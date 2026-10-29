Ông Trump bán quyền đọc sớm bài đăng trên Truth Social với giá 100.000 USD/tháng

Truth Social, nền tảng do Tổng thống Donald Trump sáng lập, đã ký thỏa thuận cung cấp quyền tiếp cận sớm bài đăng của ông cho Bloomberg và hai công ty giao dịch tần suất cao.

Nền tảng mạng xã hội Truth Social do Tổng thống Donald Trump sáng lập đã ký thỏa thuận với hãng cung cấp tin tức và dữ liệu Bloomberg cùng hai công ty giao dịch Phố Wall, cho phép họ tiếp cận bài đăng của ông nhanh hơn người dùng thông thường. Theo những người nắm rõ vấn đề, dịch vụ này có mức phí lên tới 100.000 USD mỗi tháng.

Hai công ty giao dịch nói trên là Susquehanna International Group và Jump Trading, đều hoạt động trong lĩnh vực giao dịch tần suất cao, tập trung vào các chiến lược sử dụng thuật toán và hệ thống tự động.

Dịch vụ mang lại cho khách hàng trả phí lợi thế về thời gian khi tiếp nhận bài đăng của ông Trump trên Truth Social. Những thông điệp của tổng thống Mỹ có thể khiến thị trường tài chính biến động, qua đó tạo lợi thế giao dịch cho các tổ chức Phố Wall mà nhà đầu tư cá nhân thông thường không có được. Trước đây, thông tin về việc các công ty này mua dịch vụ Truth API chưa từng được công bố.

API là giao diện lập trình ứng dụng, đóng vai trò như một cầu nối kỹ thuật số giúp các hệ thống phần mềm kết nối và trao đổi dữ liệu với nhau.

Trump Media and Technology Group, công ty mẹ của Truth Social, đã công bố sản phẩm cung cấp quyền truy cập nhanh nhất vào tháng 7 và chào bán dịch vụ này cho các công ty giao dịch cùng những tổ chức tài chính khác. Các thỏa thuận trên có thể đánh dấu lần đầu tiên một doanh nghiệp có liên hệ với tổng thống đương nhiệm bán quyền tiếp cận các tuyên bố của người đứng đầu Nhà Trắng. Một số nhà phê bình cho rằng cách làm này là phi đạo đức.

Kế hoạch thu phí để cung cấp quyền truy cập sớm của Truth Social cũng đặt ra những vấn đề pháp lý chưa có tiền lệ rõ ràng. Tháng 8, Intercept Media và tổ chức phi lợi nhuận Freedom of the Press Foundation đã khởi kiện Tổng thống Trump, yêu cầu ngăn Nhà Trắng đăng độc quyền các thông báo chính thức của chính phủ lên Truth Social trong khi dịch vụ cung cấp dữ liệu trả phí vẫn tồn tại.

Vụ kiện vẫn đang được giải quyết. Các nguyên đơn cho rằng việc dựng lên rào cản tài chính đối với thông tin của chính phủ có thể vi phạm Hiến pháp Mỹ, đồng thời tạo lợi thế cho những công ty tài chính giàu có tại Phố Wall.

Bloomberg, Jump Trading và Susquehanna đều từ chối bình luận.

Trong tuyên bố, Trump Media cho biết: “Truth Social cung cấp sản phẩm API theo tiêu chuẩn ngành, với nhu cầu đáng kể từ nhiều lĩnh vực. Chúng tôi nghiêm túc bảo vệ tính bảo mật của khách hàng. Bài viết này dựa trên những thông tin sai lệch do các nguồn tin ẩn danh đưa ra nhằm gây tổn hại cho công ty, khách hàng và cổ đông của chúng tôi”.

Quỹ tín thác gia đình Tổng thống Trump sở hữu 41% cổ phần Trump Media, trong khi ông Trump là người thụ hưởng duy nhất của quỹ.

Cổ phiếu Trump Media đã giảm hơn 50% kể từ đầu năm đến nay. Giá trị thị trường của công ty biến động mạnh kể từ khi cổ phiếu bắt đầu giao dịch công khai. Khi ra mắt trên thị trường vào tháng 3/2024, công ty được định giá khoảng 8 tỷ USD. Hiện giá trị này chỉ còn khoảng 1,8 tỷ USD.

Kể từ năm 2024, Trump Media đã ghi nhận khoản lỗ khoảng 1,76 tỷ USD, bao gồm cả các khoản chi phí phi tiền mặt.

Hồ sơ của Trump Media nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) ghi tên ông Donald Trump Jr. làm người được ủy thác của quỹ tín thác gia đình, đồng thời nắm toàn quyền biểu quyết và quyết định đầu tư đối với số tài sản thuộc quỹ.

