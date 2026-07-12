Quy Nhơn hút khách với Lễ hội ngàn hoa ngay sau Đại nhạc hội pháo hoa

Nổi bật là lễ hội hoa sẽ diễn ra từ ngày 15/8 đến 15/9/2026 tại Quần thể nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn, cùng nhiều sản phẩm du lịch mới kết nối biển xanh với đại ngàn của tỉnh Gia Lai.

Theo kế hoạch, từ ngày 15/8 đến 15/9/2026, không gian biển Nhơn Lý (Quy Nhơn) sẽ được làm mới bằng một lễ hội hoa do UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Tập đoàn FLC tổ chức. Dự kiến, hàng ngàn loại hoa và cây cảnh từ nhiều vùng miền sẽ góp mặt khoe sắc tại quần thể FLC Quy Nhơn, tạo nên bức tranh sắc màu phủ kín không gian nghỉ dưỡng.

Lễ hội hoa sẽ phủ kín FLC Quy Nhơn từ giữa tháng 8.

Các tuyến đường nội khu, khu khách sạn, sân golf và không gian ven biển sẽ được trang trí bằng những tiểu cảnh hoa nghệ thuật, biến nơi đây thành điểm thưởng lãm và check-in đầy ấn tượng dành cho du khách.

Song song với các hoạt động nhộn nhịp bên bờ biển Nhơn Lý, đêm hội giao lưu văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên cũng sẽ được tổ chức tại đại ngàn Pleiku trong khoảng thời gian này. Những giai điệu cồng chiêng vang vọng, vòng xoang truyền thống rực lửa và không gian sử thi nguyên bản của đại ngàn Tây Nguyên hứa hẹn sẽ là trải nghiệm văn hóa đặc sắc cho du khách.

Gia Lai tăng cường phát triển các sản phẩm du lịch mới kết hợp trải nghiệm “lên rừng – xuống biển.

Được biết, Tập đoàn FLC cũng đang tích cực nghiên cứu triển khai các sản phẩm trải nghiệm kết nối Quy Nhơn – Pleiku bằng đường bộ và trực thăng. Tuyến tour "lên rừng xuống biển" này được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của Gia Lai, đưa du khách trải nghiệm hành trình khám phá biển - cao nguyên liền mạch và các giá trị văn hóa đặc sắc của nơi “đại ngàn chạm biển xanh”.

Trước đó, trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, sáng ngày 11/7/2026, Ban Tổ chức Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ 2 năm 2026 (Vietnam Travel Day 2026) đã họp báo công bố FLC Quy Nhơn là địa điểm tổ chức chuỗi sự kiện, bao gồm Lễ khai mạc Ngày Lữ hành Việt Nam 2026, Chương trình kết nối giao thương B2B và Gala Dinner diễn ra từ ngày 13 – 17/8/2026.

FLC Quy Nhơn là nơi sẽ diễn ra Lễ hội hoa cùng chuỗi sự kiện sôi nổi của Ngày Lữ hành Việt Nam năm 2026.

Việc liên tiếp được lựa chọn là nơi tổ chức các sự kiện lớn trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia 2026 cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của Tập đoàn FLC nói chung và FLC Quy Nhơn nói riêng trong hệ sinh thái du lịch khu vực. Với quần thể nghỉ dưỡng 5 sao, sân golf 36 hố chuẩn quốc tế, trung tâm hội nghị hiện đại cùng không gian tổ chức sự kiện quy mô lớn, FLC Quy Nhơn đã và đang khẳng định vị thế là điểm đến đa trải nghiệm và giàu giá trị tại Quy Nhơn.

Trong suốt một thập kỷ phát triển (2016-2026), FLC Quy Nhơn đã góp phần thay đổi diện mạo du lịch địa phương, đồng hành cùng chính quyền tỉnh đưa Quy Nhơn trở thành điểm đến nổi bật của du lịch nghỉ dưỡng, golf và MICE. Trên nền tảng đó, việc tập đoàn FLC tiếp tục phối hợp cùng tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ hội hoa, Ngày Lữ hành Việt Nam 2026 và phát triển các sản phẩm du lịch mới kết nối biển xanh Quy Nhơn với đại ngàn Pleiku được kỳ vọng sẽ tạo thêm cú hích mạnh mẽ cho Gia Lai, góp phần nâng tầm vị thế khu vực trên bản đồ du lịch Việt Nam trong giai đoạn tới.