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VPLife chính thức được cấp phép hoạt động

Yến Linh
Yến Linh

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) công bố Công ty cổ phần Bảo hiểm Nhân thọ Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPLife) đã chính thức được Cơ quan quản lý Nhà nước cấp phép và dự kiến đi vào hoạt động trong quý I/2027.

VPLife được định hướng trở thành doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tiên phong trong kỷ nguyên số, góp phần kiến tạo hệ sinh thái bảo hiểm số hàng đầu và xác lập những chuẩn mực mới về bảo vệ, tích lũy và thịnh vượng bền vững cho người Việt.

Lấy khách hàng làm trọng tâm, VPLife hướng tới đưa bảo hiểm trở thành một phần thiết yếu trong hành trình hoạch định tài chính của mỗi cá nhân và gia đình, giúp khách hàng chủ động trước những biến động, vững vàng theo đuổi các mục tiêu dài hạn và vun đắp nền tảng tài chính cho thế hệ tiếp nối.

Tầm nhìn này được hiện thực hóa trên cơ sở khai thác sức mạnh công nghệ, dữ liệu và năng lực số hóa, kết hợp với sự cộng hưởng từ hệ sinh thái VPBank để phát triển các giải pháp bảo vệ phù hợp với mỗi giai đoạn cuộc sống, mang đến trải nghiệm liền mạch, thuận tiện và dễ tiếp cận.

Sự hiện diện của VPLife đánh dấu bước phát triển chiến lược trong hành trình mở rộng và hoàn thiện hệ sinh thái tài chính khác biệt của VPBank. Trong chiến lược 5 năm giai đoạn 2026–2030, VPBank hướng tới kiến tạo hệ sinh thái tài chính hàng đầu Việt Nam với sự đồng hành của cổ đông chiến lược Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), trong đó VPLife giữ vai trò quan trọng để hoàn thiện năng lực cung cấp các giải pháp tài chính và bảo vệ toàn diện cho khách hàng.

VPLife, đồng thời, sẽ góp phần gắn kết các mảnh ghép trong hệ sinh thái, mở ra động lực tăng trưởng mới. Sự cộng hưởng này giúp VPBank nâng cao chiều sâu phục vụ, đồng hành cùng khách hàng từ tạo dựng, tích lũy đến bảo vệ và chuyển giao tài sản, từng bước hiện thực hóa tầm nhìn thịnh vượng bền vững. Với nền tảng hơn 40 triệu khách hàng của hệ sinh thái VPBank, VPLife hướng tới mở rộng cơ hội tiếp cận bảo hiểm nhân thọ, đưa các giải pháp bảo vệ đến gần hơn với mỗi gia đình Việt, góp phần xây dựng, gìn giữ và tiếp nối sự thịnh vượng qua nhiều thế hệ.

Song song với việc chuẩn bị đưa VPLife vào hoạt động, VPBank tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác với AIA Việt Nam, đối tác bảo hiểm chiến lược của VPBank. VPBank đề cao mối quan hệ hợp tác đã được hai bên xây dựng trong nhiều năm qua.

Trong khuôn khổ hợp tác hiện nay, hai bên tiếp tục phối hợp cung cấp các giải pháp bảo hiểm AIA, phục vụ nhu cầu bảo vệ của khách hàng, đồng thời duy trì trách nhiệm và các cam kết đối với những hợp đồng bảo hiểm AIA được phát hành. Quyền lợi của khách hàng theo các hợp đồng đang có hiệu lực hoặc sẽ được giao kết tiếp tục được bảo đảm theo điều khoản, điều kiện hợp đồng.

Từ nay đến thời điểm chính thức vận hành, VPLife sẽ tập trung xây dựng đồng bộ nền tảng hoạt động của một doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ hiện đại, với sự chuẩn bị toàn diện từ bộ máy tổ chức, mô hình quản trị và đội ngũ nhân sự đến hạ tầng công nghệ, mạng lưới phân phối và danh mục sản phẩm. Trọng tâm là thiết lập năng lực quản trị và kiểm soát rủi ro vững chắc, phát triển đội ngũ chuyên môn chất lượng cao, đồng thời xây dựng hệ thống công nghệ và dữ liệu kết nối đồng bộ với hệ sinh thái tài chính VPBank. Toàn bộ quá trình được triển khai trên cơ sở tuân thủ các yêu cầu của cơ quan quản lý, hướng tới sẵn sàng cho kế hoạch chính thức hoạt động trong quý I/2027.

Từ khóa:

#VPLife #Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng #VPBank

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