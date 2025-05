Dự án đất vàng Newtown Diamond Đà Nẵng và những lần đổi chủ

Ban đầu, chủ sở hữu của Công ty New Town là Quỹ đầu tư VOF do VinaCapital quản lý. Sau đó, VinaCapital rút lui khỏi dự án và bán toàn bộ cổ phần cho một cổ đông lớn của SeABank. Hiện chủ sở hữu của New Town là Mondial - Huế do BRG nắm 76% vốn.

Công ty New Town đổi chủ sở hữu ra sao?

Newtown Diamond Đà Nẵng là khu căn hộ cao tầng thuộc khu đô thị thương mại và dịch vụ thể thao cao cấp New Town (trước đây là dự án sân golf Vinacapital Đà Nẵng) do Công ty TNHH Phát triển New Town (tên cũ là Công ty TNHH Sân Gôn VinaCapital Đà Nẵng) làm chủ đầu tư đang được quảng cáo rầm rộ thời gian gần đây.

Dự án sân golf VinaCapital Đà Nẵng là một trong những dự án bất động sản nghỉ dưỡng lớn tại miền Trung, với lịch sử phát triển kéo dài gần hai thập kỷ và trải qua nhiều lần chuyển đổi chủ đầu tư cũng như điều chỉnh quy hoạch.

Vào năm 2006, Tập đoàn VinaCapital được UBND TP Đà Nẵng cấp phép đầu tư dự án khu du lịch nghỉ dưỡng và sân golf Hòa Hải tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn. Dự án có tổng diện tích khoảng 260 ha, với vốn đầu tư đăng ký ban đầu khoảng 130 triệu USD.

Trong đó, giai đoạn 1 gồm khu nghỉ dưỡng biển 5 sao 350 phòng, khu villa sát biển 10 ha mang tên Dunes và sân golf 18 lỗ; giai đoạn 2 gồm 2 khách sạn, 1 làng văn hóa, trung tâm hội nghị quốc gia, khu dân cư 30 ha, tòa tháp đôi cao 33 tầng và sân golf thứ 2 (18 lỗ) mang tên Heritage.

Để thực hiện dự án này, VinaCapital thành lập Công ty TNHH Sân Gôn VinaCapital Đà Nẵng vào tháng 12/2006 có trụ sở chính đặt tại đường Trường Sa, phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Chủ của doanh nghiệp này ban đầu là Quỹ đầu tư VOF do VinaCapital quản lý.

Vào năm 2010, giai đoạn 1 của dự án đi vào hoạt động với khu resort và sân golf.

Tuy nhiên vào năm 2016, Quỹ đầu tư VOF do VinaCapital quản lý đã bán toàn bộ cổ phần tại Công ty TNHH Sân Gôn VinaCapital Đà Nẵng cho Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Xuất Nhập khẩu An Phú (Công ty An Phú).

Theo tìm hiểu của VietTimes, Công ty An Phú hiện nắm giữ 98,1 triệu cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HoSE: SSB), tương ứng với 3,46% vốn điều lệ của nhà băng này.

An Phú là một trong những cổ đông lớn của SeABank, nằm trong nhóm các doanh nghiệp có liên quan đến các thành viên trong ban lãnh đạo ngân hàng. Cụ thể, doanh nghiệp này có mối liên hệ với bà Vũ Thu Thủy, thành viên Ban kiểm soát của SeABank.

Đến tháng 3/2018, chủ sở hữu của Công ty TNHH Sân Gôn VinaCapital Đà Nẵng được chuyển sang cho Công ty TNHH Du lịch Mondial - Huế (Mondial - Huế) có trụ sở tại phường Vĩnh Ninh, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chủ sở hữu của New Town chuyển từ một cổ đông lớn của SeABank sang Mondial - Huế do BRG là cổ đông lớn.

Hơn 2 năm sau, vào ngày 25/6/2020, Công ty TNHH Sân Gôn VinaCapital Đà Nẵng nâng vốn điều lệ gấp 2,7 lần từ từ 368 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng. Tổng số người lao động gồm 302 người. Chủ tịch HĐQT công ty là ông Hoàng Việt Đức (sinh năm 1976).

