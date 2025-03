Doanh nghiệp bất động sản bất ngờ đặt kế hoạch lợi nhuận cao “chót vót” năm 2025

Khi niềm tin trở lại

Trải qua năm 2024 khó khăn nhất trong lịch sử hoạt động và tiến hành các hoạt động tái cấu trúc mạnh mẽ, Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (HoSE: DIG, DIC Group) bước vào năm 2025 với quyết tâm rất cao.

Năm nay, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 3.500 tỷ đồng - cao nhất từ trước đến nay, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 718 tỷ đồng, tăng lần lượt 2,7 lần và 4,5 lần so với mức thực hiện năm 2024. Công ty cũng dự kiến tỷ lệ cổ tức 7% - 10%.

Để đạt mục tiêu trên, DIC Group cho biết sẽ tập trung kinh doanh sản phẩm tại các dự án như: khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), khu dân cư thương mại Vị Thanh (Hậu Giang), khu phức hợp CSJ (giai đoạn 2)… Bên cạnh đó, công ty sẽ dành 6.690 tỷ đồng cho đầu tư phát triển, tăng 152% so với mức thực hiện của năm trước.

Các dự án được rót vốn năm nay gồm: khu trung tâm Chí Linh (274 tỷ đồng), khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu (400 tỷ đồng), khu phức hợp CSJ (370 tỷ đồng), khu đô thị du lịch Long Tân (950 tỷ đồng), khu dân cư Hiệp Phước (136 tỷ đồng), khu đô thị sinh thái Đại Phước (123 tỷ đồng), khu dân cư thương mại Vị Thanh - Hậu Giang (737 tỷ đồng), khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên (1.328 tỷ đồng), khu nhà ở Lam Hạ Center Point (1.218 tỷ đồng), dự án chung cư A2-1 (539 tỷ đồng)…

Tương tự như DIC Group, Tập đoàn Đạt Phương (HoSE: DPG) cũng thể hiện kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2025. Năm nay, Đạt Phương lên kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 4.755 tỷ đồng, tăng 33% và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 377 tỷ đồng, tăng 24% so với mức thực hiện năm 2024.

Động lực để Đạt Phương bứt phá là những chuyển biến quan trọng về pháp lí của dự án khu đô thị Cồn Tiến. Năm 2025, công ty dự kiến sẽ hoàn thành công tác nghiệm thu toàn bộ hạ tầng kỹ thuật, hoàn thành công tác định giá đất, chậm nhất trong quý II (gồm cả đất thương mại dịch vụ) và hoàn thiện thủ tục pháp lí đối với dự án này. Nếu đúng kế hoạch, công ty sẽ xây dựng 120 căn biệt thự, mở bán ngay trong quý II/2025 và đặt mục tiêu bán được 50% số căn.

Với Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (HoSE: NVT), công ty này cũng đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 445 tỷ đồng, tăng 8% và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 51 tỷ đồng, tăng 2,2 lần trong năm 2025.

Ngoài việc tập trung triển khai các bất động sản hiện có, công ty dự kiến hoàn thiện đầy đủ các thủ tục pháp lý để triển khai khởi công xây dựng giai đoạn 2 dự án khu nghỉ dưỡng Six Senses Ninh Vân Bay, đồng thời triển khai một số hạng mục nâng cấp, cải tạo dự án Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa.

Với Công ty CP Phát triển Sunshine Homes (UPCoM: SSH), dù kỳ vọng lợi nhuận không tăng trưởng nhưng về doanh thu, công ty này quyết tâm nâng tổng doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và hoạt động tài chính lên tới 4.000 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước.

Đây cũng là tình hình của Công ty CP Vinpearl - doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup, đang chuẩn bị niêm yết trên HoSE. Năm 2025, công ty này đặt kế hoạch doanh thu khoảng 14.000 tỷ đồng với kế hoạch 5 hướng: đa dạng hóa thị trường; nâng cao hiệu quả các kênh bán hàng; phát triển phân khúc MICE (hội họp, khen thưởng, hội nghị, hội thảo, sự kiện và triển lãm); phát triển du lịch đa thế hệ và mở rộng hệ sinh thái.

Rộn ràng với những kế hoạch mở bán

Với các doanh nghiệp lớn khác, dù kế hoạch kinh doanh chi tiết năm 2025 chưa được công bố chính thức, nhưng thông qua các cuộc gặp gỡ nhà đầu tư, những định hướng đưa ra cũng hết sức rõ ràng và tích cực.

