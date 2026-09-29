close Đăng nhập

OCB chủ động khắc phục các tồn tại sau kết luận thanh tra

Yến Linh
Yến Linh

Mới đây, kết luận thanh tra ghi nhận ngân hàng Phương Đông (OCB) cơ bản chấp hành các chủ trương, định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đồng thời chỉ ra một số tồn tại trong hoạt động. 

Kết luận thanh tra ghi nhận OCB cơ bản chấp hành các chủ trương, định hướng của Chính phủ và NHNN.
Kết luận thanh tra ghi nhận OCB cơ bản chấp hành các chủ trương, định hướng của Chính phủ và NHNN.

OCB cho biết ngân hàng đã nghiêm túc tiếp thu, triển khai đầy đủ các biện pháp khắc phục theo kiến nghị và hoàn thành nghĩa vụ theo quy định.

Cụ thể, theo kết luận, trong thời kỳ thanh tra, OCB duy trì hoạt động kinh doanh tăng trưởng qua từng năm và có ý thức chấp hành các quy định của pháp luật, quy định của NHNN. Tại thời điểm 31/3/2026, tổng dư nợ cấp tín dụng của ngân hàng đạt hơn 208.588 tỷ đồng, tăng 2,8% so với cuối năm 2025 và tăng 18,6% so với cuối năm 2024. Hoạt động mua bán ngoại tệ và giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài cũng ghi nhận sự tăng trưởng về số lượng và giá trị.

Bên cạnh những nội dung được ghi nhận, kết luận cũng đã chỉ ra một số tồn tại trong hoạt động của OCB, tập trung ở hoạt động tín dụng; kiểm tra, giám sát sau cho vay; cơ cấu thời hạn trả nợ cho khách hàng, chấp hành chính sách về lãi suất huy động cùng một số tồn tại khác.

Thanh tra NHNN đồng thời đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. OCB đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ vào ngày 18/8/2026.

Kết luận cũng xác định những tồn tại trên xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Trong đó, về khách quan, hoạt động ngân hàng chịu tác động từ những biến động khó lường của tình hình kinh tế, chính trị trong nước và quốc tế cũng như áp lực cạnh tranh về lãi suất huy động.

Về chủ quan, công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tại một số cấp quản lý còn thiếu sót; một số tập thể, cá nhân tại các đơn vị kinh doanh chưa thực hiện đầy đủ theo hướng dẫn và quy định nội bộ.

Nghiêm túc tiếp thu, chủ động chấn chỉnh và khắc phục

Trước các nội dung được cơ quan thanh tra chỉ ra, OCB xác định việc nghiêm túc tiếp thu, kịp thời khắc phục các tồn tại và không ngừng nâng cao chất lượng quản trị, kiểm soát là yêu cầu xuyên suốt nhằm bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả và bền vững.

Thực hiện các kiến nghị tại Kết luận thanh tra, ban lãnh đạo OCB đã chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh và rút kinh nghiệm trong công tác quản trị, điều hành, kiểm tra, kiểm soát; đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch khắc phục đối với các nội dung được nêu.

“OCB luôn chấp hành đầy đủ các chủ trương, định hướng của Chính phủ và NHNN, đồng thời xác định tuân thủ là một trong những nguyên tắc nền tảng trong quản trị và điều hành”, đại diện ngân hàng nhấn mạnh.

Theo OCB, việc khắc phục được thực hiện theo hướng không chỉ xử lý các nội dung cụ thể được nêu trong kết luận mà còn hướng tới việc chủ động rà soát, củng cố hệ thống kiểm soát nội bộ, nâng cao trách nhiệm của các cấp quản lý và tăng cường công tác giám sát trên toàn hệ thống. Qua đó, ngân hàng hướng tới việc nhận diện và kiểm soát rủi ro từ sớm, kịp thời chấn chỉnh các vấn đề phát sinh và liên tục hoàn thiện các cơ chế nhằm duy trì hoạt động an toàn, ổn định.

