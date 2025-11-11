Động thái của Trường THPT Tô Hiến Thành sau clip Chủ tịch HĐQT 'thân mật' với nhiều phụ nữ

Hội đồng trường THPT Tô Hiến Thành - cơ sở giáo dục dân lập ở xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình - đã biểu quyết thống nhất buộc thôi việc đối với ông N.V.Đ, Chủ tịch hội đồng quản trị của trường.

Chiều 11/11, trao đổi với VietTimes, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình cho biết sáng cùng ngày, Hội đồng trường THPT Tô Hiến Thành ở xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình đã họp và biểu quyết thống nhất buộc thôi việc đối với ông N.V.Đ, Chủ tịch hội đồng quản trị (nhà đầu tư) của trường.

Theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình, nhà trường cũng đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm những trường hợp đưa thông tin, lan truyền thông tin không đúng sự thật, không đúng bản chất sự việc lên mạng.



Hình ảnh trong clip phán tán trên mạng. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, từ chiều 10/11, mạng xã hội Facebook lan truyền nhiều hình ảnh, video ghi lại cảnh "thân mật" giữa một người đàn ông với nhiều phụ nữ được cho xảy ra tại phòng làm việc của một lãnh đạo Trường THPT Tô Hiến Thành.

Qua nhiều hình ảnh và clip cho thấy, người đàn ông có những hành động "thân mật" quá mức bình thường với nhiều người phụ nữ, tại nhiều thời điểm khác nhau trong năm 2024 và đầu năm 2025.

Bên dưới bài đăng hầu hết dân mạng bày tỏ phẫn nộ. Nhiều người cho rằng nếu clip là thật thì đây là hành vi phản cảm, làm ảnh hưởng hình ảnh người thầy và môi trường sư phạm.

Sau khi sự việc xảy ra, trường THPT Tô Hiến Thành đã có báo cáo và khẳng định người xuất hiện trong clip không phải hiệu trưởng, không phải cán bộ, giáo viên thuộc ngành giáo dục, chưa từng giảng dạy tại bất kỳ cơ sở giáo dục nào. Người này là ông N.V.Đ (Chủ tịch hội đồng quản trị) của trường dân lập.