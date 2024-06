Sự phổ biến của các thiết bị camera gián điệp đã dẫn đến tình trạng một số đối tượng xấu dùng thiết bị này để quay trộm những người nổi tiếng, đặc biệt là các sao nữ.

Mục đích của việc quay trộm có thể chỉ là thỏa mãn sở thích cá nhân của kẻ bệnh hoạn, hoặc sử dụng vào mục đích tống tiền. Có kẻ xấu đã tung những hình ảnh này lên mạng để nạn nhân phải xấu hổ, suy sụp.

Trên thế giới, không ít các ngôi sao Hollywood và ca sĩ đình đám bị quay chụp trộm rồi tung ảnh lên mạng. Có thể kể đến các cái tên như Kate Upton, Jennifer Lawrence, Kirsten Dunst, Kim Kardashian, Rihanna, Amber Heard...

Tại Việt Nam, một số nữ nghệ sĩ cùng từng là nạn nhân của quay lén. Người bị ảnh hưởng nặng nhất là ca sĩ Văn Mai Hương. Kẻ xấu đã truy cập vào camera giám sát trong nhà nữ ca sĩ này, ghi lại video những lần Văn Mai Hương thay đồ hay sinh hoạt với bạn trai.

Vào thời điểm đó, nữ ca sĩ đã rất suy sụp và cảm thấy áp lực khi hình ảnh nhạy cảm của mình bị tung lên mạng. Nhiều đồng nghiệp lúc đó đã lên tiếng bênh vực và an ủi Văn Mai Hương.

"Đến cuối đời tôi cũng không quên được những sự yêu thương đó. Chỉ những người thực sự yêu thương tôi mới dám đứng lên bảo vệ tôi trước dư luận", nữ ca sĩ tâm sự.

Nữ ca sĩ trẻ thế hệ 10x Amee (Huyền My) cũng là nạn nhân của hành vi quay lén và phát tán clip lên mạng. Năm 2020, một đoạn clip Amee mặc đồ ngủ lộ điểm nhạy cảm đã bị tung lên mạng xã hội khiến cho cô gái trẻ vô cùng suy sụp.

Đại diện của Amee cho biết clip này được quay vào thời điểm Amee còn chưa nổi tiếng. Nữ ca sĩ quá trẻ tuổi và vô tư nên đã không đề phòng việc bị quay lén.

Nữ ca sĩ Amee

Cũng trong năm 2020, người mẫu Ngọc Trinh đã từng định kiện người hàng xóm quay lén cô. Người này đã quay toàn bộ ngôi nhà của Ngọc Trinh cùng cảnh sinh hoạt đi lại của cô, sau đó tung lên mạng xã hội với lời bình "hóng hình ảnh mặc bikini".

Sau đó Ngọc Trinh đã rút đơn kiện khi người hàng xóm xin lỗi và xóa các clip cá nhân của cô.

Vụ người mẫu Châu Bùi phát hiện bị quay lén là sự việc mới nhất liên quan đến vấn nạn quay lén người nổi tiếng. Kẻ quay lén Châu Bùi tên N.T.H, 24 tuổi, là nhân sự của nhóm sản xuất clip quảng cáo. H đã bị công an quận 3 và công an phường Võ Thị Sáu triệu tập lên làm việc. Người này khai rằng đây là lần đầu tiên anh ta thực hiện hành vi này, tuy nhiên công an vẫn đang điều tra thêm để làm rõ về động cơ, mục đích để xử lý theo quy định pháp luật.

Nữ ca sĩ Nancy nhóm Momoland (Hàn Quốc) bị tung ảnh chụp khi thay đồ

Một vụ việc từng xảy ra ở Việt Nam cũng liên quan đến nhân sự nhóm sản xuất là vụ lộ hình ảnh nhạy cảm của ca sĩ Nancy nhóm Momoland (Hàn Quốc), Sau khi nhóm này đến dự lễ trao giải AAA 2019 (Asia Artist Awards) tại Việt Nam, những hình ảnh Nancy thay đồ đã xuất hiện trên mạng xã hội Hàn Quốc và sau khi phía Việt Nam phối hợp điều tra đã phát hiện kẻ chụp lén Nancy là một nhân sự người Việt trong ban tổ chức.

Vụ việc này cũng khiến Nancy khá suy sụp, trong khi công ty đại diện của cô là MLD Entertainment khẳng định sẽ phối hợp với các bên liên quan để đối tượng xấu phải chịu sự trừng trị nghiêm minh của pháp luật.