Đề xuất tăng hình phạt với tội sản xuất, buôn bán hàng giả, thuốc chữa bệnh

Sáng 20/5, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang trình bày Tờ trình dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

Theo Bộ trưởng Công an, việc xây dựng dự án Bộ luật nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về phòng, chống tội phạm trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Bộ luật vừa bảo đảm tính nhân đạo, khoan hồng, vừa răn đe, nghiêm khắc; góp phần bảo vệ chế độ, quyền con người, lợi ích Nhà nước và tổ chức; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; thúc đẩy kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm môi trường sống an toàn, lành mạnh cho người dân.

Quan điểm xây dựng dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi) là thể chế hoá quan điểm của Đảng và Nhà nước ta; tiếp tục cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013; bảo đảm phù hợp với thực tiễn tình hình kinh tế - xã hội của đất nước; tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn thi hành các quy định của Bộ luật Hình sự...

Toàn cảnh phiên họp. Quochoi.vn.

Bộ trưởng Công an nêu rõ, bố cục dự thảo Bộ luật gồm 4 điều. Điều 1 sửa đổi, bổ sung 52 điều của Bộ luật Hình sự, trong đó có 18 điều liên quan đến thu hẹp hình phạt tử hình, điều chỉnh mức phạt tiền gấp đôi cho phù hợp thực tiễn, nâng mức phạt tù với một số tội danh về môi trường, an toàn thực phẩm, ma túy để tăng tính răn đe. Một số điều được sửa đổi để phù hợp với tổ chức bộ máy mới sau sáp nhập. Điều 2 sửa đổi, bổ sung một số luật liên quan; Điều 3 quy định hiệu lực thi hành; Điều 4 là điều khoản chuyển tiếp.

Dự thảo Bộ luật nâng mức hình phạt tù, hình phạt tiền đối với một số tội danh để đảm bảo tính răn đe, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, công dân, phù hợp với các quy định pháp luật quốc tế như tội phạm về môi trường, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, ma túy.

Đồng thời bổ sung tội sử dụng trái phép chất ma túy; sửa đổi, bổ sung một số quy định của 4 Luật: Luật Đặc xá, Luật Thi hành án hình sự, Luật Phòng, chống mua bán người, Luật Công an nhân dân để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về trình tự, thủ tục và tổ chức thi hành án tử hình, đồng bộ với nội dung sửa đổi, bổ sung của Bộ luật Hình sự, phục vụ yêu cầu sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang trình bày Tờ trình dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Ảnh: Quochoi.vn.

Bên cạnh đó, Chính phủ đề xuất trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến, thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự theo trình tự, thủ tục rút gọn tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Thẩm tra dự án Bộ luật này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết Ủy ban tán thành việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự; đánh giá cao nỗ lực của cơ quan soạn thảo trong việc xây dựng hồ sơ dự án đúng tiến độ, nhất là nội dung thu hẹp phạm vi áp dụng án tử hình. Hồ sơ đầy đủ, đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét theo thủ tục rút gọn.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhận định, dự thảo Luật cơ bản bám sát chủ trương của Đảng, phù hợp Hiến pháp về quyền con người và quyền công dân. Tuy nhiên, đề nghị tiếp tục rà soát, thể chế hóa các nghị quyết mới như 57-NQ/TW, 66-NQ/TW, 68-NQ/TW và bảo đảm thống nhất với các luật đang được sửa đổi để tránh chồng chéo.

Về bổ sung tội “Sử dụng trái phép chất ma túy” (Điều 242), Ủy ban Pháp luật Tư pháp có hai luồng ý kiến. Đa số không tán thành việc bổ sung tội danh này, cho rằng xử lý hành chính kết hợp hỗ trợ cai nghiện phù hợp hơn với chính sách nhân đạo và cam kết quốc tế.

Về nâng mức hình phạt tù với tội phạm môi trường, ma túy và vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, Ủy ban Pháp luật Tư pháp cơ bản đồng tình nhưng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo, làm rõ căn cứ và bảo đảm tính tương xứng giữa hình phạt và mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội.

Về mức phạt tiền, Ủy ban Pháp luật Tư pháp thống nhất với đề xuất tăng gấp đôi đối với một số tội trong các chương liên quan đến môi trường, trật tự công cộng để khắc phục bất cập thực tiễn.

Ủy ban Pháp luật Tư pháp cũng nhất trí dự kiến thời điểm luật có hiệu lực từ ngày 1/7 nhằm đảm bảo thực hiện kịp thời các chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thống nhất của hệ thống pháp luật.