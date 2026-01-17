Đại hội XIV của Đảng: Tâm huyết từ trùng khơi của người lính Tiểu đoàn DK1

Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trên Nhà giàn DK1/10. Ảnh: TTXVN

Ở thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, nơi đầu sóng, ngọn gió, các nhà giàn DK1 vẫn hiên ngang đứng vững.

Ở nơi cách đất liền hàng trăm hải lý ấy, cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân đang ngày đêm chắc tay súng, bền gan bám trụ và hướng trọn tâm huyết về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng-sự kiện chính trị trọng đại của toàn dân tộc.

Tầm nhìn, quyết sách chiến lược của Đảng

Cách đây hơn 36 năm, trước yêu cầu cấp bách của sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, Đảng và Nhà nước ta đã có một quyết sách mang tầm nhìn chiến lược lâu dài. Đó là xây dựng Cụm Kinh tế-Khoa học-Dịch vụ trên thềm lục địa phía Nam (DK1).

Ngày 17/10/1988, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ký Quyết định số 19/NQ-TW, đặt nền móng cho sự ra đời của hệ thống nhà giàn DK1 - những “cột mốc sống” khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển.

Ngày 5/7/1989, Khung quản lý DK1, tiền thân của Tiểu đoàn DK1 ngày nay chính thức được thành lập. Những nhà giàn đầu tiên được xây dựng và chốt giữ tại các bãi đá ngầm Phúc Tần, Ba Kè, Tư Chính, đánh dấu sự hiện diện thường xuyên, liên tục của Việt Nam trên vùng biển, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhà giàn DK1/19. Ảnh: TTXVN

Ngay từ những ngày đầu ra chốt giữ, cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn DK1 đã phải đối mặt với muôn vàn gian khó. Thời tiết khắc nghiệt, sóng gió dữ dội, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, đặc biệt là những trận bão lớn đã đi vào lịch sử đơn vị như một ký ức không thể phai mờ.

Vào năm 1990 và 1998, các nhà giàn DK1/3 và DK1/6 đã lần lượt bị sóng dữ đánh sập, nhiều cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh. Những mất mát ấy là nỗi đau không gì bù đắp, song cũng chính từ đó, bản lĩnh chính trị, ý chí kiên cường, tinh thần dũng cảm, vượt mọi khó khăn của bộ đội nhà giàn DK1 càng được tôi luyện, hun đúc vững chắc hơn bao giờ hết.

Trung tá Nguyễn Đình Hiếu, Bí thư Chi bộ, Chính trị viên nhà giàn DK1/16 cho biết, chính trong những thời khắc cam go nhất, vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng càng được khẳng định rõ nét. Giữa biển khơi, Chi bộ thực sự là trung tâm đoàn kết, là điểm tựa tinh thần của cán bộ, chiến sỹ. Chi bộ vững thì đơn vị vững, tư tưởng thông thì nhiệm vụ nào cũng hoàn thành.

Cán bộ, chiến sỹ DK1 còn coi việc hỗ trợ ngư dân là mệnh lệnh từ trái tim. Những năm qua, các chiến sỹ nhà giàn DK1 đã cứu nạn nhiều tàu cá, cấp cứu hàng trăm ngư dân, hỗ trợ nước ngọt, nhiên liệu, lương thực, thuốc men cho hàng trăm lượt tàu cá Việt Nam, trở thành điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển.

Tiểu đoàn DK1 hiện quản lý, chốt giữ 15 nhà giàn trên thềm lục địa phía Nam. Các nhà giàn thế hệ mới được xây dựng vững chắc, hiện đại, trang bị đồng bộ, bảo đảm tốt đời sống, sinh hoạt và công tác lâu dài cho bộ đội.

Vững tin hướng về Đại hội XIV của Đảng

Trong khí thế thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hướng về Đại hội XIV của Đảng, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn DK1 đã phát động nhiều đợt thi đua cao điểm với tinh thần “quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu quả thiết thực.”

Nội dung thi đua tập trung vào huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao; xây dựng đơn vị chính quy, kỷ luật nghiêm; bảo đảm an toàn tuyệt đối nhà giàn, con người và trang bị.

Đại úy Nguyễn Thành Khiêm, Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/8 cho biết, đơn vị thường xuyên quán triệt cho cán bộ, chiến sỹ nâng cao ý thức cảnh giác, xây dựng quyết tâm chiến đấu cao, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Duy trì nghiêm các phương án sẵn sàng chiến đấu, tăng cường trực quan sát, phát hiện mục tiêu từ sớm, từ xa; tổ chức luyện tập thuần thục các tình huống, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển được giao.

Đại úy Trần Văn Lực, Chính trị viên nhà giàn DK1/10 chia sẻ, cán bộ, chiến sỹ đơn vị rất phấn khởi, háo hức và đặt nhiều kỳ vọng, tin tưởng Đại hội sẽ đề ra những chủ trương, quyết sách đúng đắn, lựa chọn được những người xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương, lãnh đạo đất nước phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới. Đó chính là động lực để những người lính vững niềm tin, chắc tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Lễ chào cờ tại Nhà giàn DK1/21. Ảnh: TTXVN

Từng công tác trên nhiều nhà giàn DK1, Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Quang Trung, Khẩu đội trưởng nhà giàn DK1/14 cho biết, ngay giữa biển khơi vẫn cảm nhận rõ sự phát triển mạnh mẽ của đất nước. Bản thân anh luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự nghiệp đổi mới và kỳ vọng sau Đại hội XIV, đất nước ta sẽ tiếp tục phát triển bứt phá, ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc.

Là một chiến sỹ trẻ, công tác tại nhà giàn đúng dịp diễn ra Đại hội XIV của Đảng, Trung sỹ Nguyễn Phạm Nhất Khương, chiến sỹ nhà giàn DK1/10 tâm sự, được rèn luyện, công tác nơi tuyến đầu Tổ quốc là niềm vinh dự, tự hào lớn đối với bản thân. Anh luôn mong muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng, được cống hiến sức trẻ của mình cho Đảng, cho Tổ quốc.

Từ gian khó, hy sinh đến trưởng thành, vững mạnh, Tiểu đoàn DK1 đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang: “Kiên cường, dũng cảm; vượt mọi khó khăn; đoàn kết, kỷ luật; giữ vững chủ quyền.” Tiểu đoàn đã hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những cống hiến thầm lặng nhưng to lớn của đơn vị.

Cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn DK1 tiếp tục vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió, gửi trọn niềm tin, kỳ vọng và tâm huyết vào những quyết sách lớn của Đảng; quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó./.

Theo TTXVN/Vietnam+