Trong năm 2022, ghế chủ tịch VinaCapital Đà Nẵng có 2 lần thay đổi, từ ông Hoàng Việt Đức chuyển sang ông Hoàng Mạnh Quân (sinh năm 1974). Sau đó được chuyển sang bà Lương Thị Hà (sinh năm 1978).

Đến tháng 3/2023, Công ty TNHH Sân Gôn VinaCapital Đà Nẵng đổi tên thành Công ty TNHH Phát triển New Town. Cùng với việc đổi tên, ghế chủ tịch HĐQT cũng do ông Bùi Trung Kiên (sinh năm 1964) nắm giữ.

Ông Bùi Trung Kiên là một doanh nhân có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và từng giữ vị trí Thành viên HĐQT của SeABank trong giai đoạn 2018-2023.

Về sở hữu cổ phần tại SeABank, dữ liệu của VietTimes cho thấy ông Kiên đã thực hiện một số giao dịch mua cổ phiếu SSB. Cụ thể, vào tháng 7/2021, ông đăng ký mua 30.000 cổ phiếu SSB theo chương trình ESOP, khi đó ông chưa sở hữu cổ phiếu nào của ngân hàng này.

Tiếp đó, vào tháng 10/2022, ông tiếp tục đăng ký mua thêm 1,2 triệu cổ phiếu SSB. Tổng số cổ phiếu ông Kiên nắm giữ sau các giao dịch này không được công bố chi tiết, nhưng dữ liệu cho thấy tính đến tháng 4/2023, giá trị tài sản liên quan đến cổ phiếu SSB của ông ước tính khoảng 80,3 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ đông của Mondial - Huế

Quay trở lại với chủ sở hữu mới của Công ty New Town, Mondial - Huế được thành lập tháng 12/2003. Theo tài liệu của VietTimes, Mondial - Huế có vốn điều lệ ban đầu 30 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông sáng lập: Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam TP.HCM (nắm giữ 30% vốn, tương đương 9 tỷ đồng), Công ty TNHH Nhà nước MTV Đầu tư và Du lịch Huế (nắm 30% vốn) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Phát triển Nhà VicoLand (nắm giữ 40% vốn, tương đương 12 tỷ đồng).

Đến tháng 7/2014, Vicoland chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại đây sang Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Hòa Lợi có trụ sở tại quận 1, TP.HCM.

Đầu năm 2015, cổ đông của Mondial - Huế thay đổi còn hai pháp nhân là Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam TP.HCM (nắm 60%) và Công ty Hòa Lợi (40%).

Hơn một năm sau đó, vào tháng 6/2016, cổ đông của Mondial - Huế tiếp tục thay đổi. Theo đó, Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam TP.HCM chuyển nhượng toàn bộ 60% vốn tại đây sang Công ty Cổ phần Tập đoàn BRG; Công ty Hòa Lợi vẫn nắm 40%.

Tiếp đó, tháng 11/2017, cổ đông của Mondial - Huế còn hai pháp nhân là: Công ty Hòa Lợi nắm 40% vốn và Công ty TNHH dịch vụ thương mại và sản xuất Thịnh Vượng nắm 60%. Vốn điều lệ vẫn như ban đầu 30 tỷ đồng.

Chưa đầy nửa năm sau, ngày 16/3/2018, Mondial - Huế tăng vốn thần tốc gấp 49 lần, từ 30 tỷ đồng lên 1.475 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông bao gồm: Công ty Hòa Lợi nắm 0,814% (12 tỷ đồng); Công ty Thịnh Vượng nắm 1,22% vốn (18 tỷ đồng) còn lại là Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam TP.HCM nắm 97,96% (1.145 tỷ đồng).

Tại ngày 23/6/2020, số vốn điều lệ của Mondial - Huế đạt 2.150 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm: Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam TP.HCM (67,2%); Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Sản xuất Thịnh Vượng (0,837%) và Công ty Cổ phần bất động sản BRG (31,9%). Chủ tịch HĐQT tại Mondial - Huế là ông Trần Anh Tuấn (sinh năm 1968).