Điển hình như Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HoSE: NVL, Novaland), báo cáo của Chứng khoán Vietcap cho biết năm 2025, công ty này đặt mục tiêu doanh thu thuần từ bàn giao bất động sản là 21.000 tỷ đồng (tăng 153% so với năm trước), lợi nhuận sau thuế đạt 1.400 tỷ đồng (đảo ngược ngoạn mục so với khoản lỗ 4.300 tỷ đồng của năm 2024).

Novaland dự kiến sẽ bàn giao hơn 3.000 sản phẩm, trong đó NovaWorld Phan Thiết sẽ đóng góp 31%, Aqua City đóng góp 27%, NovaWorld Hồ Tràm đóng góp 19% và các dự án tại TP.HCM đóng góp 23%. Năm 2025, Novaland cũng dự kiến mở bán 2 dự án mới tại TP.HCM bao gồm Park Avenue và Palm City (cao tầng).

Một số đơn vị khác, dù chưa có con số cụ thể, song cũng đã hé lộ những kế hoạch kinh doanh giàu triển vọng như Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HoSE: AGG) với việc mở bán The Gió Riverside, Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) với việc ra hàng Thuận An 1 – 2, Công ty CP Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) với việc bán phân khu The Pearl tại Waterpoint Long An…

Đặc biệt hơn cả là Vingroup – Vinhomes với “màn trình diễn” không thể ấn tượng hơn khi từ đầu năm 2025 đã liên tục khởi công những dự án rất lớn: Vinhomes Wonder City (Đan Phượng, Hà Nội), Vinhomes Green City (Đức Hòa, Long An). Sắp tới, nhà phát triển bất động sản lớn nhất Việt Nam này sẽ làm Vinhomes Cần Giờ (TP. HCM) cùng chùm đại dự án tại Long An (Vinhomes Tân Mỹ, Vinhomes Phước Vĩnh Tây), chưa kể là đang xúc tiến dự án thứ 4 tại Hải Phòng (sau Marina, Imperia và Royal Island).

Toàn cảnh dự án khu chức năng đô thị Green City của Vingroup tại Đan Phượng. Ảnh: Lệ Chi

Toàn ngành bất động sản sẽ tăng trưởng?

Việc các doanh nghiệp hàng đầu thị trường liên tục cho ra mắt các dự án mới và công bố các kế hoạch kinh doanh tham vọng cho thấy triển vọng của ngành bất động sản năm 2025 là tương đối sáng sủa.

Trong báo cáo cập nhật đầu tháng 3/2025, VIS Rating nhìn nhận rằng các chủ đầu tư bất động sản sẽ có hiệu quả hoạt động tốt hơn trong năm 2025. “Trong năm 2025, các chủ đầu tư sẽ cải thiện doanh số bán hàng và hiệu quả tài chính do hoạt động phát triển dự án gia tăng từ nửa cuối năm 2024 sẽ thúc đẩy nguồn cung nhà ở mới cùng với tâm lý tích cực của người mua nhà… Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận của các chủ đầu tư sẽ cải thiện trong năm 2025, nhờ doanh số bán hàng tăng mạnh”.

Dù vậy, sự lạc quan không chia đều cho tất cả. VIS Rating cũng chú thích thêm rằng “sự phục hồi sẽ không đồng đều. Phân khúc bất động sản nhà ở sẽ phục hồi mạnh mẽ, trong khi phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng sẽ chậm hơn”.

Trên thực tế, thị trường vẫn ghi nhận không ít quan điểm lo ngại về năm 2025. Như với Sunshine Homes, dù đưa ra mục tiêu doanh thu tăng trưởng mạnh, song lãnh đạo doanh nghiệp này vẫn nói với cổ đông rằng “thị trường vẫn còn không ít thách thức tiềm ẩn, đòi hỏi các doanh nghiệp phải xây dựng chiến lược linh hoạt và khả năng thích ứng cao. Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2025 trên phương châm thận trọng”.

Hay với Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm (HoSE: NTL, Lideco), ban lãnh đạo doanh nghiệp này cũng thẳng thắn với cổ đông: “Bối cảnh hệ thống pháp luật có nhiều thay đổi, đặc biệt là chính sách đánh thuế bất động sản, nhất là công tác đánh thuế đối với người sở hữu bất động sản từ căn thứ hai trở lên, việc này sẽ có ảnh hưởng đến các dự án sử dụng đất có quy mô thương mại, các khu dân cư…”

Bởi vậy, lãnh đạo Lideco “ngửa bài” là công ty sẽ không có sản phẩm để kinh doanh trong năm 2025, chỉ có thể đặt mục tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 70 tỷ đồng và 24 tỷ đồng, tương ứng giảm 95% và 96% so với năm trước.