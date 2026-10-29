Chủ dự án The Gió Riverside: Doanh thu rơi về đáy 6 năm, nắm hơn 3.600 tỷ đồng tiền khách đặt cọc

An Gia vừa chứng kiến quý kinh doanh khó khăn khi nguồn thu từ bán dự án và cho thuê căn hộ lao dốc mạnh, là mức thấp nhất kể từ quý IV/2020.

CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (Mã: AGG) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2026 với doanh thu thuần gần 24 tỷ đồng, giảm mạnh 86% so với cùng kỳ, chủ yếu do nguồn thu từ bán và cho thuê căn hộ rơi mạnh. Đây cũng là kết quả thấp nhất trong 6 năm qua của An Gia tính theo quý, xét từ quý IV/2020.

Tuy nhiên, nhờ khoản hoàn nhập giá vốn bán và cho thuê căn hộ gần 37 tỷ đồng, giúp An Gia lãi gộp hơn 60 tỷ đồng, giảm 69%.

Cộng với điểm sáng đến từ hoạt động tài chính mang về doanh thu hơn 43 tỷ đồng, hơn gấp đôi cùng kỳ, phần lớn đến từ lãi tiền gửi cho vay. Nhờ vậy giúp An Gia tránh khỏi quý thua lỗ với khoản lãi ròng hơn 15 tỷ đồng, giảm 86% so với quý III/2025.

Hay nói cách khác, nếu không có doanh thu từ hoạt động tài chính, An Gia có thể đối diện với kết quả lợi nhuận âm vì áp lực chi phí tài chính (47 tỷ) và chi phí hoạt động (35 tỷ).

Trước đó vào quý II/2026, An Gia đã ghi nhận lợi nhuận ròng cao kỷ lục 280 tỷ đồng nhờ các khoản thu phát sinh sau thương vụ thâu tóm pháp nhân phát triển dự án The Gió Riverside.

Dự án The Gió Riverside được An Gia giới thiệu có 3.000 sản phẩm gồm căn hộ và shophouse, nằm trên trục Quốc lộ 1A, khu phố Quyết Thắng, Phường Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương (cũ). Ảnh phối cảnh: An Gia.

Kết quả 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của An Gia gần 161 tỷ đồng, giảm 70%. Trong khi lợi nhuận hơn 293 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ, với phần lớn đến từ thành quả của quý II.

Năm 2026, An Gia đặt mục tiêu doanh thu thuần 200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 200 tỷ đồng. Như vậy An Gia thực hiện 80% chỉ tiêu doanh thu và vượt mục tiêu lợi nhuận năm sau 3/4 chặng đường.

Sau thâu tóm doanh nghiệp triển khai dự án The Gió Riverside, quy mô tài sản của An Gia tăng gấp đôi lên hơn 11.400 tỷ đồng tại cuối tháng 9/2026,

Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền, tiền gửi tăng lên hơn 3.000 tỷ đồng so với mức 660 tỷ tại đầu năm.

Với việc hợp nhất The Gió Riverside, hàng tồn kho tại cuối kỳ của An Gia cũng vọt 10 lần lên mức 3.600 tỷ đồng.

Tại cuối tháng 9/2026, quy mô nợ phải trả của An Gia lao lên hơn 7.600 tỷ đồng, tương ứng tăng hơn 5.600 tỷ, tức gấp 4 lần so với đầu năm.

Trong đó, mức tăng đến từ người mua trả tiền trước (khách hàng cá nhân mua căn hộ dự án) lên hơn 3.600 tỷ đồng, gấp 33,4 lần đầu năm và tăng gần 200 tỷ đồng so với cuối quý II.

Khách hàng đặt cọc mua căn hộ dự án tại An Gia tăng vọt lên hơn 3.600 tỷ đồng.

Xét số liệu trong vòng 1 thập kỷ trở lại đây, người mua nhà đang đặt cọc tại An Gia ở mức cao kỷ lục.

Đây là nghĩa vụ doanh nghiệp phải thực hiện theo hợp đồng, không phải lợi nhuận, cũng không đồng nghĩa toàn bộ số tiền còn nằm nguyên trong tài khoản.

Với bất động sản, tiền khách thanh toán và thời điểm ghi nhận doanh thu có thể cách nhau, tùy tiến độ bàn giao và điều kiện kế toán.

Nguồn: Báo cáo tài chính.

Ngoài ra, dư nợ vay tài chính của An Gia cũng tăng mạnh lên 2.500 tỷ đồng, tăng 150% so với đầu năm, đa số là vay ngắn hạn.

Trong đó, 1.000 tỷ đồng là khoản nhận vốn góp đầu tư theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh của An Gia để phát triển dự án The Gió Riverside.