Duy trì tăng trưởng gắn với kiểm soát chất lượng

Hiện OCB đã và đang tiếp tục triển khai các mục tiêu phát triển kinh doanh theo hướng tăng trưởng bền vững. Theo đó, kết luận thanh tra cũng đã ghi nhận OCB tích cực thực hiện chủ trương, định hướng của Chính phủ và NHNN, trong đó có việc đa dạng hóa sản phẩm, đẩy mạnh tín dụng xanh và hoàn thiện chính sách tín dụng xanh. Tỷ trọng dư nợ tín dụng xanh trên tổng dư nợ toàn hàng ở mức khoảng 11%.

Mới đây, kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy OCB tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tốt. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt 2.470 tỷ đồng, tăng 30,5% so với cùng kỳ; tổng tài sản đạt 351.741 tỷ đồng và dư nợ tín dụng thị trường 1 đạt 227.554 tỷ đồng, tăng 11% so với cuối năm 2025.

Trong bối cảnh quy mô hoạt động tiếp tục mở rộng, OCB cho biết sẽ đặc biệt chú trọng đặt yêu cầu tuân thủ, quản trị rủi ro và kiểm soát chất lượng hoạt động song hành với mục tiêu tăng trưởng. Đây cũng là cơ sở để ngân hàng không ngừng hoàn thiện hệ thống quản trị, nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ và bảo đảm hoạt động phát triển theo hướng an toàn, bền vững.

Từ khóa:

#OCB #ngân hàng Phương Đông

Đừng bỏ lỡ

Thông tin cần biết

DAI Academy: Từ đào tạo kỹ năng số đến phát triển năng lực làm chủ công nghệ

DAI Academy: Từ đào tạo kỹ năng số đến phát triển năng lực làm chủ công nghệ

Trong bối cảnh chuyển đổi số và AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi, đưa công nghệ vào sử dụng mới chỉ là bước đầu; yếu tố quyết định là năng lực của đội ngũ trong việc sử dụng, khai thác và làm chủ công nghệ. Tuy nhiên, mô hình đào tạo tập trung với thời lượng cố định khó đáp ứng sự khác biệt về trình độ, vị trí việc làm và nhu cầu thực tế của người học.

Sau 50 năm, Vinamilk tiếp tục được thị trường vốn trao niềm tin

Sau 50 năm, Vinamilk tiếp tục được thị trường vốn trao niềm tin

Vượt qua quá trình khảo sát gần 700 doanh nghiệp đang niêm yết, Vinamilk được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng của IR Awards 2026, gồm “Website IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất” và “Hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất” trong nhóm doanh nghiệp vốn hóa lớn phi tài chính. Diễn ra đúng cột mốc 50 năm thành lập, kết quả tiếp tục ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp trong minh bạch thông tin, nâng cao khả năng tiếp cận và xây dựng niềm tin với thị trường vốn.

Viện Nghiên cứu và Đào tạo DigiX kết nối nghiên cứu khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực số trong chuyển đổi số quốc gia

Viện Nghiên cứu và Đào tạo DigiX kết nối nghiên cứu khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực số trong chuyển đổi số quốc gia

Đồng hành cùng Tọa đàm “Gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia” với vai trò nhà tài trợ, Viện Nghiên cứu và Đào tạo DigiX mang đến sự kiện góc nhìn từ hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực số, với sự tham dự của TS. Phạm Văn Khánh – Phó Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học của Viện.

Liên hiệp các tổ chức UNESCO vinh danh Nam A Bank thương hiệu văn hóa

Liên hiệp các tổ chức UNESCO vinh danh Nam A Bank thương hiệu văn hóa

Ngày 22/09, trong khuôn khổ Hội nghị Đối thoại Văn hóa và Tri thức 2026 (Dialogue of Culture and Knowledge), Liên hiệp các Hội UNESCO khu vực Châu Âu và Bắc Mỹ vinh danh Nam A Bank (NAB) - Thương hiệu vì Văn hóa và Phát triển bền vững UNESCO - Ngân hàng đột phá trong xây dựng và phát triển bền vững gắn chặt lợi ích cộng đồng Nhân văn, Văn hóa thông qua mô hình Ngân hàng Trà.

