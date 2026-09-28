Chủ đầu tư Dream Home Riverside bị phạt, hàng nghìn khách hàng mắc kẹt vì dự án đình trệ

Hàng nghìn khách hàng không nhận được nhà do dự án Dream Home Riverside ngưng thi công nhiều năm. Trong khi đó, chủ đầu tư nhiều lần bị xử phạt hành chính, bị ngân hàng kiện ra tòa về khoản vay của liên quan đến dự án.

Chủ đầu tư bị xử phạt nhiều lần

Dự án Chung cư cao tầng kết hợp Thương mại - dịch vụ tại phường 7, quận 8 (nay thuộc phường Bình Đông, TP.HCM) có tên thương mại là Dream Home Riverside, do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Lý Khương làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Nhà Mơ là đơn vị phát triển.

Dự án đã ngưng thi công nhiều năm, trong khi chủ đầu tư Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Lý Khương vừa bị UBND TP.HCM xử phạt 900 triệu đồng do đưa 682 căn hộ vào kinh doanh khi chưa đủ điều kiện theo quy định.

Theo cơ quan chức năng, doanh nghiệp đã ký hợp đồng mua bán tại các lô D3 và D4 khi những căn hộ này nằm ngoài danh sách được Sở Xây dựng TP.HCM xác nhận đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai. Ngoài khoản tiền phạt, Công ty Lý Khương còn bị buộc nộp lại toàn bộ khoản thu bất hợp pháp, bao gồm tiền lãi phát sinh từ số tiền đã thu và số tiền sử dụng không đúng quy định (nếu có).

Đây không phải lần đầu chủ đầu tư bị cơ quan chức năng xử lý liên quan đến dự án. Trước đó, UBND TP.HCM từng xử phạt Công ty Lý Khương 500 triệu đồng vào tháng 10/2024 do vi phạm về tiến độ xây dựng, chậm bàn giao căn hộ.

Dream Home Riverside được Nhà Mơ giới thiệu ra thị trường từ cuối năm 2017. Đến tháng 1/2018, dự án tổ chức mở bán tháp Emerald với hàng trăm căn hộ. Các thông tin quảng bá thời điểm đó cho thấy dự án hướng tới phân khúc căn hộ bình dân, với giá bán từ 1,1 tỷ đồng/căn 2 phòng ngủ.

Tuy nhiên, ngay từ giai đoạn đầu, dự án đã phát sinh vấn đề về tiến độ. Năm 2019, nhiều khách hàng phản ánh đã đóng tiền nhưng dự án vẫn chưa hoàn thành phần móng. Sau khi đưa ra thị trường 3 năm, đến tháng 7/2020, dự án mới được Sở Xây dựng TP.HCM cấp GPXD.

Theo thông tin Sở Xây dựng TP.HCM công bố tháng 7/2026 cho thấy hiện trạng dự án Dream Home Riverside: Khối A của D3 đã thi công xong phần thô, phần cầu nối giữa hai khối thi công đến sàn tầng 8; khối B đã thi công xong phần thô, phần cầu nối đến sàn tầng 5. Trong khi đó, chung cư D4 mới thi công đến một phần sàn tầng 2 và sàn tầng 3.

“Dự án hiện ngưng thi công và chủ đầu tư dự án đã ký Hợp đồng mua bán với khách hàng qua thời gian dài”, thông tin từ Sở Xây dựng thể hiện.

Sở Xây dựng TP.HCM kiến nghị chủ đầu tư phải bảo đảm nguồn lực tài chính để tiếp tục xây dựng, đồng thời tổ chức hội nghị khách hàng, công khai phương án tài chính và chủ động thương lượng giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng mua bán. Sở cũng đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá năng lực tài chính của chủ đầu tư để có phương án xử lý dự án.

Dự án đã ngưng thi công nhiều năm.

Hàng nghìn khách hàng mắc kẹt

Theo thông tin từ khách hàng mua căn hộ, sau dịch Covid-19 (năm 2022), dự án ngưng thi công và nằm im cho đến nay. Một số block đã xây xong phần thô nhưng vẫn không thể hoàn thiện để bàn giao.

Theo các thông tin liên quan đến tình hình dự án, Dream Home Riverside có hơn 2.000 căn hộ; hơn 1.200 căn đã được xác định đủ điều kiện mở bán và gần như đã bán hết. Số tiền khách hàng đã đóng được ước tính trên 1.000 tỷ đồng, bên cạnh khoản dư nợ gốc hơn 823 tỷ đồng mà ngân hàng đang khởi kiện.

Do đã ký hợp đồng mua bán nên tỷ lệ thanh toán của khách hàng khá cao, từ 30 đến 70%, thậm chí có trường hợp đã thanh toán phần lớn giá trị căn hộ.

Anh Đức, một khách hàng mua căn hộ tại Dream Home Riverside, cho biết: Thời điểm dự án được đưa ra thị trường, mức giá được xem là bình dân, phù hợp với khả năng tài chính của nhiều người lao động phổ thông.

Theo anh Đức, sức hút của dự án còn đến từ thương hiệu Nhà Mơ, vì trước đó doanh nghiệp đã phát triển một số dự án căn hộ thuộc phân khúc bình dân tại TP.HCM. Không ít khách hàng cũ của Nhà Mơ tiếp tục lựa chọn mua căn hộ tại Dream Home Riverside.

Từ đó, nhiều người kỳ vọng mua được căn hộ giá tốt để an cư, nhưng chủ đầu tư xây dựng chậm chạp rồi ngưng thi công. Doanh nghiệp cho rằng sau dịch, họ gặp khó khăn về nguồn vốn. Nhưng khách hàng cũng gặp nhiều biến động trong cuộc sống sau dịch, còn dự án ngừng thi công khiến họ rơi vào tình trạng khó xử.

Người cần tiền có nhu cầu chuyển nhượng để thu hồi vốn, nhưng rất khó để bán căn hộ tại một dự án đang ngưng xây dựng và xảy ra nhiều vấn đề pháp lý. Nếu bán được, giá chuyển nhượng cũng khó đạt mức kỳ vọng. Trong khi đó, nếu chờ nhà để ở thì không biết đến bao giờ dự án có thể hoàn thành và bàn giao.

“Khổ nhất là nhóm khách hàng mua nhà lần đầu và sử dụng vốn vay ngân hàng, sau nhiều năm dự án không bàn giao, họ phải đối mặt đồng thời với chi phí gốc, lãi vay hàng tháng cùng chi phí thuê nhà trong thời gian chờ đợi”, anh Đức nói.

Một diễn biến khác là Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) đã khởi kiện Công ty Lý Khương ra TAND khu vực 5, TP.HCM để yêu cầu thanh toán khoản vay liên quan đến dự án. Vụ việc đang trong quá trình tòa án thụ lý, làm việc với các bên liên quan, trong đó có cả khách hàng mua căn hộ tại dự án.

Theo nhiều khách hàng đã được tòa án mời lên làm việc, trong trường hợp ngân hàng thắng kiện, nếu dự án đã được thế chấp để bảo đảm cho khoản vay thì quyền lợi của khách hàng sẽ được xử lý như thế nào, khi họ đã đóng 30 - 70% giá trị căn hộ, không ít trong số đó đã đóng trên dưới 1 tỷ đồng.