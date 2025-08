Hồi sinh kỳ diệu ca ngừng tim tại phòng gym: Người trẻ vẫn có thể đột tử bất ngờ

Mỗi năm, nhồi máu cơ tim và đột quỵ cướp đi hàng trăm nghìn sinh mạng ở Việt Nam, với 85% các ca tử vong do tim mạch là do nhồi máu cơ tim. Phát hiện sớm và can thiệp kịp thời trong “giờ vàng” giúp giảm biến chứng và tử vong.