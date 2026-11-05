Tin tặc tấn công ngân hàng máu Pháp, tìm cách nâng nhiệt độ kho bảo quản từ âm 30 lên 110 độ C

Sau các vụ tấn công hệ thống làm lạnh hàng trăm siêu thị châu Âu, tin tặc tiếp tục nhắm vào cơ sở hạ tầng y tế thiết yếu của Pháp, tìm cách đẩy nhiệt độ các kho bảo quản huyết tương lên mức cực cao, nhưng đã bị phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Theo Cơ quan Huyết học Pháp (Établissement français du sang, EFS), một số cơ sở bảo quản máu của tổ chức này đã bị tin tặc xâm nhập. Hệ thống điều khiển nhiệt độ tại các kho lạnh bị can thiệp, với mức cài đặt bị đẩy lên tới 110 độ C. Rất may, các nhân viên đã kịp thời xử lý, không có chế phẩm máu nào bị hư hại.

Tin tặc nhắm vào công ty bảo trì kho lạnh, thay đổi trái phép thông số nhiệt độ

Theo các hãng tin Reuters, AFP ngày 4/1, trong đêm 1/11 và rạng sáng 2/11, Công ty Coolworld – đơn vị phụ trách bảo trì hệ thống kho lạnh của Cơ quan huyết học Pháp (EFS) – đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công mạng. Vụ việc còn ảnh hưởng đến các thiết bị bảo quản máu tại vùng Bourgogne-Franche-Comté, miền đông nước Pháp.

Các kho lạnh này chủ yếu dùng để bảo quản mẫu máu của người hiến, do đó phải duy trì nhiệt độ thấp theo tiêu chuẩn, thông thường ở mức âm 30 độ C. Tuy nhiên, sau khi xâm nhập hệ thống, tin tặc đã sửa thông số nhiệt độ cài đặt lên 110 độ C, cao hơn mức ban đầu tới 140 độ C.

EFS cho biết vụ tấn công được phát hiện khi kỹ thuật viên trực ca đêm nhận thấy nhiệt độ tại các kho lạnh có dấu hiệu tăng bất thường.

Trong thông báo ban đầu, EFS cho biết các kho lạnh bị ảnh hưởng chủ yếu lưu trữ mẫu máu phục vụ công tác theo dõi và kiểm tra trong quá trình truyền máu. Tuy nhiên, theo thông tin từ truyền thông Pháp, huyết tương đông lạnh chuẩn bị cung cấp cho bệnh nhân truyền máu cũng nằm trong phạm vi bị đe dọa.

Các chế phẩm máu phải được bảo quản trong điều kiện nhiệt độ nghiêm ngặt. Nếu kho lạnh không duy trì được mức nhiệt tiêu chuẩn trong thời gian dài, chất lượng và độ an toàn của chúng có thể bị ảnh hưởng.

Rất may, sự cố được phát hiện kịp thời. Bộ Y tế Pháp cho biết vụ việc không gây gián đoạn hoạt động của các cơ sở liên quan. Hiện chưa có thông tin xác nhận chế phẩm máu nào phải tiêu hủy hoặc bệnh nhân nào bị ảnh hưởng do cuộc tấn công.

Tin tặc tấn công hệ thống kho lạnh, thay đổi thông số nhiệt độ cài đặt từ âm 30 lên 110 độ C, cao hơn mức ban đầu tới 140 độ C. Ảnh: Yipee.

Đợt tấn công mới nhất nhắm vào ba cơ sở bảo quản huyết tương thuộc EFS. Nhóm tin tặc (hacker) được cho là đã lợi dụng lỗ hổng trong thiết bị do một nhà cung cấp bên thứ ba cung cấp để xâm nhập hệ thống, tìm cách đẩy nhiệt độ từ mức âm 30 độ C lên cao hơn cả nhiệt độ sôi của nước.

Thật may mắn, hệ thống giám sát tự động đã phát cảnh báo kịp thời. Các nhân viên nhanh chóng di chuyển toàn bộ huyết tương dùng trong truyền máu và nguyên liệu phục vụ sản xuất dược phẩm sang nơi an toàn. Nhờ đó, hoạt động của các cơ sở không bị gián đoạn.

