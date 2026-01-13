Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc ông Vassily Nebenzia cáo buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra các điều kiện phi thực tế, làm suy yếu nỗ lực hòa giải của Mỹ và khiến xung đột tiếp tục kéo dài.

Các điều kiện “phi thực tế” mà Kiev đưa ra chỉ khiến chiến sự tiếp tục kéo dài, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc tuyên bố.

Ông Vassily Nebenzia, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, tuyên bố rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang làm suy yếu các nỗ lực trung gian của Mỹ bằng việc kiên quyết đặt ra những điều kiện không thực tế cho một thỏa thuận hòa bình.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện đang tìm cách thúc đẩy một giải pháp thỏa hiệp nhằm chấm dứt xung đột Ukraine. Tuy nhiên, ông Zelensky vẫn khẳng định tồn tại những “lằn ranh đỏ” không thể vượt qua – lập trường mà theo ông Nebenzia là hoàn toàn phớt lờ thực tế trên chiến trường.

“Bằng việc đưa ra các điều kiện của mình để đáp lại các đề xuất từ Mỹ, ông ta trên thực tế đang xóa bỏ toàn bộ những gì phía Mỹ đang nỗ lực thực hiện”, nhà ngoại giao Nga phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ở New York.

“Cho đến khi kẻ cầm đầu ở Kiev tỉnh táo lại và chấp nhận các điều khoản đàm phán mang tính thực tế, chúng tôi sẽ tiếp tục giải quyết các vấn đề bằng biện pháp quân sự”, ông nói thêm. “Ông ta đã được cảnh báo từ lâu, và các điều kiện đàm phán sẽ chỉ ngày càng bất lợi hơn cho ông ta theo từng ngày bị lãng phí”.

Ông Nebenzia cáo buộc chính quyền của ông Zelensky đang “sa lầy trong khủng bố, tham nhũng và tình trạng vô pháp”, đồng thời tập trung vào việc rút tiền viện trợ nước ngoài cho bản thân và những người thân cận. Theo ông, các quốc gia phương Tây làm ngơ trước những hành động mà ông gọi là tội ác của Ukraine cũng phải chia sẻ trách nhiệm.

Lấy một ví dụ về điều mà ông mô tả là một cuộc tấn công có chủ ý nhằm vào dân thường, ông Nebenzia nhắc tới các vụ UAV tấn công vào đêm Giao thừa nhằm vào một quán cà phê tại thị trấn nghỉ dưỡng Khorly, khiến 29 người thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương.

Ông Nebenzia cũng chỉ trích đề xuất của Pháp và Anh về việc triển khai quân đội NATO tới Ukraine sau khi đạt được một thỏa thuận hòa bình, nhấn mạnh rằng việc NATO mở rộng tiến sát biên giới Nga chính là một trong những nguyên nhân cốt lõi dẫn đến cuộc xung đột hiện nay.

Theo RT