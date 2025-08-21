"Đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản xuất hiện ở xã ven đô, cam kết đẩy nhanh tiến độ dự án

Ông Lê Thanh Thản xuất hiện tại buổi làm việc với xã Tam Hưng, cam kết đẩy nhanh tiến độ dự án Mỹ Hưng sau nhiều năm chậm trễ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các “ông lớn” Vingroup, Ecopark, HDMon đang đổ về khảo sát, đề xuất làm dự án.

Theo trang tin điện tử xã Tam Hưng (Hà Nội), ngày 20/8, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tam Hưng (xã ven đô, trước đây thuộc huyện ngoại thành Thanh Oai cũ) đã có buổi làm việc với Tập đoàn Mường Thanh để nghe báo cáo tình hình và tiến độ triển khai các dự án đô thị trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy Bùi Văn Sáng cho biết Tam Hưng đang tập trung cho công tác quy hoạch phân khu, hướng tới hình thành các khu đô thị thông minh dọc các trục giao thông trọng điểm.

Một số dự án lớn đã được định hướng như khu đô thị phía tây đường vành đai 4 (gần 1.000 ha), khu đô thị Mỹ Hưng (200 ha), cùng nhiều công trình trọng điểm khác. Ông khẳng định đây là “cơ hội vàng” để thúc đẩy tốc độ đô thị hóa, đồng thời cam kết chính quyền sẽ đồng hành, tạo điều kiện để doanh nghiệp triển khai dự án.

Chủ tịch UBND xã Tam Hưng, ông Bùi Đình Thái, đề nghị Tập đoàn Mường Thanh đẩy nhanh tiến độ, nhất là với khu đô thị Mỹ Hưng đã khởi động từ năm 2008 nhưng còn chậm. Ông khẳng định chính quyền và nhân dân địa phương luôn ủng hộ, sẵn sàng phối hợp để sớm đưa dự án vào hoạt động, góp phần hoàn thành tiêu chí đô thị của xã.

Thay mặt Tập đoàn Mường Thanh, ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch tập đoàn Mường Thanh trân trọng ghi nhận sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền xã Tam Hưng và cam kết tập đoàn sẽ tập trung nguồn lực, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án. Ông khẳng định Mường Thanh mong muốn đồng hành lâu dài cùng chính quyền và nhân dân trong việc xây dựng các khu đô thị văn minh, hiện đại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thời gian gần đây liên tiếp các tập đoàn bất động sản lớn như Vingroup, Ecopark, HDMon đã liên tiếp có động thái khảo sát, đề xuất những siêu dự án đô thị tại khu vực huyện Thanh Oai cũ (Hà Nội).

Ngày 30/7, xã Tam Hưng làm việc với Ecopark về định hướng hợp tác đầu tư. Lãnh đạo địa phương kỳ vọng hình thành mô hình đô thị sinh thái xanh, trong khi đại diện Ecopark khẳng định khu vực hội đủ điều kiện để phát triển các dự án quy mô lớn.

Trước đó hai ngày, Vingroup cùng đơn vị tư vấn quy hoạch đã trao đổi với Tam Hưng về phương án lập quy hoạch phân khu, hướng tới xây dựng đô thị xanh – sạch – thông minh. Doanh nghiệp này trước đó cũng đề xuất dự án đô thị mới quy mô 1.470 ha, vốn đầu tư khoảng 75.000 tỷ đồng tại nhiều xã thuộc Thanh Oai cũ.

Cũng trong tháng 4, HDMon đã trình phương án phát triển khu đô thị sinh thái kết hợp sân golf ven sông Đáy, diện tích gần 300 ha, vốn hơn 10.000 tỷ đồng, triển khai giai đoạn 2025 – 2030.

Với liên tiếp những đề xuất quy mô lớn, Thanh Oai cũ đang trở thành “điểm nóng” mới thu hút dòng vốn của các tập đoàn địa ốc tại khu vực phía Nam Hà Nội.