PNJ thay đổi nhân sự cấp cao sau kế hoạch lỗ kỷ lục

Ông Đào Trung Kiên thôi giữ chức Giám đốc cao cấp vận hành tại PNJ từ ngày 10/10 và chuyển sang phụ trách chiến lược, quản trị hiệu quả hoạt động.

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ) vừa công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự.

Cụ thể, ông Đào Trung Kiên thôi giữ chức danh Giám đốc cao cấp vận hành kể từ ngày 10/10. Song, ông vẫn đảm nhiệm vị trí thành viên HĐQT công ty.

Theo phân công mới, ông Kiên sẽ đảm nhiệm vai trò mới là Giám đốc cao cấp chiến lược & quản trị hiệu quả hoạt động. Thời hạn bổ nhiệm là 3 năm, có hiệu lực từ ngày 10/10/2026.

Theo PNJ, việc thay đổi chức danh xuất phát từ việc khối vận hành được tổ chức lại theo sơ đồ cơ cấu tổ chức mới. Vì mới đây, HĐQT PNJ thông qua điều chỉnh sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty nhằm tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả quản trị và phù hợp với định hướng phát triển.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty sau khi điều chỉnh. Nguồn: PNJ.

Thông tin từ báo cáo thường niên 2026, ông Kiên sinh năm 1979, có bằng thạc sĩ tài chính tại Đại học Hofstra (Mỹ).

Ông Đào Trung Kiên. Ảnh: PNJ.

Từ năm 2016, ông tham gia PNJ với vai trò Giám đốc cao cấp chiến lược.

Tháng 2/2023, ông thôi vai trò Giám đốc cao cấp chiến lược và được bổ nhiệm là Giám đốc cao cấp vận hành.

Trước khi gia nhập PNJ, ông Kiên từng công tác tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Ngân hàng TMCP Đông Á và Công ty TNHH Kiên Anh.

Trong một diễn biến liên quan, PNJ công bố về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh.

Theo đó, doanh thu năm 2026 của PNJ dự kiến 39.057 tỷ đồng, giảm 20% so với kế hoạch ban đầu (48.660 tỷ).

Với giả định được đưa ra là khách hàng có thể bán lại hoặc đổi 80% lượng hàng đã bán, công ty cũng dự kiến ghi nhận trích lập 7.071 tỷ đồng dự phòng cho tổn thất có thể phát sinh.

Sau khi tính khoản dự phòng này, PNJ dự báo có thể lỗ trước thuế 6.059 tỷ đồng và lỗ sau thuế kỷ lục tới 6.271 tỷ đồng. Con số này đảo chiều mạnh mẽ so với mức mục tiêu lãi sau thuế ban đầu đã được ĐHĐCĐ thông qua là 3.409 tỷ.

Nếu loại trừ khoản dự phòng trên, PNJ ước lợi nhuận sau thuế năm 2026 đạt khoảng 800 tỷ đồng, vẫn sụt giảm đáng kể so với kế hoạch đã được thông qua.

Song song với việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, doanh nghiệp dự kiến huy động tối đa 8.000 tỷ đồng thông qua nhiều hình thức để tăng cường nguồn lực tài chính. Phương án cụ thể sẽ được HĐQT trình ĐHĐCĐ bất thường xem xét.