Metro mở rộng bán kính dòng khách, tạo “cú hích” cho bất động sản thương mại

Không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển, metro còn tái cấu trúc không gian kinh tế đô thị. Trên thế giới, sự hiện diện của metro thường đi cùng sự gia tăng các hoạt động thương mại, dịch vụ quanh các hành lang và điểm kết nối.

Metro mở rộng thị trường cho bất động sản thương mại

Metro thường được nhắc đến trước hết với khả năng rút ngắn thời gian di chuyển. Nhưng với đô thị, tác động của một tuyến metro không dừng ở việc người dân đi từ điểm A đến điểm B nhanh hơn. Khi thời gian di chuyển rút ngắn, khả năng tiếp cận được cải thiện, các tuyến metro đóng vai trò tích cực trong việc tái cấu trúc không gian kinh tế đô thị, hình thành nên các trục về nhà ở, thương mại, dịch vụ.

Như tại Seoul - Hàn Quốc, mạng lưới đường sắt đô thị dần trở thành một phần trong cách người dân lựa chọn nơi ở, nơi làm việc và địa điểm tiêu dùng. Tại Seoul Station, Gangnam, Yeouido, Jamsil và nhiều đầu mối trung chuyển lớn, xung quanh nhà ga hình thành các hệ sinh thái đa chức năng với trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng, cà phê, bệnh viện, ngân hàng, khách sạn, văn phòng và các dịch vụ khác. Một phần hoạt động thương mại được tổ chức ngay trong nhà ga hoặc kết nối trực tiếp với không gian nhà ga, biến nơi vốn chỉ là điểm trung chuyển thành điểm đến của dòng người.

Hệ thống metro hình thành những điểm trung chuyển lớn, nơi giao thông kết nối với các hoạt động thương mại và dịch vụ.

Các chuyên gia gọi đây là “kinh tế dòng người”. Nhà ga tạo ra dòng người. Dòng người tạo ra nhu cầu tiêu dùng, kéo theo thương mại và dịch vụ. Thương mại phát triển tạo thêm việc làm, từ đó tiếp tục hình thành nhu cầu về nhà ở, văn phòng và các dịch vụ đô thị. Một vòng tuần hoàn kinh tế mới được hình thành quanh những đầu mối giao thông có khả năng kết nối cao.

Những khu vực hưởng lợi từ metro có nhiều dư địa để phát triển các hoạt động thương mại.

Như vậy, với bất động sản thương mại, một tuyến phố có thể nằm cách trung tâm hàng chục kilomet, nhưng nếu được đặt trong một mạng lưới giao thông thuận tiện, bán kính tiếp cận khách hàng của nó có thể rộng hơn rất nhiều. Khi đó, giá trị thương mại không chỉ đến từ lượng cư dân khu vực, mà còn từ khả năng thu hút khách hàng, người lao động và người sử dụng dịch vụ từ những khu vực khác.

Mạng lưới metro mới mở rộng kết nối, phía Tây Hà Nội gia tăng dư địa thương mại

Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mạng lưới đường sắt đô thị, với quy hoạch gồm 18 tuyến, tổng chiều dài khoảng 979 km. Trong mạng lưới này, nhiều tuyến có vai trò mở rộng kết nối giữa khu vực phía Tây với trung tâm và các cực phát triển mới của Thủ đô.

Bản đồ quy hoạch các tuyến metro tại Thủ đô Hà Nội.

Đáng chú ý, trong giai đoạn 2026 - 2030, thành phố Hà Nội sẽ bổ sung tuyến Metro số 3 đoạn từ Nhổn đến Trôi, tiếp tục kéo dài đến Sơn Tây. Việc kéo dài tuyến số 3 không chỉ mở thêm một trục giao thông công cộng, mà còn đặt hành lang Quốc lộ 32 - Tây Thăng Long vào một không gian kết nối rộng hơn. Đây cũng là khu vực đang được định hướng phát triển các đô thị, dịch vụ và các chức năng kinh tế mới.

Đồng thời, tuyến Metro số 4 dự kiến điểm đầu tại Thượng Cát và kết thúc tại Mê Linh, tăng cường kết nối giữa khu vực phía Bắc và phía Tây Thủ đô. Và tuyến metro số 15 quy hoạch lộ trình Liên Hà - Vành đai 2,5 - Yên Viên, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2036 - 2045, góp phần hình thành mạng lưới liên kết giữa phía Tây, khu vực trung tâm và phía Đông Bắc Hà Nội.

Các tuyến Metro số 3 và 15, mang lại thuận tiện di chuyển, kết nối giao thương cho nhiều dự án tại phía Tây Thủ đô.

Khi các tuyến đường sắt đô thị được kết nối với mạng lưới đường bộ và các cực đô thị, công nghiệp, dịch vụ đang hình thành, phía Tây sẽ hưởng lợi từ dòng người di chuyển giữa trung tâm, các khu đô thị vệ tinh, thúc đẩy hoạt động thương mại - dịch vụ, đồng thời giúp cư dân thuận tiện kết nối với nơi làm việc, học tập, vui chơi và hệ thống tiện ích ngoại khu.

Trong bối cảnh đó, những dự án nằm trên các trục giao thông có khả năng kết nối nhiều hướng sẽ có thêm điều kiện để phát triển chức năng thương mại, khi phạm vi thị trường không còn bó hẹp trong cộng đồng cư dân nội khu mà có thể mở rộng theo chính sự phát triển của mạng lưới giao thông.

Tại phía Tây, Noble Palace Tay Thang Long WorldHotel Residences - dự án thấp tầng hàng hiệu của Sunshine Group được đánh giá là hưởng lợi lớn từ hệ thống metro, khi nằm giữa hai tuyến số 3 và số 15.

Dự án phát triển gần 2.500 căn nhà phố phong cách châu Âu, có diện tích sàn xây dựng từ 150 m² đến gần 600 m², thiết kế 4 - 5 tầng, tối ưu đồng thời hai giá trị: không gian sống tiện nghi và khả năng khai thác thương mại bền vững. Dự án được kỳ vọng trở thành tâm điểm giao thương mới của khu vực, thu hút dòng khách liên vùng và gia tăng giá trị khai thác cho chủ sở hữu.