Gần một năm sau đó, ngày 19/5/2021, cổ đông của Mondial - Huế tinh gọn còn hai pháp nhân: Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Sản xuất Thịnh Vượng nắm 24% vốn điều lệ; Công ty Cổ phần bất động sản BRG nắm 76%.

BRG nắm 76% vốn tại Mondial - Huế

Vào tháng 8/2024, có 2 cá nhân được ủy quyền nắm vốn điều lệ tại Mondial - Huế là: ông Bùi Trung Kiên hiện là Chủ tịch HĐQT New Town (vốn được đại diện là 516 tỷ đồng) và bà Vũ Thị Kim Thanh (vốn được đại diện là 1.634 tỷ đồng). Tổng giám đốc kiêm người đại diện Mondial - Huế nay là ông Nguyễn Hữu Bình (sinh năm 1962).

Bước chuyển mình sau khi đổi tên, đổi chủ

Sau khi BRG thâu tóm dự án sân golf Vinacapital Đà Nẵng, đầu năm 2020, Công ty VinaCapital Đà Nẵng đã có công văn đề xuất điều chỉnh quy hoạch các khối nhà cao tầng tại dự án nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tạo điểm nhấn về kiến trúc, cảnh quan tại khu vực phía Nam thành phố Đà Nẵng.

Cụ thể, khối nhà cao tầng có diện tích 1,47 ha với chiều cao công trình 36 tầng, hệ số sử dụng đất 17,78 lần; khối nhà khách sạn và dịch vụ thương mại có diện tích 1,02 ha với chiều cao công trình 36 tầng, hệ số sử dụng đất 13,5 lần.

Tiến độ khu căn hộ cao tầng Newtown Diamond.

Đến tháng 8/2020, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành quyết định chủ trương đầu tư dự án này. Theo đó, dự án có diện tích đất sử dụng 220 ha, tổng mức đầu tư khoảng 1.168 tỷ đồng.

Mục tiêu và quy mô dự án đã được cấp phép là để xây dựng, quản lý và điều hành một khu sân golf 36 lỗ đạt tiêu chuẩn loại A theo tiêu chuẩn quốc tế; xây dựng và kinh doanh khu biệt thự để cho thuê và bán.

Ngoài ra, dự án còn xây dựng và kinh doanh khách sạn 500 phòng tiêu chuẩn 4 sao (được nâng lên 36 tầng thay vì 7 tầng như ban đầu), khu làng du lịch văn hóa; kinh doanh dịch vụ khách sạn, dịch vụ vui chơi giải trí, thể thao tiêu chuẩn quốc tế; xây dựng và kinh doanh căn hộ cao tầng tiêu chuẩn cao cấp để bán và cho thuê (cũng được nâng lên 36 tầng)…

Đầu năm 2024, UBND TP Đà Nẵng đã có quyết định điều chỉnh tên nhà đầu tư dự án từ Công ty TNHH Sân Gôn VinaCapital Đà Nẵng thành Công ty TNHH Phát triển New Town. Đồng thời, tên dự án ban đầu là sân golf VinaCapital Đà Nẵng đổi thành khu đô thị thương mại và dịch vụ thể thao cao cấp New Town.

Đến cuối tháng 11/2024, Công ty New Town đã chính thức khởi công khu căn hộ cao tầng Newtown Diamond thuộc dự án này. Khu căn hộ có diện tích 1,47 ha với quy mô 3 tòa cao 36 tầng nổi và 3 tầng hầm, cung ứng ra thị trường 1.733 căn.

SeABank có vai trò cấp tín dụng cho khách hàng khi mua căn hộ tại dự án Newtown Diamond.

Cùng với việc sở hữu sân golf Legend Danang Golf Resort từ VinaCapital, BRG đặt dấu chân tại Đà Nẵng bằng tổ hợp Newtown Diamond với kỳ vọng sẽ định vị thương hiệu tại khu vực này.