Đà Nẵng tung gói kích cầu, đặt mục tiêu đón hơn 11,9 triệu lượt khách trong 2025

Khẳng định điểm đến hấp dẫn, an toàn

Chiều 4/3, Sở Du lịch Đà Nẵng công bố chương trình kích cầu du lịch năm 2025 của Bộ VH-TT&DL với chủ đề “Việt Nam – Đi để yêu” và của địa phương mang chủ đề “Tận hưởng Đà Nẵng 2025 – Đa trải nghiệm”.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục Trưởng Cục Du lịch Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của ngành du lịch Đà Nẵng trong thời gian qua, hy vọng Đà Nẵng sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng trong năm 2025 và tổ chức thành công chương trình kích cầu du lịch năm 2025.

“Thời gian qua, Đà Nẵng đã thể hiện sự sáng tạo trong xây dựng sản phẩm du lịch, đa dạng về sản phẩm và chất lượng như: Du lịch Mice, du lịch cưới, nghỉ dưỡng... Công tác quảng bá được lồng ghép hiệu quả, đưa hình ảnh Đà Nẵng trở thành điểm du lịch sáng giá của Việt Nam và trên thế giới. Tôi tin tưởng Đà Nẵng sẽ tiếp tục khẳng định là điểm đến hấp dẫn và an toàn của du khách”, ông Khánh nói.

Hoạt động kích cầu du lịch Đà Nẵng năm 2025 có 2 chương trình đặc sắc gồm: “Tận hưởng Đà Nẵng – Đa trải nghiệm” với các ưu đãi dịch vụ, quà tặng phục vụ tất cả các thị trường khách du lịch; “Tôi yêu Đà Nẵng - I Love Đà Nẵng” với các quà tặng, ưu đãi thu hút khách quốc tế quay lại Đà Nẵng từ năm 2020.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết chương trình kích cầu du lịch năm 2025 sẽ giới thiệu các lễ hội, sự kiện đặc sắc, sản phẩm, dịch vụ mới và các gói dịch vụ ưu đãi đặc biệt hấp dẫn dành cho du khách trong nước và quốc tế trong năm 2025.

Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng cho hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thuý - Đại sứ du lịch Đà Nẵng, tại sự kiện kích cầu du lịch 2025

Chương trình kích cầu du lịch Đà Nẵng năm 2025 nhằm thực hiện mục tiêu đón hơn 11,9 triệu lượt khách với doanh thu du lịch đạt hơn 26.000 tỷ đồng; trong đó hơn 4,8 triệu khách quốc tế và hơn 7,1 triệu khách nội địa.

“Bên cạnh các sản phẩm du lịch mới, đặc sắc, ngành du lịch còn yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện các cam kết đảm bảo chất lượng sản phẩm cũng như an toàn an ninh đối với các sản phẩm du lịch, góp phần khẳng định Đà Nẵng là điểm đến hấp dẫn, an ninh và an toàn”, bà Hạnh nhấn mạnh.

Tung hàng loạt sản phẩm du lịch hấp dẫn

Cũng theo Sở Du lịch TP Đà Nẵng, sau thời gian chuẩn bị, ngành du lịch công bố các sự kiện, lễ hội và sản phẩm du lịch hấp dẫn dành cho du khách trong năm 2025.

Cới lễ hội, sự kiện, Đà Nẵng công bố lễ hội du lịch tâm linh quốc gia - lễ hội Quán Thế Âm; chuỗi sự kiện chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng TP Đà Nẵng (29/3) với chương trình pháo hoa nghệ thuật, triển lãm Đà Nẵng xưa và nay; giải đua thuyền truyền thống Đà Nẵng mở rộng 2025. Đặc biệt, lễ hội Đà Nẵng Food Tour; lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2025; liên hoan phim châu Á lần thứ III; lễ hội Vietnam – Asean…

