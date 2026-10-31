ACV lãi thấp nhất 11 quý, rót hơn 44.000 tỷ đồng vào sân bay Long Thành

Tính đến cuối tháng 9/2026, ACV rót hơn 44.128 tỷ đồng vào xây dựng sân bay Long Thành. Sân bay dự kiến khai thác thương mại từ ngày 24/12 với quy mô ban đầu khoảng 20-30 chuyến bay mỗi ngày.

Quý III/2026, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (Mã: ACV) ghi nhận doanh thu thuần đạt 6.066 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Lãi gộp giảm 29% xuống 2.874 tỷ đồng do giá vốn đầu vào tăng cao.

Trong kỳ, chi phí tài chính tăng vọt lên ngưỡng 195 tỷ đồng, gấp gần 5 lần cùng kỳ, chủ yếu đến từ khoản lỗ chênh lệch tỷ giá đánh giá cuối kỳ (167 tỷ đồng). Cùng với đó, chi phí quản lý doanh nghiệp, khoản chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí hoạt động cũng tăng 10% lên 398 tỷ đồng.

Sau khi trừ hết chi phí, ACV báo lãi sau thuế 2.083 tỷ đồng, giảm 35% so với quý III/2025. Đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất của doanh nghiệp trong vòng 11 quý, kể từ quý IV/2023 (1.564 tỷ đồng).

Tính chung ba quý đầu năm, doanh thu thuần của ACV đạt hơn 19.226 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.741 tỷ đồng, tương đương mức lãi bình quân hơn 32 tỷ đồng mỗi ngày.

Liên tục đổ tiền vào sân bay Long Thành

Tính đến cuối quý III/2026, ACV rót hơn 44.128 tỷ đồng vào xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) giai đoạn 1, tăng 9.092 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó chỉ riêng quý III tăng thêm 4.659 tỷ đồng.

ACV bắt đầu rót tiền vào xây dựng sân bay Long Thành từ năm 2017 với hơn 12 tỷ đồng. Đến cuối năm 2018, số tiền này tăng lên hơn 18 tỷ đồng.

Giai đoạn 2019 – 2021, mỗi năm ACV rót hơn trăm tỷ đồng vào dự án, đạt hơn 700 tỷ đồng vào cuối năm 2021. Sau đó 1 năm (2022), tổng chi phí đầu tư, xây dựng sân bay Long Thành vượt 2.800 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2024, số tiền rót vào dự án đã cán mốc 12.746 tỷ đồng và trong vòng 1 năm tăng thêm 21.480 tỷ đồng (cuối năm 2025 ghi nhận 34.226 tỷ đồng).

Trong nhiều năm trở lại đây, khoản tiền rót vào sân bay Long Thành của ACV đang chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các hạng mục xây dựng.

Tính đến cuối tháng 9/2026, dự án này chiếm 93% chi phí xây dựng dở dang của công ty (47.376 tỷ đồng), trong khi các dự án khác chỉ chiếm số tiền đầu tư khá ít.

Cụ thể, mở rộng, nâng cấp Cảng Hàng không Cà Mau chỉ tiêu tốn hơn 854 tỷ đồng, xây dựng nhà ga hàng hóa - CHKQT Cát Bi với hơn 490 tỷ đồng, xây dựng nhà ga hành khách T2 - CHKQT Cát Bi 259 tỷ đồng.

Mới đây, ACV đã có thông báo gửi UBND TP Đồng Nai về thời gian dự kiến đưa sân bay Long Thành vào khai thác từ 0 giờ ngày 24/12/2026.

Theo kế hoạch khai thác của ACV, sân bay Long Thành sẽ tăng dần quy mô hoạt động qua 3 giai đoạn, thay vì khai thác toàn bộ công suất ngay từ đầu.

Trong giai đoạn đầu, từ tháng 12/2026 đến tháng 3/2027, nhà ga hành khách dự kiến khai thác cánh Tây và khu trung tâm. Vietnam Airlines và Vietjet đăng ký sản lượng tương đương 6-10% công suất thiết kế, với khoảng 20-30 chuyến bay mỗi ngày.

Tổng sản lượng khai thác dự kiến tối đa 366 chuyến mỗi tuần, gồm 322 chuyến nội địa và 44 chuyến quốc tế.