Đà Nẵng cấm nhiều loại xe qua khu vực thi công cầu Hòa Xuân từ 31/10

Từ 9h ngày 31/10, Đà Nẵng bắt đầu thực hiện phân luồng giao thông trong phạm vi thi công Dự án Cụm nút giao thông Lê Thanh Nghị – Cách mạng Tháng Tám – Thăng Long – đường dẫn lên cầu Hòa Xuân.

Việc phân luồng được triển khai theo thông báo của Sở Xây dựng thành phố, nhằm bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công trên đường bộ đang khai thác.

Cụ thể, khu vực hạn chế, điều tiết giao thông được giới hạn bởi các tuyến đường dẫn đến nút giao gồm: Lê Thanh Nghị, Cách mạng Tháng Tám, Núi Thành, đường 2/9, Đò Xu, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Xuân Thủy, Nguyễn Phước Lan, Thăng Long…

Trong phạm vi khu vực hạn chế, các loại phương tiện bị cấm hoặc hạn chế như sau:

Xe tải có tải trọng trên 2,5 tấn: Cấm lưu thông 24/24 giờ;

Xe ô tô khách từ 16 chỗ trở lên: Cấm lưu thông 24/24 giờ;

Xe tải có tải trọng đến 2,5 tấn: Cấm lưu thông vào khung giờ cao điểm (hiện trạng đã cấm).

Ngoài khu vực gần, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp TP Đà Nẵng tổ chức phân luồng điều tiết giao thông từ xa, cắm biển báo nhằm dẫn hướng cho xe kéo rơ-moóc, xe sơ-mi rơ-moóc từ các hướng phía Nam đi cảng Tiên Sa và các hướng khác, tránh tập trung vào khu vực đang thi công.

Để đảm bảo an toàn giao thông, tránh ùn tắc và việc đi lại của người dân được thuận lợi trong quá trình thi công, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân, tài xế và các phương tiện cần tuân thủ biển báo, chỉ dẫn của lực lượng chức năng; ưu tiên sử dụng các tuyến đường vòng tránh để giảm áp lực lên khu vực thi công nút giao Lê Thanh Nghị – cầu Hòa Xuân trong thời gian tới.

Đối với các doanh nghiệp vận tải, cần chủ động nắm thông tin, lựa chọn lộ trình phù hợp, hạn chế ùn tắc và bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông qua khu vực.