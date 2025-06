Đề xuất giám đốc công an tỉnh sẽ giải quyết tố cáo đối với trưởng công an xã

Bộ Công an đề xuất, khi không còn công an cấp huyện thì thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với trưởng công an cấp xã sẽ do giám đốc công an cấp tỉnh đảm nhiệm.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký tờ trình gửi Chính phủ dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 22/2019 của Chính phủ, quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân (CAND).

Một trong những nội dung mới được sửa đổi trong dự thảo là quy định về thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong CAND.

Trước đây, Điều 5 Nghị định số 22/2019 quy định thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong CAND: “Trưởng Công an cấp huyện có thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với Trưởng Công an cấp xã, Phó Trưởng Công an cấp xã và cơ quan Công an cấp xã”.

Trường hợp người bị tố cáo là Trưởng Công an cấp huyện, Phó Trưởng Công an cấp huyện hoặc cơ quan Công an cấp huyện thì thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Công an cấp tỉnh.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Quốc hội

Tuy nhiên, theo cơ cấu tổ chức mới, lực lượng Công an được bố trí theo 3 cấp: Bộ Công an, Công an cấp tỉnh và Công an cấp xã (không còn bố trí Công an cấp huyện).

Do đó, một số quy định về thẩm quyền giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân không còn phù hợp, cần được sửa đổi, bổ sung.

Khi không còn Công an cấp huyện thì thẩm quyền giải quyết tố cáo mà trước đây do Trưởng Công an cấp huyện thực hiện (đối với Trưởng, Phó Trưởng Công an cấp xã và Công an cấp xã) cần được giao cho Giám đốc Công an cấp tỉnh.

Dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm quyền giải quyết tố cáo của hai cấp: Trưởng Công an cấp xã và Giám đốc Công an cấp tỉnh, để phù hợp với mô hình tổ chức mới của Bộ Công an khi không còn công an cấp huyện.

Về thẩm quyền giải quyết tố cáo của Trưởng Công an cấp xã, dự thảo nghị định quy định Trưởng Công an xã, Trưởng Công an phường, Trưởng Công an đặc khu, Trưởng Đồn Công an và tương đương giải quyết tố cáo đối với cán bộ, chiến sĩ Công an thuộc quyền quản lý trực tiếp, trừ Phó Trưởng Công an cấp xã, Phó Trưởng Đồn Công an và tương đương; giải quyết tố cáo đối với các Tổ thuộc quyền quản lý trực tiếp.

Dự thảo cũng bãi bỏ toàn bộ quy định về thẩm quyền giải quyết tố cáo của Trưởng Công an cấp huyện.

Về thẩm quyền giải quyết tố cáo của Giám đốc Công an cấp tỉnh, dự thảo nghị định quy định Giám đốc Công an cấp tỉnh giải quyết tố cáo đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng đơn vị tương đương cấp phòng thuộc Công an cấp tỉnh, Trưởng Công an cấp xã, Phó Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an, Phó Trưởng đồn Công an và tương đương...

Sau khi Công an cấp huyện giải thể vào ngày 1/3, các vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Trưởng Công an cấp huyện đã được Giám đốc Công an cấp tỉnh tiếp nhận, giải quyết xong. Đến nay, không có vụ việc tố cáo nào của Trưởng Công an cấp huyện đang giải quyết. Việc giải quyết tố cáo của Trưởng Công an cấp xã và Giám đốc Công an cấp tỉnh đang được thực hiện theo các quy định hiện hành.

Do vậy, quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, Bộ Công an không dự kiến nguồn nhân lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành văn bản.

Dự thảo nghị định đang được Bộ Tư pháp thẩm định.