Các chuyên gia an ninh mạng đã sử dụng hệ thống bẫy kỹ thuật số (honeypot) mô phỏng kho lạnh để theo dõi hoạt động của tin tặc phát hiện đợt tấn công thứ hai có tính toán mục tiêu khá rõ rệt. Nhóm tin tặc cố tình chọn thời điểm đêm khuya, đồng loạt nâng nhiệt độ tại nhiều thiết bị nhằm gây thiệt hại tối đa.

Nhóm nghiên cứu cũng nhận thấy trước thời điểm xảy ra vụ việc, các hoạt động dò quét và thăm dò mục tiêu đều tập trung vào châu Âu. Những hệ thống bẫy được đặt tại các khu vực khác trên thế giới không ghi nhận dấu hiệu bị xâm nhập tương tự.

Ban đầu hai nhóm tin tặc đã công khai nhận trách nhiệm trên mạng xã hội, là: NoName057(16) – nhóm tin tặc thân Nga, chủ yếu được biết đến với các cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS), nhằm làm tê liệt website và hệ thống trực tuyến; và Z-Pentest Alliance – nhóm tin tặc tự nhận ủng hộ Nga, từng bị cáo buộc nhắm vào các hệ thống hạ tầng công nghiệp và cơ sở thiết yếu.

Theo thông tin được truyền thông Italy dẫn lại ngày 4/11/2026, hai nhóm này đã đăng video nhận trách nhiệm về loạt vụ tấn công hệ thống làm lạnh tại các siêu thị châu Âu, sau đó các bài đăng bị xóa.

Tuy nhiên, các tổ chức nghiên cứu an ninh mạng tỏ ra hoài nghi về tuyên bố này. Nhóm trên trước đây chủ yếu thực hiện các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS), đồng thời từng có tiền lệ nhận vơ những vụ việc không phải do mình gây ra.

Các chuyên gia cũng không loại trừ khả năng tin tặc cấp nhà nước của Iran có liên quan, bởi một số nhóm từng có tiền sử thực hiện những chiến dịch tương tự. Ngoài ra, thủ phạm có thể là một tổ chức khác, những kẻ bắt chước hoặc thậm chí là các đối tượng trẻ tuổi thực hiện hành vi phá hoại mang tính đùa nghịch.

Trước đó tin tặc tấn công thay đổi nhiệt độ kho lạnh của hàng trăm siêu thị ở châu Âu, gây thiệt hại lớn. Ảnh: Yipee.

Nguy cơ về một chiến dịch chiến tranh hỗn hợp rộng lớn

Kể từ tháng 10, hàng trăm siêu thị tại Pháp và nhiều nước châu Âu đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống làm lạnh và tủ đông. Hậu quả là số lượng lớn thực phẩm tươi sống bị rã đông, hư hỏng, gây thiệt hại lên tới hàng triệu euro.

Một tập đoàn siêu thị lớn của Hà Lan thậm chí dự báo sự cố an ninh mạng này có thể khiến doanh thu trong một quý sụt giảm hơn 250 triệu USD. Tuy nhiên, các cuộc tấn công thao túng nhiệt độ không dừng lại ở lĩnh vực bán lẻ mà đã lan sang cơ sở hạ tầng y tế quan trọng.

Theo các chuyên gia an ninh mạng, phương thức tấn công tương tự từng được sử dụng nhằm vào hàng chục siêu thị ở Israel hồi năm kia (2024). Trước đó, ít nhất 6 căn cứ quân sự của Mỹ cũng từng bị xâm nhập hệ thống kho lạnh, buộc thiết bị chuyển sang chế độ rã đông.

Những vụ việc liên tiếp này làm dấy lên lo ngại rằng các cuộc tấn công thao túng hệ thống điều khiển công nghiệp có thể là bước thăm dò trong một chiến dịch chiến tranh hỗn hợp do cấp nhà nước hậu thuẫn.

Cơ quan An ninh mạng quốc gia Pháp và Bộ Y tế nước này đang phối hợp điều tra. Nhiều quốc gia châu Âu cũng đã phát cảnh báo tới các đơn vị vận hành hệ thống kho lạnh, siêu thị và cơ sở y tế nhằm chủ động ngăn chặn những cuộc tấn công tương tự.

Theo LTN, Yipee