Người phát ngôn Nhà Trắng Davis Ingle cho biết Tổng thống Trump và gia đình không trực tiếp tham gia vào các quyết định đầu tư danh mục. Tuy nhiên, ông không đề cập đến những cáo buộc cho rằng tổng thống có thể đã sử dụng chức vụ để thu lợi không phù hợp.

Ông Trump Jr. không phản hồi yêu cầu bình luận. Các câu hỏi về vai trò của ông trong hoạt động kinh doanh được chuyển tới Trump Organization, nhưng tổ chức này cũng không trả lời.

Những bài đăng có thể làm chao đảo thị trường

Dịch vụ được thiết kế để giúp khách hàng đọc bài đăng của Tổng thống Trump nhanh hơn so với việc liên tục kiểm tra ứng dụng như một người dùng thông thường. Theo các quan chức Trump Media, lợi thế về thời gian vào khoảng 50 mili giây. Khoảng chênh lệch này có thể mang ý nghĩa đáng kể đối với các công ty giao dịch hoặc tổ chức cung cấp tin tức và dữ liệu tài chính, bởi bài đăng của tổng thống Mỹ có khả năng làm thay đổi giá trị của nhiều loại tài sản.

Các nhà giao dịch tần suất cao tại Phố Wall sử dụng phần mềm để tiếp nhận tiêu đề tin tức, thông báo của doanh nghiệp và tuyên bố của chính phủ nhằm tìm kiếm thông tin có thể tác động đến thị trường. Những hệ thống này có thể đọc, phân tích thông tin và thực hiện giao dịch chỉ trong vài phần nghìn giây.

Một ví dụ cho thấy bài đăng của ông Trump có thể tác động đến thị trường là diễn biến giá dầu trong tháng 4. Sau khi tổng thống thông báo trên Truth Social về thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần trong cuộc chiến với Iran, giá dầu tương lai đã giảm mạnh.

Tháng 8, Trump Media thông báo với các nhà đầu tư rằng công ty đã “ký hơn 10 thỏa thuận với khách hàng”. Reuters không thể xác minh độc lập thông tin này. Trump Media không nêu tên các khách hàng, nhưng cho biết phần lớn là những công ty giao dịch tại Phố Wall, đang trả từ 60.000 đến 100.000 USD mỗi tháng để sử dụng dịch vụ.

Reuters, một đối thủ cạnh tranh của Bloomberg trong lĩnh vực tin tức tài chính, cho biết trong tuyên bố: “Chúng tôi sẽ đánh giá dịch vụ này, nhưng hiện chưa có kế hoạch đăng ký sử dụng”.

Việc bán quyền tiếp cận sớm các bài đăng của ông Trump đã vấp phải chỉ trích từ các nghị sĩ đảng Dân chủ và các tổ chức truyền thông.

Tháng 7, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren của bang Massachusetts và Thượng nghị sĩ Adam Schiff của bang California cho biết họ đã đề nghị SEC điều tra xem dịch vụ này có vi phạm luật chứng khoán hay không. Hai nghị sĩ mô tả đây là hành vi “lạm dụng chức vụ một cách đáng kinh ngạc” của một tổng thống nhằm tìm kiếm lợi ích cá nhân, nhưng không đưa ra lời giải thích chi tiết hơn.

Người phát ngôn của Trump Media and Technology Group (TMTG) phản bác: “Các nghị sĩ đảng Dân chủ tại Quốc hội tiếp tục xuyên tạc bản chất của Truth API, hoặc vì phản đối hệ tư tưởng đối với thị trường tự do, hoặc vì không hiểu được sự khác biệt giữa thông tin công khai và thông tin không công khai”.

Trong đơn kiện Tổng thống Trump, Intercept Media và tổ chức phi lợi nhuận Freedom of the Press Foundation gọi dịch vụ dữ liệu trả phí này là “cực kỳ tha hóa”.

Các nguyên đơn cũng cho rằng dịch vụ có thể vi phạm quyền tự do ngôn luận được bảo vệ theo Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ, bởi công chúng không được tiếp cận thông tin bình đẳng. Ngoài ra, việc thu những khoản phí “vô lý” để cung cấp quyền tiếp cận bình đẳng với thông tin mà pháp luật bảo đảm có thể vi phạm Tu chính án thứ năm.

Người phát ngôn Nhà Trắng Davis Ingle không trực tiếp trả lời về vụ kiện hay các cáo buộc liên quan. Ông tuyên bố: “Tổng thống Trump luôn hành động vì lợi ích tốt nhất của người dân Mỹ – đó cũng là lý do cử tri đã tái bầu ông với tỷ lệ áp đảo”.

Theo Reuters