Vietjet ký kết với Starlink đưa internet tốc độ cao lên các chuyến bay toàn cầu của Hãng

Vietjet ký kết với Starlink đưa internet tốc độ cao lên các chuyến bay toàn cầu của Hãng

Vietjet ký kết thoả thuận với Starlink để đưa Internet tốc độ cao lên bầu trời. Theo đó, Vietjet cung cấp miễn phí cho hành khách trên tất cả các chuyến bay của các hãng hàng không mang thương hiệu Vietjet. Giai đoạn đầu, Starlink sẽ được trang bị trên 120 tàu bay Vietjet và tiếp tục triển khai trên toàn đội tàu tương lai.

Gần 300.000 sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk cùng trẻ em cả nước đón Trung thu

Gần 300.000 sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk cùng trẻ em cả nước đón Trung thu

Từ vùng cao đến biên giới, hải đảo, gần 40.000 trẻ em khắp cả nước đã được tham gia các hoạt động vui hội trăng rằm, trải nghiệm những sân chơi bổ ích và đón nhận các phần quà dinh dưỡng từ Vinamilk. Trong đó, chương trình "Trăng về đại ngàn - Vui hội Trung thu" dành cho trẻ em thụ hưởng Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam tại Đắk Lắk là một điểm nhấn, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu ý nghĩa.

Prima Bay kể câu chuyện “Đến trước bình minh” qua dấu ấn nghệ thuật

Prima Bay kể câu chuyện “Đến trước bình minh” qua dấu ấn nghệ thuật

Ngày 19/9, BIM Land tổ chức sự kiện giới thiệu Tòa tháp đôi trước vịnh Prima Bay, nơi tinh thần “Đến trước bình minh” được kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật của âm nhạc, ánh sáng và những trải nghiệm giàu cảm xúc. Qua đó, Prima Bay dần hiện lên với phong cách sống phóng khoáng bên vịnh cùng những đặc quyền dành cho cộng đồng chủ nhân tiên phong.

Hành trình của những thanh âm không tuổi

Hành trình của những thanh âm không tuổi

Từ những đối thoại tinh tế của Bach, vẻ duyên dáng trong âm nhạc Godard, chất trữ tình của Bruch đến hành trình cảm xúc mãnh liệt trong Tchaikovsky, đêm hòa nhạc Timeless Masterpieces – Những kiệt tác vượt thời gian tại Nhà hát Hồ Gươm đã đưa khán giả bước vào không gian nghệ thuật nơi thời gian được nối dài bằng âm thanh.

KienlongBank ra mắt Visa Signature: Đặc quyền độc bản, trải nghiệm tinh hoa

KienlongBank ra mắt Visa Signature: Đặc quyền độc bản, trải nghiệm tinh hoa

KienlongBank vừa ra mắt thẻ tín dụng cao cấp Visa Signature dành riêng cho giới tinh hoa. Với nhiều đặc quyền, phí chuyển đổi ngoại tệ thấp nhất thị trường và hoàn tiền không giới hạn, chiếc thẻ không chỉ giúp chủ thẻ quản lý chi tiêu mà còn khẳng định vị thế độc bản qua hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp toàn cầu.

HDBank tiếp tục vào Top 50 Forbes Việt Nam

HDBank tiếp tục vào Top 50 Forbes Việt Nam

HDBank (HoSE: HDB) tiếp tục được vinh danh trong Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2026 tại Diễn đàn Kinh doanh Forbes Việt Nam, diễn ra ngày 17/9 tại TP.HCM. Sự kiện năm nay đặt dấu ấn của những doanh nghiệp hàng đầu bên cạnh bước chuyển của thị trường vốn Việt Nam.

Vinamilk mang giải pháp dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe đến người cao tuổi thủ đô

Vinamilk mang giải pháp dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe đến người cao tuổi thủ đô

Hơn 2.000 người cao tuổi cùng hòa mình trong màn đồng diễn tại Hà Nội, lan tỏa tinh thần “Chủ động sống khỏe - Rực rỡ tuổi hoàng kim”. Đồng hành cùng chương trình, Vinamilk và nhãn hàng Vinamilk Sure mang đến các hoạt động tư vấn sức khỏe, dinh dưỡng, tiếp tục hành trình nhiều năm cùng người cao tuổi Việt Nam sống khỏe, sống vui và tận hưởng trọn vẹn những năm tháng đáng quý của cuộc đời.