hỗ trợ, bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất. Các cơ quan chức năng cũng giải đáp ý kiến của các hộ dân nằm trong khu vực quy hoạch.

Hiện khu đô thị đang trong quá trình nghiên cứu, định hướng quy hoạch. Thông tin về nhà đầu tư hoặc chủ đầu tư tham gia phát triển dự án chưa được xác định.