Gần 14.000 phạm nhân được đặc xá dịp Quốc khánh 2/9

Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho 13.915 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 5 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đợt 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/9.

Chiều 29/8, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 2/9/2025) của Chủ tịch nước.

Theo quyết định, Chủ tịch nước đặc xá cho 13.915 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 5 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đợt 2.

Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Văn Tuyến cho biết 80 năm qua, Nhà nước có 40 lần đặc xá cho các phạm nhân. Tính riêng từ năm 2009, Chủ tịch nước ký 11 lần đặc xá cho gần 100.000 phạm nhân đủ điều kiện theo quy định.

Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh Đảng và Nhà nước tổ chức nhiều sự kiện chính trị quan trọng của cả nước. Trước đó, trong dịp 30/4, Chủ tịch nước đã ký đặc xá cho hơn 8.000 người và đợt 2 vào dịp 2/9 sẽ đặc xá cho 13.920 người.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến thông tin tới báo chí. Ảnh:VGP/Đức Tuân.

Tính tổng cả 2 lần đặc xá trong năm nay, đây là năm có số lượng phạm nhân được đặc xá lớn nhất từ trước đến nay. Đây là chế định đặc biệt, thể hiện tính nhân đạo của Đảng, Nhà nước - ông Tuyến nói.

Thứ trưởng Bộ Công an cho biết theo quyết định mới nhất, Chủ tịch nước ký quyết định đặc xá cho 13.920 người. Trong các trường hợp này không có phạm nhân nào liên quan các vụ án Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Trong 13.920 người được đặc xá lần này, có 66 phạm nhân người nước ngoài, với 18 quốc tịch khác nhau.