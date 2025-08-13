Doanh nghiệp Việt xuất khẩu 5.000 UAV vận tải sang Hàn Quốc "hé lộ" con Chip nội địa

Lần đầu tiên một công ty Việt Nam ký hợp đồng xuất khẩu 5.000 máy bay vận tải không người lái (UAV) hạng nặng cho Hàn Quốc, với công nghệ nội địa hóa 85%.

Ngày 12/8, tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc với chủ đề “Hợp tác phát triển chuỗi sản xuất trong trong kỷ nguyên mới", CT Group đã ký kết đơn hàng ghi nhớ xuất khẩu UAV sang Hàn Quốc. Đây là phân khúc UAV hạng nặng, tải trọng từ 60 đến 300 kg.

CT Group được thành lập từ năm 1992, bắt đầu từ lĩnh vực bất động sản và đã chuyển hướng sang nền tảng công nghệ cao. CT UAV là thành viên của CT Group.

CT UAV: Công ty chuyên lĩnh vực máy bay không người lái

Theo đại diện CT Group, CT UAV là một trong những công ty tiên phong, phát triển chuyên sâu về lĩnh vực máy bay không người lái (UAV) tại Việt Nam.

CT UAV hướng tới phát triển các dòng UAV vận tải hạng nặng, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và tận dụng chuỗi công nghệ từ thiết kế, sản xuất tới bảo trì. Công ty vận hành với đội ngũ kỹ sư đa ngành gồm hàng chục chuyên gia về hàng không vũ trụ, cơ khí, điện tử, phần mềm và AI. Nhờ đó, CT UAV đã phát triển được hệ sinh thái công nghệ drone toàn diện, với các sản phẩm phục vụ đa dạng lĩnh vực như vận chuyển hàng hóa, cứu hộ, phòng cháy chữa cháy, giám sát an ninh, nông nghiệp và quản lý môi trường - đại diện doanh nghiệp cho biết.

CT UAV là hệ thống bay tự động hoàn toàn, cho phép điều khiển nhóm UAV (swarm) với khả năng bay ổn định, tầm bay xa và hoạt động liên tục nhờ tối ưu hóa về pin và hiệu suất khí động học. Điều này giúp CT UAV vượt qua các giới hạn kỹ thuật của các drone nhỏ, pin yếu và điều khiển bằng sóng radio ngắn hạn.

CT UAV không chỉ tập trung vào sản phẩm mà còn xây dựng một mạng lưới hỗ trợ toàn cầu với các trung tâm nghiên cứu và bảo trì đặt tại nhiều quốc gia, mở rộng phạm vi kinh doanh và phát triển kỹ thuật bền vững. Công ty cũng là nhà phân phối độc quyền một số thương hiệu UAV uy tín từ Nhật Bản, Trung Quốc và các nước phát triển khác, tạo nên điểm tựa cho phát triển sản phẩm nội địa.

Đại diện CT Group và một số công ty công nghệ Việt Nam tại buổi ký kết với các đối tác Hàn Quốc

Chip bán dẫn do CT Group thiết kế, sản xuất nội địa

Các UAV thuộc đơn hàng ghi nhớ xuất khẩu (MOU) sang Hàn Quốc có tải trọng từ 60 đến 300 kg, trong phân khúc hạng nặng. Về công nghệ, loại UAV này được trang bị hệ thống AI tích hợp cho phép hoạt động tự động, tự học hỏi và đưa ra các quyết định trong quá trình bay, khác biệt rõ so với drone thông thường vốn phải được kiểm soát chặt chẽ bởi con người từ xa.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, UAV sử dụng chip bán dẫn do CT Group thiết kế và sản xuất nội địa, mang lại khả năng tùy chỉnh cao, giảm sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài và tăng tính ổn định, hiệu quả vận hành. Việc phát triển chip nội địa cũng giúp tối ưu hóa kích thước, trọng lượng và điện năng tiêu thụ cho UAV.

Bên cạnh vận tải hàng hóa, các UAV này có thể được tùy biến ứng dụng trong nhiều lĩnh vực đặc thù như cứu hộ y tế khẩn cấp, vận chuyển kỹ thuật trong khu công nghiệp, giám sát an ninh biên giới, bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên rừng, cũng như hỗ trợ phòng cháy chữa cháy. Mức độ linh hoạt trong thiết kế và công nghệ cao là yếu tố được CT UAV chú trọng phát triển.

Hợp đồng cũng đi kèm với thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật, bảo trì, vận hành và phát triển công nghệ giữa CT UAV và đối tác Hàn Quốc, giúp đảm bảo khả năng sử dụng bền vững và liên tục cập nhật công nghệ mới cho UAV trong tương lai.

Nhiều thách thức về kỹ thuật, quản lý vận hành

Việc CT UAV được lựa chọn xuất khẩu số lượng lớn UAV hạng nặng sang Hàn Quốc – thị trường có yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn rất khắt khe, cho thấy bước đầu năng lực công nghệ và trình độ sản xuất của doanh nghiệp Việt đã đạt tới mức có thể cạnh tranh.

Tuy nhiên, lĩnh vực UAV hạng nặng còn nhiều thách thức về mặt kỹ thuật, quản lý vận hành, cũng như yêu cầu về an toàn bay và pháp lý trong các thị trường quốc tế. Do vậy, CT UAV đang tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu phát triển, nâng cao tiêu chuẩn sản phẩm và xây dựng hệ thống dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng chuyên nghiệp để duy trì và phát triển bền vững.

CT Group với chiến lược phát triển về công nghệ cao, bao gồm cả ngành chip bán dẫn, có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh lâu dài cho CT UAV, giúp Việt Nam ngày càng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ hiện đại.

Cũng theo Ban truyền thông CT Group, bên cạnh UAV, tập đoàn cũng có đơn hàng ATP (hàng hóa doanh nghiệp có thể cam kết cung cấp cho khách hàng trong tương lai, dựa trên tồn kho hiện có và kế hoạch sản xuất) xuất khẩu 100 triệu chip bán dẫn cho đối tác Hàn Quốc. Đây là lĩnh vực vốn phức tạp, bị chi phối bởi một số ít quốc gia phát triển và là “đỉnh cao” của công nghệ toàn cầu.