PNJ và những con số biết nói trong báo cáo tài chính quý III

Báo cáo tài chính quý III/2026 của PNJ có nhiều điểm đáng chú ý: 1.000 nhân sự rời đi chỉ trong 3 tháng, dòng tiền kinh doanh thâm hụt gần 900 tỷ và đang trích lập hơn 2.200 tỷ đồng hàng tồn kho

Hơn 1.000 nhân viên rời đi trong 1 quý

Theo báo cáo tài chính quý III/2026 của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã: PNJ) vừa công bố, công ty đã mở mới 10 cửa hàng trong quý vừa rồi, nhưng đóng 38 cửa hàng, đồng nghĩa với việc giảm ròng 28 điểm bán.

Tại cuối tháng 9/2026, hệ thống cửa hàng bán lẻ trang sức này còn 403 cửa hàng, bao gồm 396 cửa hàng PNJ, 2 cửa hàng Style by PNJ, 4 cửa hàng CAO Fine Jewellery và 1 trung tâm kinh doanh sỉ.

Song song với thu hẹp mạng lưới, số lượng nhân viên tại PNJ cũng có một sự suy giảm đáng kể.

Tính đến hết kỳ, PNJ còn 7.123 nhân viên, giảm 1.041 người so với đầu năm, tương đương giảm 13%. Còn nếu tính trong vòng một quý – thời điểm PNJ đối diện với khủng hoảng niềm tin, số nhân viên giảm 1.050 người. Đây cũng là số lượng nhân sự giảm mạnh nhất trong nhiều năm qua của PNJ.

Nguồn: Báo cáo tài chính PNJ.

Dòng kinh doanh thâm hụt gần 900 tỷ, trích lập hơn 2.200 tỷ đồng hàng tồn kho

Quý III/2026 vừa qua chứng kiến sự kiện hiếm hoi trong ngành bán lẻ nói chung và ngành kim cương nói riêng.

Quý vừa rồi, doanh thu thuần của PNJ đạt 7.077 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước.

Sau khi trừ giá vốn, lợi nhuận gộp của PNJ chỉ còn gần 690 tỷ đồng, giảm 57%. Biên lợi nhuận gộp theo đó thu hẹp đáng kể, từ mức 19,5% cùng kỳ xuống còn 9,8%.

Do các chi phí bị đội lên trong mùa kinh doanh khó khăn, PNJ báo lỗ sau thuế gần 258 tỷ đồng trong quý III/2026, trái ngược với khoản lãi 496 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của PNJ, kết quả kinh doanh chịu ảnh hưởng từ nhu cầu thị trường thay đổi, biến động bất thường của giá vàng và sự dịch chuyển cơ cấu doanh thu, nhóm sản phẩm. Trong khi đó, việc tối ưu chi phí bán hàng và quản lý chưa đủ bù đắp các yếu tố bất lợi.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 32.703 tỷ đồng, tăng gần 29% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 470 tỷ đồng, giảm hơn 70%.

Về dòng tiền, lũy kế 9 tháng đầu năm, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của PNJ âm hơn 883 tỷ đồng, đảo chiều so với mức dương gần 1.714 tỷ đồng cùng kỳ năm trước do tăng mạnh hàng tồn kho.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản PNJ đạt 20.126 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 1.242 tỷ đồng, tăng 138% so với đầu năm. Trái lại, khoản tiền gửi có kỳ hạn giảm từ 1.958 tỷ đồng đầu năm xuống 83 tỷ cuối quý III.

Hàng tồn kho của doanh nghiệp ghi nhận hơn 18.855 tỷ đồng, với khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho gần 2.229 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC quý III/2026.

Trong đó, PNJ trích lập dự phòng gần 1.685 tỷ đồng đối với danh mục trang sức kim cương và kim cương rời; 473 tỷ đồng đối với hàng trang sức mua lại, tương đương hơn 36% giá trị khoản mục này; và gần 71 tỷ đồng đối với các loại hàng hóa khác.

Tại cuối tháng 9, doanh nghiệp sử dụng lượng hàng tồn kho trị giá 5.111 tỷ đồng làm tài sản thế chấp cho các khoản vay ngắn hạn tại ngân hàng thương mại.

Về nguồn vốn, tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của PNJ đạt gần 4.321 tỷ đồng. Trong đó, vay ngân hàng thương mại chiếm gần 3.617 tỷ đồng, còn vay cá nhân gần 704 tỷ đồng bao gồm 700 tỷ từ Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung với lãi suất 10%/năm.