Ai là chủ nợ, cung cấp sản phẩm công nghệ cho Thế Giới Di Động, FPT Shop?

Thị trường bán buôn thiết bị công nghệ ICT ở Việt Nam được thống lĩnh bởi 4 nhà phân phối chính, trong đó Digiworld là doanh nghiệp duy nhất đang niêm yết trên sàn, chuyên bán hàng cho các chuỗi điện máy lớn trên cả nước.

Digiworld - công ty chuyên bán buôn hàng công nghệ

Là 1 trong 4 doanh nghiệp lớn chuyên bán buôn các sản phẩm công nghệ, thiết bị văn phòng và hàng tiêu dùng, CTCP Thế giới số (Digiworld - Mã: DGW) phân phối độc quyền sản phẩm của thương hiệu Xiaomi và là nhà phân phối chính thức của Apple tại Việt Nam.

Theo giới thiệu, Digiworld có quy mô doanh thu mảng ICT đứng thứ hai, chỉ xếp sau FPT Synnex, với mạng lưới kênh phân phối rộng lớn, bao gồm hơn 6.000 điểm bán hàng (POS) ở kênh truyền thống, so với khoảng 3.000 POS của PET và 8.000 POS của FPT. Ngoài ra, Digiworld còn phân phối sỉ hàng ICT trên các sàn thương mại điện tử như Lazada, Tiki, Shopee ở kênh trực tuyến.

Sau nhiều năm thực hiện chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, Digiworld cho biết công ty đã trở thành top 1 nhà phân phối ICT tại Việt Nam (số liệu công bố năm 2024).

Trong cơ cấu cổ đông của Digiworld, ông Đoàn Hồng Việt - Chủ tịch HĐQT - vẫn là cổ đông lớn nhất của công ty kể từ khi thành lập. Tính tổng, ban lãnh đạo sở hữu 46,6% cổ phần của công ty và tỷ lệ sở hữu này hầu như không thay đổi kể từ khi Digiworld niêm yết.

Cơ cấu sở hữu này giúp ban lãnh đạo có nhiều quyền quyết định hơn so với các nhà phân phối hàng đầu khác vốn là công ty thành viên của các tập đoàn lớn khiến các quyết định của họ bị ảnh hưởng bởi công ty mẹ (Synnex FPT là công ty liên kết của Tập đoàn FPT và Tập đoàn Synnex; PET là công ty con thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) sở hữu 23% PET).

Ông Đoàn Hồng Việt - Chủ tịch HĐQT Digiworld. Ảnh: Digiworld.

Theo kết quả mới nhất, 9 tháng đầu năm 2026, Digiworld đạt doanh thu thuần 26.796 tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD), tăng 44% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 785 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ và vượt 19% kế hoạch cả năm.

Tính riêng trong quý III/2026, doanh thu thuần đạt 11.000 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 276 tỷ đồng.

Trong báo cáo ngành hàng vừa công bố, thiết bị văn phòng tiếp tục là điểm sáng của Digiworld với doanh thu gần 2.900 tỷ đồng, tăng 89% so với cùng kỳ. Kết quả kinh doanh của ngành hàng này được hỗ trợ bởi nhu cầu đầu tư vào hạ tầng công nghệ, chuyển đổi số, máy chủ, thiết bị mạng và các giải pháp phục vụ AI.

Theo Digiworld, xu hướng này đang được củng cố bởi làn sóng đầu tư vào AI và trung tâm dữ liệu (data center). Theo đó, thị trường máy chủ data center tại Việt Nam năm 2025 đạt hơn 500 triệu USD, và dự phóng năm 2026 vượt 800 triệu USD, chưa bao gồm các thiết bị lưu trữ dữ liệu, trong khi nhu cầu xử lý các tác vụ AI/ML cũng được dự báo tăng nhanh hơn các nhóm ứng dụng truyền thống.

Đáng chú ý, Digiworld cho biết công ty có lợi thế khi giữ quyền phân phối các loại server được trang bị chip Nvidia mới nhất, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Trong quý II/2026, riêng nhóm ngành server đạt mức tăng trưởng 156% so với cùng kỳ.

Ở ngành hàng điện thoại di động, doanh thu đạt 2.800 tỷ đồng trong quý III, tăng 44%, nhờ các dòng sản phẩm mới ra mắt của Xiaomi và Apple. Ngoài ra, Digiworld cũng cho biết thị trường đã bước vào giai đoạn sôi động của chu kỳ sản phẩm mới.

Digiworld là đơn vị phân phối chính hãng sản phẩm của Apple tại Việt Nam. Ảnh: Apple.

Với nhóm ngành máy tính xách tay và máy tính bảng, doanh thu đạt gần 4.200 tỷ đồng, tăng 32%. Tăng trưởng được hỗ trợ bởi mùa tựu trường và mặt bằng giá bán cao hơn cùng kỳ do tình trạng thiếu RAM và chip nhớ vẫn tiếp diễn.

Một động lực tăng trưởng khác của Digiworld nằm ở mảng thiết bị gia dụng với doanh thu quý III đạt 567 tỷ đồng, tăng 33%. Công ty cho biết việc kinh doanh khả quan nhờ nhu cầu nâng cấp thiết bị gia dụng của người tiêu dùng, cùng đóng góp từ nhãn hàng Hisense và Tivi Toshiba.

Bên cạnh đó, ngành hàng tiêu dùng của Digiworld cũng đạt doanh thu 333 tỷ đồng, tăng 33%.

Nguồn: Tổng hợp từ Digiworld.

Điện Máy Xanh, FPT Shop nợ Digiworld bao nhiêu?

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của Digiworld đạt hơn 11.881 tỷ đồng. Trong đó hơn 4.500 tỷ đồng là phải thu ngắn hạn của khách hàng, tương đương 38% tổng tài sản.

Thuyết minh cho thấy hai khách hàng ‘quen thuộc’ của Digiworld là các chuỗi điện máy lớn như chuỗi Điện Máy Xanh của CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh và FPT Shop thuộc quản lý của CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT.

Tại cuối tháng 9/2026, chuỗi Điện Máy Xanh và hệ thống chi nhánh đang nợ của Digiworld 1.123 tỷ đồng tiền hàng, tăng 45% sau 9 tháng trong bối cảnh chuỗi này đang gia tăng thêm quy mô hoạt động với 3.340 cửa hàng.

Trong khi đó, khoản phải thu FPT Shop cũng gia tăng lên gần gấp đôi, ở mức 405 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC quý III/2026.

Ngoài ra, các báo cáo trước đây của Digiworld cho thấy các khách hàng của công ty còn có chuỗi điện máy Phong Vũ, hay Wincommerce,...