Cầu Rồng phun lửa - sản phẩm du lịch thu hút nhiều du khách trải nghiệm

Đối với hoạt động tham quan du lịch, Đà Nẵng tiếp tục miễn phí vé thăm quan dành cho du khách đến tham quan Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Bảo tàng Mỹ Thuật Đà Nẵng, Khu danh thắng di tích quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn, danh thắng Hải Vân Quan…

Đối với các khu du lịch, du khách sẽ nhận được những ưu đãi đặc biệt khi đến khu du lịch Sun World Bà Nà Hills (ưu đãi giá vào cổng chỉ 350.000 đồng/người lớn cho người dân Quảng Nam, Đà Nẵng và các tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên); trải nghiệm các trò chơi hấp dẫn tại Da Nang Downtown với vé All in One với mức phí 125.000 đồng/người lớn từ ngày 10/3-15/4; trải nghiệm dịch vụ tại Công viên nước Mikazuki 365 với giá chỉ từ 245.000 đồng/người lớn và 130.000 đồng/trẻ em; gói combo tận hưởng Bà Nà (bao gồm 2 đêm khách sạn từ 3 sao/4 sao/5 sao và vé cáp treo Bà Nà) với giá từ 990.000 đồng/khách…

Đà Nẵng kỳ vọng về sản phẩm du lịch mới lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2025 với điểm nhấn Combo Enjoy Da Nang Food Tour

Bên cạnh đó, du khách đến Đà Nẵng còn được trải nghiệm các dịch vụ về đêm như: Cầu Rồng phun lửa, phun nước; du thuyền trên sông Hàn; trải nghiệm phố du lịch An Thượng, phố đi bộ Bạch Đằng, chợ đêm Helio, chợ đêm Sơn Trà…; các chương trình trình diễn nghệ thuật đặc sắc Áo Dài Show, Tiên Sa Show, Charming Show…

Ngoài ra, cộng đồng doanh nghiệp Đà Nẵng còn dành gói ưu đãi cho du khách khi đặt combo du lịch Đà Nẵng thông qua các đơn vị lữ hành tham gia chương trình (danh sách đính kèm) và trang OTA Traveloka với hơn 20.000 voucher miễn phí và giảm giá từ 20-50% các dịch vụ lưu trú, vui chơi giải trí, khu điểm du lịch, ẩm thực, show diễn tại Đà Nẵng

Đặc biệt, đến Đà Nẵng, du khách còn được tận hưởng ẩm thực thông qua lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2025 với điểm nhấn Combo Enjoy Da Nang Food Tour: 43Town giảm giá 10% các thương hiệu trong chuỗi 43Town (bao gồm: Le Four, Ocean Pot, Ari Sushi, Koko House, The Cups Coffee…); tặng 30.000 hộ chiếu ẩm thực dành cho khách du lịch trải nghiệm sưu tầm các con dấu từ các địa điểm trong Hộ chiếu (trong đó gồm 50 địa điểm ẩm thực có ưu đãi riêng tại từng địa điểm và nhiều ưu đãi về vận chuyển, quà tặng, thanh toán trực tuyến).

Trung tâm xúc tiến du lịch Đà Nẵng ký hợp tác với AHT trong kích cầu du lịch năm 2025.

Để nhận được ưu đãi, du khách có thể đăng nhập và tham gia chương trình thông qua trang website www.enjoydanang.vn; Fangape Danang Fantasticity, Cổng thông tin du lịch TP Đà Nẵng, hoặc thông qua công ty lữ hành để nhận được các gói combo kích cầu.

Trong khuôn khổ chương trình “Tôi yêu Đà Nẵng - I Love Đà Nẵng”, ngành du lịch Đà Nẵng dành tặng hơn 12.000 voucher miễn phí và giảm giá từ 20-50% các dịch vụ lưu trú, vui chơi khu điểm du lịch, ẩm thực, show diễn… cho khách quốc tế quay lại Đà Nẵng từ năm 2020.