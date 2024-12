Hơn 170 sự kiện diễn ra trong Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025

Ngày 31/12, tại buổi họp báo Năm Du lịch quốc gia và Festival Huế 2025, đại diện Bộ VH-TT&DL cho biết, năm 2024 khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ước đạt 17,5 triệu lượt, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2023. Khách nội địa ước đạt 110 triệu lượt, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 840 nghìn tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2023.

Thời gian qua, Việt Nam tiếp tục khẳng định uy tín về điểm đến an toàn, thân thiện trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới. Giải thưởng Du lịch thế giới (World Travel Awards - WTA) tiếp tục tôn vinh Việt Nam ở 3 hạng mục: Điểm đến hàng đầu châu Á, Điểm đến di sản hàng đầu châu Á và Điểm đến thiên nhiên hàng đầu châu Á.

Để tăng cường liên kết, tạo động lực phát triển du lịch giữa TP Huế với các tỉnh, thành; đồng thời góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế, thương hiệu du lịch Việt Nam nói chung và Huế nói riêng, Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định lựa chọn tỉnh Thừa Thiên Huế là địa phương đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2025 với chủ đề “Huế - Kinh đô xưa, Vận hội mới”.

Hoạt động trình diễn đường phố về diều trong khuôn khổ Festival Huế 2024. Ảnh: Xuân Mai.

Cũng theo Bộ VH-TT&DL, xuyên suốt chương trình Năm Du lịch quốc gia và Festival Huế 2025 sẽ có hơn 170 hoạt động, sự kiện cấp quốc gia, cấp tỉnh, trong đó có nhiều hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức; gần 50 hoạt động do tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì tổ chức với quy mô liên tỉnh, quốc gia và quốc tế diễn ra trong suốt năm 2025; hơn 100 sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2025 do 29 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức.

Riêng tại Huế, sẽ diễn ra các chương trình lớn trong khuôn khổ Festival Huế 2025 gồm Lễ hội mùa Xuân “Xuân Cố đô”; Lễ hội mùa Hạ “Kinh thành tỏa sáng”; Lễ hội mùa Thu “Huế vào Thu”; Lễ hội mùa Đông “Mùa đông xứ Huế”.

Năm 2025 cũng sẽ có Hội nghị quốc tế về các ngành công nghiệp văn hoá - nền tảng phát triển du lịch bền vững (dự kiến ngày 25/3/2025); Lễ hội Văn hóa - Du lịch và Chương trình giới thiệu du lịch, ẩm thực, làng nghề Việt Nam, kết nối doanh nghiệp nhân Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 tại thị trường châu Âu vào tháng 6/2025; Lễ bế mạc “Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025” vào cuối tháng 12/2025.